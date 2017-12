Po volaniach možno príde aj regulácia cien SMS a dát v zahraničí

Európska komisia nepoľavuje v boji za zníženie cien ďalších služieb. Išlo by o poplatky za SMS správy a za prenos dát.

25. jún 2007 o 13:43 SITA

BRATISLAVA 25. júna (SITA) - Nariadenie Európskej únie o cenách roamingových hovorov nadobudne účinnosť 30. júna, Európska komisia však nepoľavuje v boji za zníženie cien ďalších služieb. “Komisia bude naďalej ceny dôkladne sledovať, predovšetkým ceny za roaming pri SMS a prenose dát, aby sa ubezpečila, že zákazníci nemusia znášať privysoké ceny ani za tieto služby, a aby zaistila, že o tri roky už nebude potrebné ceny regulovať. Dúfam, že operátori pochopili, že je Brusel schopný konať. Preto by som im chcela povedať: Konajte teraz a rýchlo znížte ceny za roaming pri SMS a prenose dát, ináč budeme nútení v krátkom čase zasiahnuť aj v tejto oblasti,“ vyhlásila komisárka pre telekomunikácie Viviane Redingová.

Komisárku podľa správy eurokomisie potešilo zistenie, že niektorí operátori ponúkajú európskymi orgánmi schválené maximálne ceny za hovory v roamingu už od 1. júla. Národné regulačné orgány však spolu s komisiou budú prechod na nové pravidlá roamingu dôkladne monitorovať, aby nedochádzalo k zneužívaniu.

Nariadenie Európskej únie o roamingu bude v piatok 29. júna uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, a tým tento právny predpis týkajúci sa vnútorného trhu 30. júna nadobudne účinnosť vo všetkých 27 členských štátoch. Ide o jedno z najrýchlejšie schválených opatrení zo strany európskej byrokracie, keďže návrh predložila komisia 12. júla minulého roka. Mobilní operátori po začiatku platnosti nariadenia o eurotarife budú mať mesiac na to, aby ponúkli ceny za roaming svojim zákazníkom a potom ďalší mesiac na aktiváciu nových sadzieb, ak sa zákazníci rozhodnú pre novú tarifu. Zákazníci, ktorí nezareagujú na ponuku do dvoch mesiacov, budú mať automaticky tarifu schválenú v EÚ.

Cenové obmedzenia, nazývané tiež eurotarifa, sa budú v nasledujúcich troch rokoch postupne znižovať. Maximálna hodnota eurotarify za hovory uskutočnené v zahraničí v rámci štátov EÚ bola pre tento rok stanovená na 49 eurocentov za minútu. Maximálna úroveň eurotarify za hovory prijaté v zahraničí bude predstavovať 24 eurocentov. V roku 2008 sa cenový strop roamingových poplatkov zníži na 46 a 22 eurocentov a v treťom roku na 43 a 19 eurocentov za odchádzajúce a prijaté hovory v zahraničí. “Po uplynutí tohto obdobia Komisia do 18 mesiacov prehodnotí nariadenie a rozhodne, či dobu uplatňovania predĺži a či by mala opätovne podniknúť kroky na svojej úrovni, ktoré by sa prípadne vzťahovali aj na roaming pri SMS a posielaní dát,“ uvádza sa v správe EK.

Výška poplatkov za eurotarifu v slovenských korunách sa určí na základe referenčného výmenného kurzu platného v deň nadobudnutia účinnosti nariadenia EÚ o eurotarife.