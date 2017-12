Penumbra: Overture - skutočné zimomriavky

Tma, divné zvuky... Snažíte sa a nejde to, neviete čo ďaľej... Bojíte sa, že to nikdy neskončí... a nie je to situácia keď sa vám na WC vypne svetlo, je to Penumbra: Overture!

25. jún 2007 o 8:50 pepso

Jedného krásneho dňa som si tak pozeral zoznam hier, ktoré máme na recenzovanie a čo nevidím? "Penumbra: Overture – atmosférická adventúrka so zaujímavým ovládaním". Vravím si, adventúrok je stále málo, hlavne kvalitných a aké preboha môže byť už na adventúrke zaujímavé ovládanie? Zo záujmu som to vzal a vôbec som nečakal to, čo prišlo. Hra vyvíjaná študentmi, bez komerčných kecov, bez rotujúcich lôg distribútorov a vydavateľov, jediné, čo ju mohlo dostať až ku mne, musí byť niečo, čím sa vyznačuje. A mal som pravdu. Penumbra je výnimočná hra. V zmysle, že hier tohto typu je na scéne naozaj veľmi málo a určite by nám hráčom prospelo, keby sa autori nechali zlákať na cestu inovatívnosti a kreatívnych nápadov tak, ako to spravili výrobcovia Penumbry. Takéto približné zaškatuľkovanie zo začiatku článku by som teraz trošku upresnil. Penumbra je survival-horror adventúra, ktorú hráte 1st person, čiže očnými guľami Phillipa – Filipa, vášho hrdinu, pričom všetky jeho akcie sú ovládané v štýle Gravity Gun z Half-Life 2. Autori totiž kládli veľký dôraz na hádanky a puzzle (čítaj pazl nie pucle, preboha!) založené na reálnej fyzike. Preto budete hádzať krabice, máchať krompáčom prehadzovať kladky a podobné vtípky.

Dej sa začína jedného až tak nie moc krásneho dňa keď Filipovi, sirote príde list od jeho otca. Čože? Sirota má otca? Jemu to tiež prišlo podozrivé, keďže podľa informácií TASR jeho otec umrel pred 30 rokmi , ale neváha a číta. Nastáva filmové klišé, otec píše: " Píšem ti preto, aby som ti povedal, že ma nemáš hľadať.". A čo urobí milý Filip? Keďže podľa indícií stopa vedie do Grónska, šup do kanclu Grónsko Airlines kúpiť letenku. Nachádza tam opustenú základňu z Druhej svetovej vojny, no niečo nie je v poriadku. Hrdinu zaujíma, čo sa to tam dole nachádza a zisťuje, čože to nie je v poriadku... základňa totiž začína žiť sama o sebe. Filip zostúpi dole. Bolo by pre neho lepšie keby tak nespravil, ale to by sme my zase nemali možnosť zahrať si takéto fajnové dielko.

GRAFIKA 8 / 10

Nie je to také zlé ako by sa dalo čakať, keď počujeme o projekte vyvíjanom nezávislo a študentami (na grafike sa podieľali až TRAJA grafici), no samozrejme v porovnaní s inými hrami od profesionálnych firiem by bolo veľmi ťažké konkurovať. Každopádne väčšinu času v hre strávite v temných zákutiach a vašim najväčším kamarátom budú tiene. Tie sú zvládnuté fakt výborne a ak uznávame myšlienku, že grafika v hre existuje pre vytvorenie atmosféry, v tom prípade je grafická stránka hry naozaj podstatnou časťou úspechu tohto výtvoru. Ak si napríklad pamätáte hry s baterkou v Doom 3, tak toto je ono, ale lepšie a strašidelnejšie.

