Forza Motorsport 2 - víťazná jazda na plný plyn

Skutočne netušíme, prečo je tomu tak, ale špička pretekárskych hier je výhradne konzolovou záležitosťou. Forza Motorsport 2 bola dlho odkladaná, spočiatku jej nik neveril, ale keď sa ukázala vo svojej plnej kráse, všetci sme pochopili. Čo konkrétne? Dozvi

20. jún 2007 o 16:05 Ján Kordoš

ZOZNAM VOZIDIEL 2002 Acura RSX Type-S

2001 Acura Integra Type-R

2006 Acura RL A-Spec

2005 Acura NSX

1997 Acura NSX

2000 Acura VIS Racing Integra Type-R

2002 Acura #42 Realtime Racing NSX

2001 Aston Martin V12 Vanquish

2005 Aston Martin DB9 Coupe

2004 Audi TT Coupe 3.2 quattro

2000 Audi S4

2004 Audi S4

2003 Audi RS 6

2006 Audi RS 4

2000 Audi AWE Tuning SilverBullet S4

2001 Audi #4 Johansson Motorsport R8

2002 Audi #1 Infineon Audi R8

2004 Audi #5 Audi Sport Japan Team Goh R8

2004 Audi #88 Audi Sport UK Team Veloqx R8

2006 Audi #2 FSI Champion Racing R8

2004 Audi #8 Audi ABT TT-R

2002 Audi #1 Champion S4 Competition

2003 Audi #1 Champion RS 6

2004 Bentley Continental GT

2003 Bentley #7 Team Bentley Speed 8

1997 BMW Motorsport M3 E36

2005 BMW Motorsport M3 E46 Coupe

2002 BMW Motorsport M3-GTR

1999 BMW Motorsport #15 BMW Motorsport V12 LMR

2005 BMW Motorsport #2 BMW Motorsport M3-GTR

1987 Buick Regal GNX

2004 Cadillac CTS-V

2002 Cadillac #6 Team Cadillac Northstar LMP-02

2004 Cadillac #16 Team Cadillac CTS-V

2005 Chevrolet Cobalt SS Coupe

2002 Chevrolet Camaro 35th Anniversary SS

2002 Chevrolet Camaro SS

1996 Chevrolet Corvette Grand Sport

2002 Chevrolet Corvette Z06

2006 Chevrolet Corvette Z06

1969 Chevrolet Camaro Z28

1969 Chevrolet Camaro SS Coupe

1970 Chevrolet Chevelle SS-454

1967 Chevrolet Corvette Stingray 427

1970 Chevrolet Corvette ZR-1

2003 Chevrolet Corvette Guldstrand Edition

2002 Chevrolet Lingenfelter 427 Corvette

2004 Chevrolet #3 Corvette Racing C5.R

2006 Chevrolet #4 Corvette Racing C6.R

2003 Chevrolet #73 3R-Racing Corvette Z06

2005 Chevrolet #31 Whelen Engineering Corvette Z06

2005 Chevrolet #99 Tiger Racing Corvette Z06

2004 Chrysler PT Cruiser GT

1998 Chrysler Eagle Talon TSi Turbo

2006 Chrysler Crossfire SRT6

2005 Chrysler ME Four-Twelve Concept

1968 Chrysler Plymouth Barracuda Formula-S

2003 Dodge SRT4

1996 Dodge Stealth R/T Turbo

2006 Dodge Charger SRT8

1999 Dodge Viper GTS ACR

2003 Dodge Viper SRT10

2003 Dodge Viper Competition Coupe

1969 Dodge Charger R/T-SE

2000 Dodge Hennessey Viper 800TT

2000 Dodge #57 Carsport Holland Viper GTS-R

2001 Dodge #58 Larbre Compétition Viper GTS-R

2002 Dodge #1 Team Zakspeed Viper GTS-R

2003 Dodge #126 Team Zakspeed Viper GTS-R

2005 Dodge #77 Team Zakspeed Viper ACR

2003 Dodge #23 Magellan Financial Viper Competition Coupe

2004 Dodge #22 3R-Racing Viper Competition Coupe

2005 Ferrari 612 Scaglietti

