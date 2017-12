Sony Ericsson W880i: tenšie to už snáď ani nejde

Každému kto vezme Sony Ericsson W880i do ruky sa budú zdať ostatné telefóny akési hrubé. Práve tenkosť W880i je jeho hlavnou výhodou.

26. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Dizajn a klávesnica

Walkman Sony Ericsson W880i zaujme najmä svojou hrúbkou. Tá je totiž len 9,4 milimetra a zdá sa, že bude pomerne zložité túto hranicu výraznejšie prekonať. Hrúbka menej ako centimeter je totiž aj pre používateľa malá. Výška telefónu je 103 a šírka 46,5 milimetra. Jeho hmotnosť je 71 gramov. Konštrukcia telefónu je pevná a nevŕzga. Navyše je obal telefónu z veľkej časti kovový.

Na prednej strane je displej, klávesnica a kamera pre videohovory. Nechýba samozrejme otvor pre mikrofón a reproduktor. Na pravej bočnej strane je spúšť fotoaparátu a posuvné tlačidlo na ovládanie hlasitosti reproduktora a zoomu pri fotoaparáte. Na ľavej strane je nekrytý systémový konektor, krytý slot pre pamäťovú kartu a tlačidlo na ovládanie hudobného prehrávača. Na zadnej strane je okrem krytu batérie aj objektív fotoaparátu a pútko pre šnúrku na krk. Vo vrchnej časti sú praktické gumové nožičky, ktoré jednak držia objektív fotoaparátu nad povrchom, kde je položený, a vďaka nim sa telefón na ňom nešmýka.

Klávesnica modelu W880i nie je zďaleka to pravé orechové. Klávesy sú malé a vystupujúce, čo pri písaní dlhšieho textu spôsobuje bolesť na bruškách prstov. Pochváliť však musíme štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred, s ktorým sa pracovalo veľmi dobre. Trochu sme počas testu zapochybovali o posuvnom tlačidle na ovládanie hlasitosti, ktoré nemusí vydržať prípadné nešetrné zaobchádzanie. Klávesy majú primeraný zdvih, sú však trochu tuhšie, ako by sme očakávali.

Displej

Pri displejoch mobilných telefónov si už pomaly zvykáme na štandard vo forme QVGA rozlíšenia (240 x 320 bodov) a zobrazenia 262-tisíc farieb. Inak to nie je ani mi W880i. Čo nás však prekvapilo a sklamalo je uhlopriečka displeja zhruba 4,5 centimetra. Navyše, okolo displeja je ešte priestor, takže sa výrobca nemôže vyhovárať na malé rozmery telefónu. Kresba displeja je jemná a jeho čitateľnosť na priamom slnku je priemerná.

Ovládanie

Od čias, kedy zmizli z telefónov Sony Ericsson tlačidlá YES a NO sa toho na ich ovládaní veľa nezmenilo. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú dva kontextové klávesy, tlačidlo späť a „c", tlačidlo na spustenie webového prehliadača a na prístup k rýchlemu menu. V menu sa dá pohybovať aj číselnými skratkami.

Menu a operačný systém telefónu

V prvom rade musíme povedať, že na nás pôsobilo menu W880i pomaly. Zlepšilo sa to, keď sme na pozadie dali namiesto animovaného statický obrázok. Menu telefónu sa po iných stránkach nijak neodlišuje od súčasných modelov Sony Ericssonu.

Hlavné menu tvorí matica troch ikon v štyroch radoch. Názov ikon sa zobrazuje v hornom riadku. Iný spôsob zobrazenia hlavného menu ako matice v telefóne nie je. Ďalšie submenu sú textové s ikonou v každom riadku. Ikony nie sú animované.

K dispozícii je aj menu obľúbených položiek, ktoré sa spustí stlačením špeciálneho tlačidla. V tomto menu je okrem obľúbených funkcií aj zoznam záložiek webového prehliadača, zoznam spustených aplikácií a zoznam nových udalostí. V ňom sú vypísané napríklad nové správy, zmeškané hovory či zmeškané budíky.

