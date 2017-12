V USA už stoja v rade na iPhone, začne sa predávať v piatok večer

Hystéria okolo nového prvého telefónu od Apple, iPhonu, pár dní pred začiatkom jeho predaja narastá. Vášniví záujemci už čakajú v rade pred hlavnou predajňou spoločnosti Apple v New Yorku na piatej avenue. Prví záujemci sa pritom do radu postavili so zhruba sto hodinovým predstihom. Podľa servera gizmodo.com , ktorý informáciu priniesol, nečakali ani záujemci o Playstation 2 a 3 či Wii s takýmto predstihom pred obchodmi. Viac o prvých čakateľoch je tu