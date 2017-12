Náučno-zábavný slovník počítačovej terminológie (1. časť A - D)

Nielen vás ide z tohto množstva rôznych čísiel pri označení počítačov poraziť. Počítače vymysleli matematici a týmito číslami sa snažia celé roky pomstiť všetkým tým, ktorí zradili pôvodnú ideu a dnes na počítačoch mastia hry.

12. jan 2001 o 16:43 m@p

286, 386, 486 DX, SX

Po otvorení hraníc v roku 1989 sa na Slovensku začala neobvyklá mánia – množstvo dnešných podnikateľov zarobilo svoje prvé peniaze na tom, že sem doviezlo prvé počítače triedy PC 286. Tie síce vyrábali v slušovickom kapitalistickom zázraku HSW, ale v porovnaní so zahraničnou konkurenciou to bol len slabý odvar. Základný rozdiel medzi číselným označením počítačov spočíva v tom, že PC 286 ste v roku 1990 kúpili za 2 .000 Sk, PC 386 ste v roku 1992 kúpili za 80.000 Sk a PC 486 ste si v roku 1994 mohli dovoliť za 30.000 Sk. Ďalší rozdiel spočíval v tom, že na PC 286 ste sa dokázali zahrať len obyčajný Tetris v dvoch farbách, zatiaľ čo na PC 386 sa v hrách za piskľavých zvukov pohybovali malé figúrky a na PC 486 ste si zahrali celkom slušné automobilové závody. Ak vás zaujíma vedecké vysvetlenie, čísla 286, 386 a 486 označujú triedu procesorov, ktoré v počítačoch PC slúžia ako hlavný mozog. Tak ako sa zvyšuje číselný sled, zvyšoval sa aj výkon procesora v priamej úmere ku komfortu užívateľa. Ďalšie podrobné technické vysvetlenie bežného človeka – užívateľa PC len otrávi, preto si ho necháme pre seba...



@



Tomuto znaku hovoríme zavináč, pre zaujímavosť, naši ruskí susedia mu nadávajú „sabáčka“. Logická súvislosť so zavináčom v lahôdkach je samozrejme „veškerá žádná“. So zavináčom sa v počítačovom svete stretnete prevažne pri čítaní e-mailovej adresy, je jej neoddeliteľnou súčasťou kvôli tomu, že ju paradoxne delí na dve polovice. Nápis pred zavináčom v e-mailovej adrese značí meno prijímateľa, názov za ním zas adresu, kam má e-mail prísť. Iné úlohy zavináča v počítačovej terminológii sú predmetom teoretického bádania, konkrétne výsledky zatiaľ neboli zverejnené.

AMD, K6

Nie všetky procesory sa nazývajú Pentiá, existujú i iné druhy, ktoré odborníci nazývajú klony. Nejde o typické klony ako to je v prípade ovce Dolly, ide len o produkty, ktoré dokážu počítač ovládať na porovnateľnej úrovni ako procesory Intel Pentium. Vyrábajú ich však menšie spoločnosti, preto sa počítačová odbornosť delí na závislých na produktoch megaspoločností a nezávislých, ktorí podporujú konkurencieschopné spoločnosti menších rozmerov. O výhodách či nevýhodách oboch procesorov sa vedú siahodlhé polemiky, na ozrejmenie však odporúčame odbornú tlač, alebo internetovské strany jednotlivých fanúšikov.

Arj, Rar, komprimovať, baliť

Komprimovanie je pomerne zaujímavá počítačová činnosť. Pomocou komprimovania stlačíme súbory na minimálnu dátovú veľkosť a tak ich ľahšie dostaneme do iných počítačov a rúk. Tejto činnosti sa hovorí i „baliť“, ale ako vyplýva z úvodnej vety, s balením dievčat táto činnosť nemá nič spoločné. Medzi najznámejšie komprimačné formáty patrí zip (viď heslo zip), rar a arj. V poslednom čase komprimačné programy pre tieto formáty podporujú aj konkurenčné formáty, preto väčšinou pre všetky formáty stačí jeden súbor. Balenie súborov spadá pod Murphyho zákony:

1. Ak dostanete zbalený súbor, bude zákonite vo formáte, ktorý váš komprimačný program nepodporuje

2. Ak potrebujete dostať súbor s veľkosťou 1,6 MB na disketu s veľkosťou 1,44 MB a zbalíte ho, zbalený súbor bude mať zákonite 1,45 MB.

3. Žiaden komprimačný program nezbalí potrebné súbory tak, ako by ste si predstavovali

Balenie súborov je užitočné aj vtedy, keď posielate viacero z nich cez e-mail. Dostanete ich do jedného balíčka a znížite dátové prenosy. Inak sa komprimovanie pomaly dostáva do úzadia, pretože dátové kapacity médií sa neustále zvyšujú a už nie je treba inštalačné súbory baliť na 40 diskiet...

