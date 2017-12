Reklama na webe vás sleduje

Na webe sa presadzuje nový druh reklamy – sleduje surfistu medzi stránkami a ak si napríklad pri autách všíma aj ochranu detských pasažierov, na ďalšej stránke ponúkne reklamu na detské plienky.

27. jún 2007 o 0:00 (reuters)

Technológie na monitorovanie a interpretovanie vášho pohybu na webe a predpovedanie, čo budete robiť ďalej, sa začali objavovať už začiatkom tohto storočia, ale v súčasnosti ich popularita dramaticky rastie a stávajú sa novou zlatou baňou pre americké webové servery a inzerentov.

Cielenie reklamy podľa vášho správania (behavioral targeting) je založené na myšlienke, že ak je inzerent schopný sledovať vás aj pri prechode medzi rôznymi webovými stránkami a zaznamenávať, na čo sa pozeráte, vybuduje si obrázok o vašich záujmoch a ponúkne vám v správnom čase reklamu presne na ten produkt, ktorý by ste si chceli kúpiť.

Investície do takéhoto typu cielenej reklamy sa budúci rok v USA podľa odhadov zdvojnásobia na viac ako jednu miliardu dolárov. Podľa obchodníkov to však poteší aj surfistov, ktorí by v ideálnom svete narážali len na reklamy, ktoré ich osobne zaujímajú, a vďaka tomu mali prístup k službám, informáciám a zábave zadarmo. „Kým vidím len relevantné reklamy a kým nemusím za nič platiť, som štastný človek,“ hovorí šéf pre cielenie reklamy vo firme Revenue Science Bill Gossman.

Ako to funguje

Predajcovia už dnes vedia, že človek porovnávajúci si ponuku automobilov na webe sa zrejme zaujíma o kúpu auta. Cielenie reklamy podľa správania dokáže túto informáciu ešte spresniť: zaujíma sa o model, do ktorého sa zmestí celá rodina? Prezeral si informácie o hybridných autách, čo by mohlo naznačovať, že mu záleží na životnom prostredí? Klikol si aj na informácie o bezpečnosti miesta pre dieťa?

Z týchto údajov možno získať dostatočne presnú predstavu o človeku nielen na určenie, či ho bude zaujímať skôr Volvo alebo Honda, ale aj na to, aby mu stránka ponúkla reklamu na biologicky odbúrateľné detské plienky.

„Ideálom je stav, keď poznajú všetky vaše preferencie a to, čo vás motivuje,“ hovorí Rileyová. „Všetko je skutočne personalizované. Ak sme teraz pri webe 2.0, web 3.0 nastane, ak celá vaša osobnosť je online.“

Kto vybuduje databázu z takýchto informácií o zvykoch ľudí a ich záujmoch, môže vytvoriť webové publikum zostavené z konkrétnych jednotlivcov. Žijú na rôznych miestach, ale všetci preferujú ekologické produkty alebo míňajú viac peňazí na topánky než na klobúky.

Ochrana súkromia

Pre ochranu súkromia firmy zaoberajúce sa takýmto cielením reklamy nespájajú dáta o správaní sa zákazníkov s ich skutočnými menami alebo adresami. „Netušíme, kto je konkrátna osoba a ani nás to nezaujíma,“ hovorí Gossman. „Jediné, čo ľudí z marketingu zaujíma, je: Aký je jej zámer?“

Podľa futurológa Adama Green­fielda je nebezpečenstvom tejto technológie najmä jej možnosť prepojiť získané dáta s ďalšími informáciami: napríklad s polohou daného človeka získanou z jeho mobilného telefónu alebo s realizovanými komerčnými transakciami.

Zlatý vek reklamy?

„Toto bude zlatý vek reklamy,“ myslí si prezident oddelenia DRIVEpm v marketingovej spoločnosti aQuantitative Scott Howe. „Dôležitá je najmä schopnosť doručiť posolstvo vo viacerých časticach a rozprávať tak príbeh. Reklama bude opäť zábavná. Bude mať podobu seriálov.“

Podľa Howa môže byť cielenie reklamy podľa správania rovnako užitočné pre definovanie, komu sa reklama zobrazovať nemá. V jednej kampani na softvérový produkt sa napríklad výrobca zameral na zákazníkov, ktorí si už program vložili do nákupného košíka, ale nakoniec si ho nekúpili. Myšlienka bola, že už prejavili prvý záujem a potrebovali už len trochu postrčiť na dokončenie zákazky.

„Bola to však najmenej efektívna kampaň zo všetkých. Ukázalo sa, že títo ľudia softvér nakoniec nekúpili, pretože nebol kompatibilný s ich systémom,“ hovorí Howe. Predajca potom použil rovnaký reklamný systém na to, aby, naopak, takýchto ľudí zo svojej kampane úplne vylúčil.

Skúste niečo také urobiť v televízii.