1994 Ferrari F355 Berlinetta

1999 Ferrari 360 Modena

2002 Ferrari 575M Maranello

1991 Ferrari 512 TR

1998 Ferrari F355 Challenge

1984 Ferrari GTO

2004 Ferrari F430

2003 Ferrari Challenge Stradale

1987 Ferrari F40

1995 Ferrari F50

2002 Ferrari Enzo Ferrari

1969 Ferrari Dino 246 GT

1964 Ferrari 250 GTO

1967 Ferrari 330 P4

1998 Ferrari #12 Risi Competizione F333 SP

2003 Ferrari #72 Team Alphand Aventures 550 Maranello GTS

2003 Ferrari #88 Veloqx / Prodrive Racing 550 Maranello

2005 Ferrari #11 Larbre Competition 550 Maranello GTS

2006 Ferrari #62 Risi Competizione F430GT

2003 Ford Focus SVT

2006 Ford Focus ST

2005 Ford Mustang GT

2000 Ford Mustang Cobra R

2005 Ford Ford GT

1970 Ford Mustang Boss 429

1966 Ford GT40 MkII

2003 Ford FocusSport SVT Focus

2004 Ford #10 Tiger Racing Mustang

1994 Honda Civic 1.5 VTi

1995 Honda CR-X Del Sol SiR

1999 Honda Civic Si Coupe

2000 Honda Prelude SiR

1991 Honda CR-X SiR

2000 Honda Integra Type-R

2004 Honda Civic Type-R

2002 Honda Integra Type-R

2003 Honda S2000

1992 Honda NSX-R

2005 Honda NSX-R

2005 Honda NSX-R GT

2004 Honda Wings West Civic Si

2000 Honda Aerogear Integra Type-R

2004 Honda Mugen Civic Type-R

2002 Honda Mugen Integra Type-R

2003 Honda Mugen S2000

1994 Honda Do-Luck NSX

2003 Honda #16 G'ZOX NSX

2005 Honda #18 TAKATA DOME NSX

2005 Honda #8 ARTA NSX

2003 Hyundai Tuscani Elisa

2003 Infiniti G35 Coupe

2007 Jaguar XK Coupe

1993 Jaguar XJ220

1961 Jaguar E-type S1

2002 Koenigsegg CC8S

2005 Lamborghini Gallardo

1988 Lamborghini Countach LP5000 QV

1997 Lamborghini Diablo SV

2005 Lamborghini Murcielago

1999 Lamborghini Diablo GTR

1992 Lancia Delta Integrale EVO

1974 Lancia Stratos HF Stradale

2003 Lexus IS300

2002 Lexus SC430

2006 Lexus IS350

2003 Lexus Foose Design IS430 Project Car

2003 Lotus Elise 135R

2005 Lotus Elise 111S

2005 Lotus Exige

2005 Lotus Exige Espionage

1989 Lotus Carlton

2005 Lotus Exige Cup 240

2002 Lotus Esprit V8

1972 Lotus Elan Sprint

2006 Maserati GranSport

2004 Maserati MC12

2005 Maserati #15 JMB Racing MC12

2005 Maserati #35 Risi Competizione MC12

2005 Maserati #9 Vitaphone Racing Team MC12

2005 Mazda Axela Sport 23S

2001 Mazda Mazdaspeed Familia

2001 Mazda Mazdaspeed Roadster

1990 Mazda Savanna RX-7

2004 Mazda RX-8 Mazdaspeed

1997 Mazda RX-7

2002 Mazda RX-7 Spirit R Type-A

1995 Mazda AB Flug RX-7

1995 Mazda INGS RX-7

1995 Mazda RE-Amemiya RX-7

1997 McLaren F1 GT

1997 McLaren #41 Gulf Team McLaren F1 GTR

1997 McLaren #43 Team BMW Motorsport McLaren F1 GTR

2003 Mercedes CLK55 AMG Coupe

2004 Mercedes C32 AMG

2005 Mercedes SLR

1998 Mercedes AMG Mercedes CLK GTR

1954 Mercedes 300SL Gullwing Coupe

2003 MINI Cooper-S

2003 Mitsubishi Eclipse GTS

1995 Mitsubishi Eclipse GSX

2006 Mitsubishi Eclipse GT

1998 Mitsubishi FTO GP Version R

