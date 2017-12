Do e-mailov Pentagonu prenikol hacker

25. jún 2007 o 0:00 (čtk)

Jednému z počítačových pirátov - hackerov – sa minulý týždeň podarilo preniknúť do e-mailového systému amerického ministerstva obrany. Pentagon na to reagoval tým, že odpojil viac ako 1500 rôznych schránok. S odvolaním na zástupcu ministerstva na svojich webových stránkach uviedol časopis New Scientist.

Minister obrany USA Robert Gates vtedy prehlásil, že jeho úrad očakáva, že systém bude čoskoro pripojený k sieti. "Zavádza sa množstvo preventívnych opatrení," dodal.

Pred niekoľkými dňami taktiež vyšlo najavo, že sa hackerom podarilo preniknúť i do počítačov ministerstva vnútornej obrany, teda úradu zodpovedného okrem iného aj za zaistenie bezpečnosti proti počítačovým útokom.

"Čo to znamená? Znamená to, že teroristi či niektoré štáty môžu napadať databázy vnútornej obrany, meniť či upravovať mená, aby si umožnili prístup do tejto krajiny, a my o tom dokonca ani nebudeme vedieť," podotkol kriticky demokratický kongresman James Langevin.

Hackerovi sa však podľa hovorcu Pentagonu nepodarilo na ministerstve obrany dostať do systému, v ktorom sa pracuje s tajnými informáciami ani do systému určenému iba k bežným administratívnym záležitostiam.