V pohotovostnom režime sa zobrazuje stavový riadok, kde sa zobrazuje sila signálu, stav batérie, stav bluetooth, prítomnosť siete 3G a zvolený profil. Okrem toho sa v pohotovostnom stave zobrazuje dátum, budík a čas. Ten sa môže zobrazovať buď malý alebo veľký. Na pohotovostnej obrazovke sa môže zobrazovať aj jedna z uložených poznámok. Ako tapeta môže byť spustená Java aplikácia.

Funkcie a 3G

Telefón má štandardnú funkčnú výbavu. Má prepracovaný kalendár, úlohy, poznámky, časovač, stopky, kalkulačku, konvertor a zoznam kódov. V ňom si môže používateľ ukladať pod heslom napríklad PIN kódy alebo heslá. Nechýba budík. Telefón možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom. Vo výbave je aj nahrávanie a diaľkové ovládanie počítača cez bluetooth rozhranie HID. Ním sa dá ovládať pohyb myši, niektoré základné programy a prezentácie.

Telefón ponúka aj videohovory a sledovanie videa či TV priamo zo serveru (streaming).

Telefónny adresár a správy

Do telefónneho adresára vojde 1000 kontaktov a 2500 čísel. Telefón totiž zobrazuje maximálny a využitý počet kontaktov aj telefónnych čísel. Ku každému kontaktu možno priradiť množstvo údajov ako telefónne čísla, e-mail, dátum narodenia, adresa, melódiu, obrázok a podobne. Ako vyzváňacia melódia môže byť aj nahrané video. Vtedy sa namiesto melódie prehráva zvuk z videa, ktorý možno pridať vo vstavanom programe VideoDJ.

Kontakty v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú osobitne. Kontakty sa dajú zoraďovať podľa krstného mena aj podľa priezviska a celý adresár sa dá zálohovať na pamäťovú kartu.

Pri vyhľadávaní stačí zadávať postupne písmená mena. Spolu možno zadať až 10 písmen. Kurzor skáče počas zadávania písmen postupne ako nachádza zodpovedajúce kontakty.

Z telefónu možno poslať SMS, EMS, MMS a e-mailové správy. Na výber je aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní sa zobrazuje 6 riadkov textu. Pomerne dobre je spravený slovník prediktívneho písania T9. Okrem dopĺňania aktuálne písaného slova dokáže podľa predtým písaných textov navrhovať ďalšie slová.

Pri tvorbe MMS správ sa najprv zobrazí pole pre text. Ostatné prvky ako video, fotka či nahrávka, sa dajú vkladať cez menu ikoniek na spodnej časti displeja. V tomto menu je aj ikona pre prehranie pripravenej MMS správy.

V menu správ je aj čítačka RSS kanálov. Je urobená prehľadne a dá sa do nej pridať niekoľko kanálov, ktoré sa môžu automaticky vo vopred nastavených intervaloch aktualizovať.

Multimédia a Java

Sony Ericsson W880i je telefón so vstavaným walkmanom. Ten podporuje prehrávanie skladieb vo formátoch MP3, AAC, e-AAC+, AAC+, MP4, M4A, 3GP, AMR, WAV, SP-MIDI a G-MIDI, RealAudio 8, WMA 8 a 9, Mobile XMF 1.0. V balení je navyše pamäťová karta s kapacitou 1 gigabajt.

Prehrávač podporuje hudobnú knižnicu, v ktorej triedi skladby podľa autora, albumu a názvu. Okrem toho vie pracovať s playlistami. Pri prehrávaní skladby zobrazuje telefón poradie skladby zo všetkých v playliste, zvolený ekvalizér, graficky aj časovo polohu v prehrávanej skladbe, celkovú dĺžku skladby, údaje z ID3 tagu (názov, interpret, album) a vizualizáciu. Tá sa nám zdá zbytočná, keďže pri počúvaní hudby má väčšina ľudí telefón vo vrecku, kde na neho nevidí. Samozrejmosťou je náhodné prehrávanie a opakovanie skladieb. V nastaveniach je päť prednastavených ekvalizérov, ktoré sa dajú upravovať. Upravené nastavenia však nemožno uložiť. K dispozícii je aj funkcia rozšírenia sterea.

K multimediálnym funkciám patrí aj editor videí a fotiek - VideoDJ a PhotoDJ.

Telefón podporuje aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0. V telefóne sme našli len jednu hru Quadrapop a jednu aplikáciu Svetový čas.

Dáta a pamäť

V testovanom telefóne je zhruba 19 až 20 megabajtov vnútornej pamäte. Tú možno rozšíriť pamäťovými kartami typu Memory Stick Micro (M2). V balení je karta s kapacitou 1 gigabajt.

Na pripojenie k sieti internet slúži v telefóne podpora dátových prenosov GPRS triedy 10 a UMTS. Maximálna rýchlosť prenosu je teda 384 kilobitov za sekundu. Telefónu chýba EDGE aj nadstavba 3G siete HSDPA. Chýbajúca technológia EDGE je veľkým nedostatkom, pretože mimo pokrytia 3G sieťou je maximálna rýchlosť pripojenia k internetu len zhruba 50 kilobitov za sekundu. EDGE ponúka cca 200.

Na pripojenie k počítaču slúži bluetooth a USB kábel. Bluetooth je vo verzii 2.0 a podporuje aj A2DP profil na prenos stereo zvuku. Pri pripojení k počítaču nechýba možnosť pripojiť pamäťovú kartu ako USB Mass Storage. V tomto prípade sa však vypne rádiová časť telefónu, čo nie je práve najšťastnejšie. Chýba infraport a wifi.

Telefón možno synchronizovať cez SyncML so vzdialeným serverom a aj s osobným počítačom (Outlook).

Fotoaparát

Potom, ako mal model W800i (taktiež walkman) fotoaparát s automatickým zaostrovaním, je fotoaparát modelu W880i v tomto smere sklamaním. Automatické zaostrovanie totiž chýba. Fotoaparát má dva megapixely a dá sa povedať, že kvalita snímok je adekvátna jeho parametrom.

Fotoaparát nemá ani blesk, ktorý dokáže do istej miery nahradiť nočný režim. Nechýbajú ani základné funkcie ako vyváženie bielej, farebné efekty, samospúšť či pomocník na fotenie panorám. Fotoaparát dokáže upravovať aj dĺžku expozície. Výrobca udáva, že fotoaparát má aj 2,5-násobný zoom. Možno ho však využiť len pri fotení v nižšom rozlíšení.

Fotoaparát vie snímať aj video v rozlíšení 176 x 144 bodov. Pri nahrávaní možno využiť nočný režim, farebné filtre a možno vypnúť mikrofón.

Zverejnené fotografie sú v nižšom rozlíšení 800 x 600 bodov.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Polymer s kapacitou 950 mAh. Batérie tohto typu takmer nemajú pamäťový efekt. To znamená, že ani po niekoľkoročnom používaní sa výrazne nezníži ich výdrž. Počas testovania nám vydržal telefón bežať zhruba 3 až 3,5 dňa. Intenzita jeho využívania však bola priemerná. Kto veľa telefonuje, esemeskuje a pripája sa k internetu, bude nabíjať aj každý večer.

Celkové hodnotenie

Ak sa pozrieme na W880i, jeho hlavným prínosom do sveta mobilnej komunikácie je malá hrúbka. 9,4 milimetra je už takmer na hrane. Čo nás však sklamalo je slabší fotoaparát, pomerne pomalé menu a klávesnica. Telefón môžeme teda odporučiť tým, ktorí chcú tenký walkman a nepotrebujú na ňom písať siahodlhé texty.