INTERFACE 9 / 10

Žiadny HUD, ani health bar, proste nič. Jediné čo vidíte, sú po zemi rozhádzané veci, rozbité prístroje a dusná atmosféra, ktorá by sa dala krájať. Keď prvýkrát uvidíte za rohom nemŕtveho psa ako sa prechádza, nebudete schopní sa ani pohnúť a to bude problém. Čím dlhšie sa so svojím hrdinom pozeráte na potvoru, tým viac vám (Filipovi) stúpa adrenalín, obrazovka sa začne rozmazávať, zrýchli sa tep a Filip má stále väčší problém udržať kľud. Interakcia s prostredím je vyriešená spôsobom, ktorý sa volá myš. Všetko sa robí myškou, kliknete a ťaháte. Či už otvárate dvere alebo modelujete plastelínu, žiadne klávesové skratky. Samozrejme, k dispozícii je aj veľký inventár kde môžete narábať s predmetmi, všelijako vecičky kombinovať a manipulovať s nimi, jednoducho adventúra. Čo sa týka sebeobrany pred nepriateľmi, ktorí sú kvázi nemŕtvi, na výber toho moc nie je. Hlavne zo začiatku, keďže Filip je bojový antitalent a rukami sa brániť nevie (nie, že ja by som vedel) ale keď nájdete kladivko, tak už sa sem-tam rana nemŕtvemu psíkovi do čumáku zasadiť dá.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Musím sa priznať, Kordi ma musel na hranie tejto hry chvíľku prehovárať, keďže som rodený strachopud a bojím sa aj tieňa nevypitej plechovky piva. Prekvapenie sa nekonalo a ja som hru nebol schopný hrať keď bola v izbe tma, taká hustá atmosféra bola. Príbeh je epicky rozprávaný formou odkazov, listov a čmáraníc na stenách, ktoré tam zanechali nemeckí vojaci a hlavne pomocou entity ktorá sa nazýva Red. Ak si zaspomínate na System Shock, tak si možno všimnete tú podobnosť, no v Penumbre sa všetko začne vyvíjať trošku inak, ale nechám to zistenie na vás, veď by odo mňa bolo hnusné prezrádzať dej dopredu, no nie? V Penumbre nájdete množstvo rozličných situácií, od opravy generátoru až po útek pred nemŕtvym zahadzujúc za seba krabice a iné veci, zťažujúc mu cestu.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Pravdupovediac, snažil som sa sústrediť na zvuky, aby som o nich vedel niečo pekného napísať, ale tak som sa bál že si nič poriadne nepamätám. Hehe. Keď však nad tým logicky uvažujem, ak by tie zvuky boli zlé, tak by mi trhali uši a nebál by som sa, maximálne by som sa smial, ciže boli výborné. Výroky mi idú, asi pôjdem na MatFyz. Dabing hlavných postáv (tých tam teda je) je spravený na výbornú a Filipove komentáre k použiteľnosti veci na druhú a podobne sú naozaj vtipné. Takým tým cynickým štýlom.

HUDBA 8 / 10

Nedalo mi pokoja a nedalo. Keď som počúval in-game hudbu, ktorá je takisto veľmi atmosférická a bez nej by to nebolo ono (ako napr. Walker Texas Ranger bez zvuku) musel som premýšľať nad tým, kde zohnali ľudí, ktorí nahrali tento vynikajúci soundtrack. Keď beriem do úvahy, v akých podmienkach toto dielko vznikalo a po polhodinke brúzdania internetom som zistil, že hudbu skladal bývalý spolužiak jedného z grafikov a hudobníci, ktorí boli všetko viac menej jeho známi. Proste je tu vidieť, čo sa dá dokázať s dobrým nápadom a talentom. Hudba tiež na výbornú.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Vyniklo by tu moje obľúbené slovné spojenie čo som sa naučil od otca, a to "nepriatelia sú tupí ako bedne gitu", ale použil som ho už v posledných dvoch recenziách. V Penumbre sú nepriatelia tupí ako tágo, no čo iné môžeme čakať, keď sa jedná o príšery, ktoré si čo to už prežili a vrátili sa k nám znovu späť, akurát v rozpadnutejšej forme. Nie je napríklad problém pred zombie-psíkom vyskočiť na krabicu a zatiaľ čo ten bude stále skákať a pokúšať sa uhryznúť vás do nohy, majznúť ho krompáčom po papuli.

Požiadavky kladené na hráča sú v normále, akurát si poriadne rozcvičte pravú ruku, pretože ju budete naozaj potrebovať. Kto bude schopný spojazdniť jedno zamrznuté koleso, do ktorého je treba udrieť kameňom rýchlejšie ako za minútu neustáleho skúšania, nech mi nechá v diskusii mail a ja mu pošlem fotku za odmenu.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,5 / 10

Výborný počin s originálnymi nápadmi, super atmosférou, sem-tam krkolomným ovládaním a kopou tmy. Jediné, čo naozaj zamrzí, je epizodický charakter hry. Znamená to, že na ďaľšiu časť si budeme musieť počkať. Každopádne však odporúčam každému milovníkovi dusnej atmosféry a zimomriavok na chrbte.