Playboy vraj bude mať vlastný telefón

22. jún 2007 o 15:45 Ivan Kahanec

Vydavateľ pánskeho časopisu Playboy údajne zvažuje predaj vlastného telefónu. Zatiaľ však nie je jasné, či bude mať telefón od Playboya len firmvér, alebo bude mať aj špeciálny dizajn. Informáciu priniesol server electronista.com s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj.

Telefón by mal byť vybavený funkciami ako bluetooth, MP3 prehrávač či fotoaparát. Playboy podľa servera oslovil niekoľko málo výrobcov mobilných telefónov, medzi nimi sú LG aj Motorola.

Telefón by mal byť pre siete GSM, čo by znamenalo, že by sa mohol objaviť na európskych, americkom a ázijských trhoch. Cena telefónu zatiaľ nie je známa, no dá sa očakávať, že nepôjde o lacné zariadenie, napísal server electronista.com.