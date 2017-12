EK chce založiť výskumný fond na rozvoj nanoelektroniky

Európska komisia (EK) v piatok navrhla založiť výskumný fond v hodnote približne 3 mld. eur na rozvoj nanoelektroniky. Ide o technológiu, ktorá umožní urobiť každodenné predmety "inteligentnejšími".

25. jún 2007 o 0:00 (sita)

Výskum by mal byť financovaný systémom verejno-súkromného partnerstva (PPP) pod názvom ENIAC a bude sa zaoberať ďalšou úrovňou zmenšovania mikročipov a prechodu od mikroelektroniky k nanoelektronike.

Takéto zmenšenie umožní začlenenie viacerých funkcií do bežných komerčných produktov, ako napríklad podpora riadenia vozidla alebo bezpečnejšia dopravná kontrola.

Nanoelektronika by mala taktiež umožniť vznik nových foriem zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala viesť k pohodlnejšej liečbe a skoršej diagnóze chorôb, a to vďaka inteligentnejším prenosným prístrojom.

ENIAC by mal taktiež pomôcť k lepšej ochrane životného prostredia prostredníctvom nových technológií "inteligentného" monitorovania budov a znižovanie energetickej spotreby. V rozmedzí rokov 2008 až 2013 by malo 60 % finančným prostriedkov pre výskumný fond plynúť z priemyslu a zvyšných 40 % z EK a členských krajín Európskej únie (EÚ). ENIAC by mala EÚ založiť ešte v tomto roku.

(1 EUR = 33,816 SKK)