1997 Mitsubishi GTO

1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR

2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII GSR

2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

2000 Mitsubishi Lancer Evolution VI TME

2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX GT

1999 Mitsubishi MINE'S CP9A Lancer Evolution VI

2003 Mitsubishi Sparco Lancer Evolution VIII

2006 Mitsubishi HKS Time Attack Evolution

1996 Nissan Silvia K's

1992 Nissan Silvia CLUB K's

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür

2003 Nissan Skyline Coupe 350GT

2000 Nissan Silvia Spec-R

2003 Nissan Fairlady Z

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II

1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec

1994 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo

1998 Nissan R390

1969 Nissan Fairlady Z 432

1969 Nissan Fairlady Z 432R

2002 Nissan Tommy Kaira Skyline GT-R R34

2003 Nissan Fairlady Z Custom Edition

2000 Nissan Top Secret D1-Spec S15

2002 Nissan MINE'S R34 Skyline GT-R

1993 Nissan MINE'S R32 Skyline GT-R

1998 Nissan #32 NISSAN R390 GT1

2003 Nissan #12 CALSONIC SKYLINE

2003 Nissan #23 XANAVI NISMO GT-R

2003 Nissan #3 HASEMISPORT ENDLESS Z

2005 Nissan #46 Dream Cube's ADVAN Z

2004 Opel Speedster Turbo

2003 Opel #5 OPC TEAM PHOENIX Astra V8

1999 Pagani Zonda C12

2003 Pagani #17 Carsport America Zonda GR

2005 Panoz Esperante GTLM

2003 Panoz #11 JML Team Panoz LMP-01

2005 Panoz #51 JML Team Panoz Esperante GTLM

2006 Panoz #81 Team LNT Panoz Esperante GTLM

2007 Peugeot 207 RC

2004 Peugeot 206 RC

2007 Peugeot 207 Super 2000

1993 Peugeot #3 Peugeot Talbot Sport 905 EVO 1C

2006 Pontiac Solstice

2004 Pontiac GTO

1968 Pontiac GTO Hardtop

2003 Porsche Boxster S

1989 Porsche 944 Turbo

1982 Porsche 911 Turbo 3.3

2006 Porsche Cayman S

2004 Porsche 911 GT3 (996)

2007 Porsche 911 Turbo (997)

1987 Porsche 959

2007 Porsche 911 GT3 (997)

1995 Porsche 911 GT2

2003 Porsche Carrera GT

1970 Porsche 914/6

1973 Porsche 911 Carrera RS

1987 Porsche #17 Racing Porsche AG 962c

1998 Porsche #26 Porsche AG 911 GT1-98

2004 Porsche #23 Alex Job Racing 911 GT3-RSR

2005 Porsche #31 Peterson-White Lightning 911 GT3-RSR

2005 Porsche #44 Flying Lizard 911 GT3-RSR

2005 Porsche #5 XBOX 360 911 GT3-RSR

2002 Porsche #57 Larbre McDonalds 996 GT3 Cup

2003 Porsche #22 3R-Racing 911 GT3 Cup

2005 Porsche #3 Lechner Racing School Team 1 911 GT3 Cup

2005 Porsche #55 Applied Materials 911 GT3 Cup

2005 Porsche #66 AXA Racing 911 GT3 Cup

2006 Porsche #81 Synergy Racing 911 GT3 Cup

2006 Porsche #82 Red Bull 911 GT3 Cup

2006 Proto Motors Spirra

2003 Renault Sport Clio V6 RS

2002 Saab 9-3 Aero

2000 Saleen S281

2006 Saleen S281 E

2004 Saleen S7

2001 Saleen #26 Konrad Motorsports S7R