CD-ROM mechanika

Toto zariadenie v súčasnosti patrí vari k najpotrebnejším a najžiadanejším počítačovým komponentom. Je to malá skrinka s vysúvacím šuflíkom, ktorá má zozadu veľký nápis Pozor laser. To preto, že tento magický lúč využíva na čítanie dát. CD-ROM mechanika je určená pre čítanie viacerých druhov strieborných diskov – audioCD, videoCD a CD-ROM Data Storage. CD-ROM mechanika neslúži len na čítanie dát a ich následný prenos do počítača, podľa neoverených správ slúži šuflíček na CD v niektorých úradoch na odkladanie kávovej šálky. Okrem toho delíme CD-ROM na rýchlosti, ktorými dokážu prečítať dáta. V súčasnosti sú na trhu už 42-rýchlostné mechaniky, ktoré pri činnosti produkujú zvuky prúdových lietadiel. V praxi platí Murphyho zákon, ktorý hovorí, že čím vyššou rýchlosťou mechnika disponuje, tým neskôr sa k dátam dostanete. Na záver jedna dobrá rada – kupujte len značkové CD-ROM mechaniky a nenechajte sa zlákať nízkymi cenami výrobkov z Tajwanu, neskôr sa vám to stonásobne vráti.

CD-ROM, CD-R

Tieto beštiálne skratky sa používajú už kade-tade a mnohým technickým analfabetom naháňajú poriadny strach. Čo je to ten CD-ROM? Romanove CD? Kdeže. CD-ROM je dátový nosič. Po slovensky povedané, ide o CD, ktoré namiesto hudby nesie dátovú stopu a dokážeme naň archivovať a neskôr z neho čítať dáta, ktoré sa nachádzajú v počítačoch. Aby sme si v názvosloví urobili hneď na začiatku poriadok, pripomenieme, že AudioCD nesie hudobné stopy a výsledkom je zvukový signál v reproduktoroch. Z videoCD možno prehrávať filmy v počítači a CD-ROM Data Storage je disk, ktorý nesie dátovú stopu (na CD môže byť uložená prezentácia, firemné súbory a pod. Viď napríklad CD-ROM časopisu CDtip). Skratku CD-R používame vtedy, ak hovoríme o CD-Recordeable, teda o CD-ROM, na ktorý si môžeme dáta nahrať (napáliť). Klasický CD-ROM je totiž lisovaný, poznáme ho podľa toho, že dátová strana disku je strieborná (môže byť i zlatá). CD-R je zas disk, ktorý na prednej strane nesie názov výrobcu a na dátovej strane disku je jasne vidieť stopu s dátami. Tieto disky hýria farbami, najčastejšie zlatou, modrou, alebo zelenou. Maximálna kapacita CD-ROM a CD-R disku je 6 MB, pomocou moderných kompresných technológií naň možno uložiť až 740 MB dát.

Disketa

Toto magické zariadenie isto pozná takmer každý civilizovaný človek na Zemi. Je to povesťami opradený predmet, s takou bázňou vzývaný i zatracovaný, sú ho medzi nami milióny kusov a jeho prítomnosť na stole nepostrehneme presne vtedy, keď ho najviac hľadáme. Disketa je takzvané zálohovacie médium, to znamená, že na ňu môžeme odkladať dáta z harddisku a presúvať ich do iných počítačov. Diskety poznáme 3 a 1/2 palcové (teda malé) a čoraz menej 5 a 1/4 palcové (teda veľké). Absolútne proti zdravej logike si treba zapamätať – na malú disketu sa vojde viac dát, ako na veľkú, preto dnes veľké diskety nájdeme len v historických počítačoch štátnej správy. Prácu s disketami presne definujú Murphyho zákony:

1. Ak potrebujete súrne skopírovať dôležité dáta, všetky diskety v okolí sú plné iných dôležitých dát

2. Ak nájdete čistú disketu, je naformátovaná v inom počítačovom systéme

3. Pri kopírovaní kľúčového dokumentu z diskety systém vždy ohlási nečakanú chybu disku

4. Ak prenášate dokumenty na diskete, váš partner bude mať mechaniku pre inú veľkosť diskety

4. Kopírovaný dokument má vždy o 5 kilobajtov väčší dátový objem, ako poskytuje maximálna kapacita diskety

5. Nekonečnú kapacitu majú diskety iba v hollywoodskych filmoch. Neskúšajte na disketu kopírovať obsah servera!

DVD

Čoraz častejšie sa stretávame s týmto novotvarom, ktorý prišiel na pretras len pred rokom-dvomi (teda ak hovoríme o domácej tlači...). Každý tento výraz používa a tak, ako to bolo onehdá s CD, málokto vie, o čo ide. DVD znamená „Digital Video Disc“, je to nové médium veľmi podobné klasickému CD, alebo CD-ROM. Na rozdiel od týchto kotúčov však DVD v súčasnosti slúži ako progresívny nosič obrazového a zvukového signálu a v doteraz neprekonanej domácej kvalite prináša na televízne obrazovky filmy svetovej kinematografie. Na jeden nosič DVD sa zmestí až 4,38 GB, alebo dokonca 7,95 GB dát, to znamená jeden celý dlhohrajúci kinofilm s ôsmymi zvukovými stopami s ôsmymi kanálmi (teda osem rôznych rečí dabingu), a takmer neobmedzeným počtom sprievodných textových informácií (napr. 34 jazykov titulkovania filmu a pod.). Dáta sú na disku uložené až v dvoch vrstvách na sebe, preto je DVD jeden z najdokonalejších nosičov súčasnosti. DVD disky možno prehrávať v DVD prehrávačoch pripojených k bežnému televízoru, alebo v DVD mechanikách v počítačoch (montujú sa dokonca do vybraných modelov notebookov).