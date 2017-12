Filmové Alone in the Dark 2 (radšej) rovno na DVD

26. jún 2007 o 6:55 Ján Kordoš

Alone in the Dark od Eden Studios, na ktorý sa, na rozdiel od survival hororu od Bolla, nesmierne tešíme a veríme v návrat poctivého strachu. Už len to, že fillmové AitD2 mieri hneď na DVD, o niečom svedčí, ale to sa už stačí pozrieť na meno režiséra a všetkých musí osvietiť. Zdroj: Firingsquad