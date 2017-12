EÚ: Diskusia o tom, čo by EÚ mala a nemala robiť na internete

Vyjadriť svoj názor na to, čo by Európska únia mala i nemala robiť, kde a ako by mala zasahovať môže každý, kto sa zapojí do prebiehajúcej internetovej kampane Speak Up Europe.

25. jún 2007 o 10:30 (sita)

Vyjadriť svoj názor na to, čo by Európska únia (EÚ) mala i nemala robiť, kde a ako by mala zasahovať môže každý, kto sa zapojí do prebiehajúcej kampane Speak Up Europe - Hovor Európa. Ku kampani sa pripojil aj slovenský internetový portál EurActiv.sk. Ako ďalej agentúru SITA informovali z portálu EurActiv.sk, cieľom kampane, ktorá sa začala v septembri 2006, je podnietiť diskusiu o EÚ a jej budúcnosti. Jej základom je rámec Plánu D - demokracia, diskusia, dialóg, ktorým chce Európska komisia priblížiť integračný projekt občanom, otvorene diskutovať o jeho výhodách a rizikách. V rámci kampane Hovor Európa sa preto skúmajú záujmy a názory občanov na široký okruh tém. Kampaň prebieha vo virtuálnom internetovom priestore, ale aj prostredníctvom reálnych fyzických stretnutí. Kombinuje online diskusie a informačné kampane so sériou približne 300 národných podujatí v 25 štátoch únie. Tie podporuje 25 lokálnych internetových portálov v 20 jazykoch, obsahujúcich on-line fóra a multimediálny obsah. Cieľom je ponúknuť komplexnú možnosť diskutovať čo najvyššiemu počtu občanov EÚ. Slovenský portál nájdu záujemcovia na adrese http://www.corobieuropa.sk. Závery z diskusií, návrhy a názory občanov únie sa zhromaždia do súhrnnej správy, ktorá bude inštitúciám Európskej únie i verejnosti predstavená už v decembri. "Zaujíma nás, čo si občania myslia o EÚ. Ktoré oblasti činností sú pre nich najdôležitejšie, či únia funguje dobre a kde by prípadne mohla fungovať lepšie. Zaujíma nás, čo si ľudia myslia o inštitucionálnom usporiadaní, či budúcom rozširovaní únie," uviedol pre EurActiv.sk Roman Schönwiesner, poverený vedením Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.