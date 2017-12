Samsung predstavil nový MP3 prehrávač U3

Samsung predstavil svoju poslednú digitálnu novinku: MP3 prehrávač U3 s priamym USB pripojením v piatich sviežich farebných vyhotoveniach.

21. jún 2007 o 12:20 (samsung)

MP3 prehrávač Samsung U3 je malé kompaktné zariadenie schopné vďaka prepojeniu typu Slim-USB pracovať okamžite po vybalení.

Prehrávač U3 je dostupný v 5 farbách (biela/zelená/ružová/modrá/čierna) a nepotrebuje žiadne káble ani softvérové aplikácie - jednoducho sa zapojí do USB konektora počítača a systémom „drag and drop“ (potiahnuť a pustiť) do neho presuniete obľúbené hudobné súbory.

U3 poskytuje používateľovi veľmi dlhú výdrž batérií - až 15 hodín - a na trhu je k dispozícii s kapacitami 1 GB, 2 GB a 4 GB (kapacita 4 GB je postačujúca na uloženie až 1000 skladieb).

Vysoko sofistikovaný model U3 je nabitý extra funkciami, ako sú FM rádio a hlasový záznamník, a samozrejme je ho tiež možné použiť ako pamäťové médium (USB kľúč).

Prehrávač podporuje aj systém RDS (len v Európe) a službu Music Subscription.

Prehrávač U3 je na trhu od júna 2007 v cene 1 890,- Sk (model s kapacitou 1 GB), 2 490,- Sk (model s kapacitou 2 GB) a 3 290,- Sk (model s kapacitou 4 GB).

Technické údaje :

Všeobecné informácie:

Kapacita pamäte 1 GB / 2 GB / 4 GB

Farebné vyhotovenie biela / zelená / ružová / modrá / čierna

Displej 4-riadkový OLED LCD displej

Batéria nabíjateľná (Li-Poly)

Výdrž batérií až 15 hodín

Doba nabíjania 1,5 hodiny pomocou rozhrania PC USB

PC rozhranie USB 2.0 / USB 1.1

Rozmery 25,4 x 80,0 x 11,0 mm

Hmotnosť 22,8 g

Materiál polykarbonát

Funkcie: