Telekom chce odklad na dobudovanie automatov do roku 2010

Povinnosť vybudovať verejné telefónne automaty vo vyše 300 slovenských obciach chce odložiť Slovak Telekom z 15. augusta tohto roka na rok 2010.

22. jún 2007 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Povinnosť vybudovať verejné telefónne automaty vo vyše 300 slovenských obciach chce odložiť spoločnosť Slovak Telekom z 15. augusta tohto roka na rok 2010. Okrem toho bude firma podľa svojho vyhlásenia nútená znížiť investície do budovania širokopásmového prístupu k internetu. Predstavitelia Slovak Telekomu to uviedli v reakcii na nové opatrenie Telekomunikačného úradu o univerzálnej službe. Hovorca úradu Roman Vavro označil zdôvodnenie nižších investícií kvôli opatreniu úradu za scestné.

Verejný telefónny automat zatiaľ nemá na Slovensku vyše 300 obcí. Zabezpečiť ich má poskytovateľ tzv. univerzálnej služby. Jej poskytovateľom je na základe vlastnej žiadosti Slovak Telekom. Podľa doterajších ustanovení však firma nemusela zriadiť automat v obci, ktorej starosta na to nedal súhlas. Nové opatrenie túto podmienku ruší. "Vzhľadom na to, že spoločnosť Slovak Telekom by musela zriadiť automat vo viac ako 300 obciach v priebehu dvoch mesiacov, je plnenie povinnosti v tomto termíne nereálne a takto uložená povinnosť je neprimeraná," tvrdí Slovak Telekom. Firma preto požiadala predsedu úradu o odklad do roku 2010. Podľa Vavra však na to nie je dôvod, navyše firma opatrením dostala odklad do požadovaného termínu na vybudovanie bezbariérových automatov.

Celkové prevádzkové náklady na zabezpečenie prístupu k telefónnym automatom v rokoch 2007 - 2010 firma odhadla na úrovni 600 miliónov korún. “Keďže Slovak Telekom je na základe návrhu nového opatrenia nútený vyčleniť investície vo výške 120 miliónov korún na plnenie povinnosti zabezpečenia prístupu k automatom, investície do budovania širokopásmového prístupu a do služieb, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu tak pre užívateľov ako aj pre samotnú Slovenskú republiku, budú musieť byť obmedzené,“ tvrdí spoločnosť. Okrem toho by automaty musela osadiť v menej osídlených oblastiach, kde sú podľa jej doterajších skúseností minimálne využívané. Podľa Vavra má firma ale možnosť požiadať o prostriedky z osobitného účtu určeného na zabezpečenie univerzálnej služby, do ktorého by mali prispievať všetky telekomunikačné podniky podľa výšky tržieb. To Slovak Telekom doteraz aj napriek viacerým medializovaným informáciám o stratovosti automatov neurobil. "Hovoriť o tom, že nová úprava zapríčiní zníženie investícií Telekomu do modernizácie siete za účelom internetizácie Slovenska je scestné,“ vyhlásil hovorca Telekomunikačného úradu.

Telekom sa ďalej proti novému opatreniu bránil tvrdením, že v zmysle európskeho regulačného rámca má byť k dispozícii primeraný počet telefónnych automatov a je dôležité, aby povinnosti univerzálnej služby boli plnené čo možno najefektívnejším spôsobom. “I praktická aplikácia týchto ustanovení v iných krajinách únie nasvedčuje tomu, že sa v prvom rade prihliada na potreby koncových užívateľov,“ uviedla firma vo vyhlásení. Nové opatrenie zároveň považuje za prekročenie európskeho regulačného rámca. To hovorca regulátora opäť odmietol. “Nové podmienky navyše v konečnom dôsledku znižujú minimálny počet prevádzkovaných automatov. Doterajšie podmienky hovorili rovnako o tom, že v každej obci musí byť minimálne jeden verejný telefónny automat. Na výnimku nie je dôvod,“ reagoval Vavro.

Rozhodnutím Telekomunikačného úradu z apríla minulého roka poskytuje univerzálnu službu na území Slovenska spoločnosť Slovak Telekom. O zabezpečenie niektorých častí univerzálnej služby mala pritom záujem aj firma Orange Slovensko. Slovak Telekom mal na rozdiel od Orangeu záujem poskytovať univerzálnu službu v plnom rozsahu povinností, Orange prejavil záujem poskytovať časť povinností. Financovanie univerzálnej služby má byť zabezpečené prostredníctvom špeciálneho fondu, do ktorého majú prispievať všetci telekomunikační operátori podľa výšky tržieb. Slovak Telekom ju však doteraz zabezpečoval z vlastných prostriedkov, keďže o prostriedky z fondu nepožiadal.

Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu. Podnik, ktorý poskytuje univerzálnu službu, má povinnosť napríklad prevádzkovať telefónne automaty, poskytovať občanom SR verejnú telefónnu službu na pevnom mieste pripojenia k sieti, vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu. Podnik musí pravidelne poskytovať aspoň jeden úplný telefónny zoznam účastníkov v elektronickej alebo v tlačenej forme prípadne v oboch formách. K ďalším povinnostiam patrí aj to, že podnik určený TÚ zabezpečuje primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov, poskytovať bezplatný a nepretržitý prístup k číslam tiesňových volaní, vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Podnik má taktiež povinnosť poskytovať a prevádzkovať aspoň jednu úplnú informačnú službu o telefónnych číslach a zabezpečiť prístup k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.