2002 Saleen #11 Graham Nash Motorsport S7R

2003 Saleen #2 Konrad Motorsports S7R

2006 Saturn ION Red Line

2005 Scion tC

2003 SEAT Leon Cupra R

2005 SEAT Cupra GT Prototype

2007 Shelby GT500

1999 Shelby Series 1

1968 Shelby Mustang GT-500KR

1965 Shelby Cobra 427 S/C

2005 Subaru Legacy B4 2.0 GT

2005 Subaru Impreza WRX STI

2004 Subaru Impreza WRX STi

1998 Subaru Impreza 22B STi

2006 Subaru Impreza S204

1998 Subaru Tommy Kaira Impreza M20b

2003 Subaru #77 CUSCO SUBARU ADVAN IMPREZA

1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex

2002 Toyota MR-S

1992 Toyota Supra 2.0 GT Twin Turbo

2004 Toyota Altezza RS200

2003 Toyota Celica SS-I

2002 Toyota Soarer 430SCV

1995 Toyota MR2 GT

1998 Toyota Supra RZ

1969 Toyota 2000GT

2002 Toyota Tom's W123 MR-S

1995 Toyota Border MR2 Turbo T-bar

1995 Toyota VIS Racing MR2 Turbo T-bar

2003 Toyota APR Performance Celica GTS

1995 Toyota Tom's T020 MR2

2002 Toyota Tom's Z382 Soarer

1992 Toyota Do-Luck Supra

1998 Toyota VeilSide Supra Fortune 03

1998 Toyota AB Flug S900 Supra Turbo

1998 Toyota VeilSide Supra Fortune 99

1998 Toyota Top Secret 0-300 Supra

1999 Toyota #3 Toyota Motorsports GT-ONE TS020

2004 Toyota #35 Yellow Hat YMS Supra

2005 Toyota #36 OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA

2005 Toyota #6 EXXON Superflo Supra

2006 Toyota #25 ECLIPSE ADVAN SUPRA

2001 TVR Tuscan S

2001 TVR Tuscan R

2005 TVR Sagaris

1998 TVR Cerbera Speed 12

2006 Vauxhall Astra VXR

2004 Vauxhall VX220 Turbo

2005 Vauxhall Monaro VXR

2004 Volkswagen Beetle

1995 Volkswagen Corrado VR6

1992 Volkswagen Golf GTi 16v Mk2

2003 Volkswagen Bora VR6

2006 Volkswagen Golf GTi

2003 Volkswagen Golf R32

2004 Volvo S60 R

2004 Volvo #24 At-Speed S60 R

V prvom rade však treba upozorniť na fakt, že Forza 2 je určená pre neskutočne široké spektrum hráčov, pričom každá skupina si tu nájde to svoje. Doposiaľ totiž panoval trochu alibistický názor, že skutočný simulátor musí byť pre bežnú verejnosť nehrateľný. Jedným z najhlavnejších dôvodov bol fakt, že realizmus musí byť ťažko zvládnuteľný, náročný a jednoducho ste museli trénovať nie hodiny, ale dni na dokonalé a precízne zžitie sa so strojom. Chvalabohu je tento názor konečne zadupaný do zeme. Ozývalo sa totiž viacero hlasov, prečo by jazda s povedzme Porsche mala byť náročnejšia než v Škodovke? Čím sa odlišuje, keď najrýchlejšie žihadlá navyše obsahujú tú najmodernejšiu techniku, ktorá riadenie ešte viac uľahčuje! Zvládnuť vozidlo je, povedzme si to úprimne, pomerne jednoduché, no prebojovať sa s ním k vrcholu, dokonale si vychutnávať jazdu pri citlivom zachádzaní už chce kumšt. Práve preto je Forza 2 určená pre každého a každý sa s ňou bude plnohodnotne zabávať. Je to jednoducho neodškriepiteľný fakt a vychádzať v ústrety každému je vec, ktorú treba jednoznačne oceniť.

Poďme sa však vrhnúť na samotnú trať, nech zbytočne netvrdneme v depe. V pomerne chudobnom úvodnom menu dostávate na výber medzi dvojicou Arkáda a Kariéra. Vlastne nič viac ani nepotrebujete, pretože pod arkádovým pretekaním nečakajte žiadne šampionáty ani navštevovanie jednotlivých eventov podľa dostupnosti, ale okamžite vstúpite po výbere vozidla na danú úlohu alebo ak chcete pretek. Či už ide o časovku, či tradičnú exhibíciu, na jednej vybranej trati dostanete za pódiové umiestnenie odmenu do vašej garáže. Plnenie týchto úloh však slúži len na precvičenie si tratí, základných vlastností alebo tréning. To najdôležitejšie, najhrateľnejšie a bezprostredne najvyužívanejšie sa však odohráva v Kariére. Na začiatku si musíte vybrať váš obľúbený región (Európa, Japonsko, Amerika), ktorý vám určí prvý výber automobilov zo zvoleného regiónu. A ako už býva zvykom, prvé voľby nemajú príliš veľa položiek a vozidlá, ktoré sú dostupné, stretávame dennodenne na cestách. Rozdelenie aut do 10 tried má zmysel, o čom si však povieme až pri rozoberaní úprav automobilov. Celkovo si do garáže môžete dať až 310 tátošov, čo je už pekná kôpka (zoznam vidíte), navyše sa každé z nich správa tak trochu inak, vylepšujete ho iným spôsobom a nemusí vám padnuť do noty. Komplexné spracovanie dát o vozidlách je vodou na mlyn pre fanúšikov rýchlych kolies, ktorí sa môžu kafrať aj v tých najmenších vlastnostiach a nastaveniach, no výrazne chýbal trochu obšírnejší popis jednotlivých vozidiel. Keď sme už pri tých číslach, za spomenutie stojí aj počet tratí. Je ich síce 47, ale prostredí je len tucet a novými sa tak stávajú len určité úseky. Pri navrhovaných tratiach to však úplne stačí, pretože vývojári sa rozhodli zmapovať každé miestečko do tých najmenších detailov. Svedčí o tom množstvo videomateriálu či fotografií, podľa ktorých modelovanie tratí prebiehalo. Skrátka sú to maličké detaily, ale v konečnom dôsledku vám táto fádnosť tratí vadiť vôbec nebude, nezačnete rozmýšľať nad tým, že by to chcelo o niečo viac. Sú to však všetko len okruhy, preteky z miesta A do bodu B tu nenájdete.

V režime Kariéry máte vždy na výber z niekoľkých eventov (udalostí) rozdelené podľa tried. Na začiatku máte otvorené dvere len do úplne nováčikovského prostredia, kde výkon vozidiel nie je vôbec vysoký a nedosahujete závratné rýchlosti. Každý event sa skladá z troch tratí, pričom k úspešnému splneniu potrebujete získať minimálne bronzovú priečku. Možností je more a otvorenie nového eventu záleží na danom type vozidla vo vašej garáži a skúsenostiach, ktoré ste získali pretekaním. Máme tu teda mierne RPG faktory, pričom sa zvyšuje nielen vaša úroveň ako pretekára, ale bodíky po zvládnutých pretekoch získava aj vozidlo, s ktorým ste trhali asfalt. Za výhry získavate kredity, ktoré slúžia buď na zakúpenie nových vozidiel (väčšinu však povyhrávate, takže do virtuálnej peňaženky zalovíte len v nutných prípadoch) alebo na samotné vylepšenia tátošov. A tých je mnoho-premnoho, pričom musíte brať ohľad na to, že vôbec nejde o čačkanie typu Need for Speed, ale plnohodnotné a nutné úpravy, ktoré vám uľahčia postup k poháru za prvé miesto. Nielenže nie vždy máte kredity na to, čo by ste práve chceli, pretože veľké úpravy aj veľa stoja, ale – a to hlavne – nepotrebujete mať všetky vlastnosti vozidla na maximálnych hodnotách, pretože to ešte nezaručuje výhru. Neposedné autá potrebujete predsa skrotiť a pomalé poriadne nakopnúť. Na čo vám totiž bude úžasne rýchle vozidlo, keď brzdná dráha je niekoľkonásobne vyššia než u konkurentoch a vozidlo na tratí nedrží? Nie je to o skupovaní všetkých súčiastok, ktoré sú v menu „úplne vľavo“. Voľba vhodných komponentov výrazne ovplyvní konečné poradie a treba sa zamyslieť, do čoho vlastne musíte investovať.

Pri úpravách ešte hodnú chvíľu zostaneme. Prečo? Sú sakramentsky komplexné. O princípoch sme si už základy povedali, no pre úplnosť musíme zabrúsiť aj do telemetrie. Detailného nastavenia telemetrie. Môžete si nastavovať neskutočné maličkosti, ktoré ak sú vám neznáme, s kľudným svedomím prehliadate a chýbať vám to pri hraní nebude. Skutoční fanúšikovia však vo virtuálnej garáži strávia neskutočne mnoho času, budú sa baviť pri voľbe toho najvhodnejšieho modelu pre danú trať. Len vás to musí baviť a potrebný je čas na precízne otestovanie každej zmeny. Tú síce vidíte aj graficky, no samotná skúsenosť a pocítenie zmien je na nezaplatenie. Nakupovanie súčiastok je teda dôležitým prvkom v hre, ktorému sa musíte venovať a sledovať v čom zaostávate. Stačí sa pozrieť len na jeden príklad. Máte silné vozidlo, ktorého otáčky siahajú do nebeských výšin. Tomuto musíte podriadiť nielen vhodné držanie na trati či kúpiť kvalitné brzdy, ale aj zvoliť vhodné pneumatiky. A to nie je len, že tieto barumky sú fajn, pretože stoja najviac či široké kolesá teraz letia. Práve pneumatiky totiž boli spracovávané vývojárskym tímom tri mesiace, aby ich vplyv na jazdu bol maximálny. Pri dlhších pretekoch nesmiete jazdiť bezohľadne – ale o tom by vám mohol rozprávať Kimi, všakže. Zahrievanie gúm nie je spracované pre celú pneumatiku všeobecne, ale postupuje od vonkajška smerom k dnu. Je rozdiel trhať rekordy trate so zahriatymi gumami a po výjazde z depa. To nie je posledný faktor, ale spomínať všetko, by bolo úplne zbytočné. Vizuálna stránka tuningu v podobe spojlerov a nárazníkov tu je tiež, no s pomerne chabou ponukou. Graficky cítiaci sa však zabavia znamenite, pretože polepiť si vozidlo vlastnými výtvormi je vec neskutočne príťažlivá, pretože váš automobil bude skutočne len váš a pri online súbojoch nemusíte naraziť na kópie. A to sa cení. Dokonca je možné umiestňovať jednotlivé tapety a grafické prvky vo viacerých vrstvách. Pre niekoho záležitosť na niekoľko minút, iný zas bude skúšať všetko možné kľudne i celý deň.

Faktorov, ktoré ovplyvňujú jazdu je neskutočne mnoho, o pneumatikách a ich pôsobení už reč bola, treba však brať do úvahy aj iné vlastnosti. Pre niekoho diletantské vymenovanie, avšak pri každom kole v danej zákrute viete, kde robíte chybu, kde by ste mohli ešte trochu pridať, kde máte rezervy. Výkon motora totiž nie je všetko, vhodné odhadnutie otáčok a následný moment, kedy dupnete na plyn rozhoduje preteky. To, že vás v autoškole učili jemne pridať plyn v polovici zákruty môžete využívať v skutočnosti, ale Forza 2 na to ide úplne inak, pretože keď vám zahučí pod nohou 500 koní, je to predsa len rozdiel. Na výkon má vplyv poškodenie jednotlivých súčastí vozidla, náklon kolies (program počíta s nezávislým zavesením jednotlivých kolies, čo možno počas hry ani veľmi nevnímate, ale ono to skutočne funguje a v opakovaných záberoch vás to uchváti), zotrvačné a odpudivé sily, hmotnosť vozidla (+objem paliva)... Nikoho neprekvapí, že data o jednotlivých zmesiach pneumatík získavali vývojári priamo od výrobcov a pozorne všetko testovali. Presvedčivá fyzika ovládania sa nedá poprieť, hoci by ste sa snažili akokoľvek. Ako amatér si môžete zapnúť mnoho virtuálnych pomocníkov, ktorých rozoberáme v hodnotení náročnosti. Model poškodenia je neskutočnou výhodou oproti „konkurenčnému“ Gran Turismo. Tam, kde japonskí tvorcovia zaostávajú, Forza predvádza už od začiatku. Vizuálne stvárnenie síce nedosahuje úroveň FlatOutu alebo MotorStormu (nech máme zastúpenie všetkých platforiem), avšak vplyv na jazdu to rozhodne má. Strety s ostatnými jazdcami sú na dennom poriadku a nevyhnete sa im. Každá chybička je penalizovaná pridaním trestného času, ktorý sa započíta do výsledného času na jedno kolo. Poviete si, banalita, lenže súperi vám nič nedarujú a navyše si svoje rekordy môžete uploadnuť na server, kde sa môžete porovnávať s ostatnými virtuálnymi jazdcami. Ľahké na ovládanie, ťažšie na zvládnutie. Poškodenie vozidla má svoju váhu a verte, že stačí jeden silnejší náraz a udržať si akúkoľvek pozíciu je nepredstaviteľný problém. Niektoré stupne nejdú zaradiť, akcelerácia je minimálna, kolesá odmietajú poslušnosť, aerodynamika je na výlete. Jazda ako má byť.

Tých slov je už však príliš mnoho a ešte sme sa nedostali k samotnému hodnoteniu. Ďalšie odhaľovanie noviniek preto necháme na vás a radšej sa vrhneme na chválenie, chválenie a dokonca sa nájde i nejaká tá kritika, no nejedná sa o nič znechucujúce. Recenzia v pozitívnom duchu? Forza 2 je totiž bomba – a to hovoríme ešte pred samotným hodnotením.

GRAFIKA 9 / 10

Grafika mohla byť o niečo lepšia. Ak je tento výrok v kontraste s výsledným hodnotením, ešte chvíľu s upaľovaním autora recenzie počkajte. Dôvodov, prečo nedostala grafika maximum je niekoľko: opakované záznamy, obmedzený foťák, počasie a niekedy okolité prostredie. Pôjdeme však úplne od začiatku. Grafika JE ÚŽASNÁ, detailná, prepracovaná, modely vozidiel berú dych, odrazy prostredia na kapote nemajú chybu, cítite sa ako naozaj na trati. To všetko súhlasí, ale veď to vidíte sami na okolitých obrázkoch. Pri jazde so zapadajúcim slnkom vnímate trať úplne inak ako za jasného svetla, no chýba tomu počasie. Ideálne podmienky vyhovujú, dokonca si na klimatické zmeny nepomyslíte, kým si na ne náhodou nespomeniete. Skutočne sme i my na dážď alebo dokonca sneh úplne zabudli, až pokým na okno (v skutočnosti) nezačal bubnovať dážď. Maličkosť, ale niečo grafickému spracovaniu vytknúť musíme. Prejdeme ďalej. Pri opakovaných záznamoch zistíte, že chýba poriadna televízna kamera, ktorá by snímala auto s lukratívnych pohľadov, robila prelety nad vozidlom, detailne zaberala vozidlo z asfaltu... a navyše je na určitých úsekoch vždy rovnaká kamera. Akoby vývojári staticky nadefinovali, že tu bude teraz taký pohľad a tu zase taký. Kochať sa vlastnou jazdou preto nie je až tak zábavné, navyše sa striedajú akoby obyčajné zábery. Pri hraní môžete svoju pozíciu na trati cvaknúť, no prečo sa pred kamarátmi môžete prezentovať len päticou obrázkov, ostáva nepochopiteľné. A na záver dráždenia hada bosou nohou je trochu subjektívne hodnotenie niektorých úsekov tratí, ktoré nepôsobia príliš prirodzene. New York pôsobí ako päsť na oko. Mestské prostredie do štýlu hry nezapadá.

Inak je grafické spracovanie bombastické. Pri vysokých rýchlostiach a plnom sústredení sa na jazdu bez chýb ju až tak vnímať nebudete, no skúsili sme presedlať z Forzy 2 staršie závodné hry a rozdiel bolo okamžite cítiť. Podmanivý prvok reálneho spracovania môže začať (subjektívne) škrípať, asfalt sa vám môže zdať príliš umelý, ale to všetko nemusíte vôbec vnímať, pretože ste si nevyšli na prechádzku. Vo vysokých rýchlostiach nedochádza k žiadnemu spomaleniu hry, ani pri plnom počte pretekárov. Pôvodne totiž malo na trati zvádzať súboje až tucet jazdcov, no pre plynulosť bol počet jazdcov osekaný na osmičku. Hru neprzní nereálny bloom efekt, zato rôzne časticové efekty, dynamické tiene, odrazy, vyhladzovania a neskutočná dohľadnosť sú na dennom poriadku. Je radosť sa na pretek pozerať. Pomaly sa začína z virtuálneho pretekania vytrácať pocit, že stále hráte hru, že stále vidíte rozdiely medzi televíznym prenosom a virtuálnom zábavou. