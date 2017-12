Adobe oznámilo dostupnosť softwaru Acrobat 3D Version 8

Spoločnosť Adobe Systems oznámila okamžitú dostupnosť softwaru Adobe Acrobat 3D Version 8, pre riadenie spolupráce na 3D návrhoch založených na dokumentoch PDF. Acrobat 3D Version 8 rozširuje možnosti práce na dátach CAD prakticky všetkým používateľom vo

23. jún 2007 o 10:46 (adobe)

výrobných organizáciách a v celom globálnom dodávateľskom reťazci.

S programom Acrobat 3D Version 8 môžu profesionálni konštruktéri používajúci CAD, CAM, CAE a autori technickej dokumentácie v leteckom a automobilovom priemysle, spotrebnej elektronike, strojárstve alebo v architektúre a investičnej výstavbe previesť prakticky ľubovoľný 3D súbor CAD – vrátane veľkých zostáv s veľkosťou presahujúcou 500 megabytov – do jedného dokumentu PDF.

V súbore PDF je možné zachovať presnú geometriu alebo môže byť komprimovaný na stotinu pôvodnej veľkosti, podľa požiadaviek špecifického podnikového procesu. Trojrozmerné údaje CAD môžeme ľahko skombinovať s ďalšími dôležitými informáciami o projekte, ako sú napríklad špecifikácie produktu, tabuľky a zoznamy súčiastok, do lepšie zabezpečeného dokumentu PDF, obsahujúceho výrobné informácie produktu PMI (Product Manufacturing Information).

Informácie PMI sa používajú pre vyjadrenie geometrického kótovania a tolerancií, anotácií a ďalších špecifikácií priamo v 3D nákrese.

Okamžite, ako sú 3D modely kombinované s ostatnými dokumentmi v PDF, môžu používatelia programu Acrobat 3D Version 8 umožniť širšiemu týmu kolegov, dodávateľov, partnerov a zákazníkov účasť v efektívnom procese recenzovania dokumentov s využitím bezplatného, všeobecne rozšíreného softwaru Adobe Reader.

Užívatelia Adobe Readeru si môžu prehliadnuť detailnú štruktúru produktu, a keď dostanú povolenie v Acrobate 3D Version 8, budú mať možnosť používať nástroje pre pridávanie poznámok, meranie a prierezy priamo na 3D objektoch v súboroch PDF.

Tento software môže pracovným skupinám pomôcť zmenšiť riziká z nedorozumenia, skôr odhaliť nedostatky návrhu a urýchliť vývoj výrobkov, pretože pomôže zapojiť technických a netechnických členov týmu do komunikácie založenej na 3D dátach.

Acrobat 3D Version 8 podporuje prevod do 3D PDF z viac ako 40 formátov, zahrňujúcich formáty pre Autodesk Inventor, Dassault Systemes CATIA, PTC Pro/ENGINEER, SolidWorks a UGS NX a I-deas. (úplný zoznam nájdete na www.adobe.com/go/a3d_supportedformats). Užívatelia Acrobatu 3D 8 budú mať tiež možnosť exportu presných výrobných údajov CAD z PDF do neutrálnych súborových formátov, napríklad STEP, IGES a Parasolid pre nasledujúce procesy, ako sú obrábacie operácie a vývoj nástrojov a foriem.

Software Adobe Reader a prehrávač Adobe Flash Player, platformovo nezávislé klientské technológie spoločnosti Adobe, sú nainštalované na viac ako 700 miliónoch pripojených počítačov PC a zariadení na celom svete.

Ceny a dostupnosť

Acrobat 3D Version 8 je okamžite dostupný v anglickej, francúzskej a nemeckej verzii. Odhadovaná koncová cena produktu je 42 900 Sk bez DPH. Registrovaní používatelia programu Acrobat 3D môžu upgradovať na Acrobat 3D Version 8 za 13 100 Sk bez DPH. Registrovaní používatelia, ktorí si zakúpili Acrobat 3D od 18. septembra 2006 do 30. mája 2007 budú mať nárok na bezplatný upgrade na Acrobat 3D Version 8 (môže sa na nich vzťahovať predajná daň, alebo dopravný a manipulačný poplatok). Registrovaní používatelia programov Acrobat 6.0 Professional, Acrobat 7.0 Professional a Acrobat 8 Professional môžu upgradovat na Acrobat 3D Version 8 za 24 000 Sk bez DPH. Tento produkt je dostupný pre Microsoft Windows 2000 plus Service Pack 4, Windows XP Professional, Home alebo Tablet PC plus Service Pack 2 a Windows Vista (32bitové a 64bitové) Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium alebo Home Basic. Očakáva sa, že Adobe Reader 8.1, ktorý poskytne aktualizovanú podporu pre funkcie PDF umožnené pomocou programu Acrobat 3D 8, bude dostupný v júni 2007.

Ďalšie informácie o produkte sú k dispozícii na www.adobe.com/go/acrobat3dv8.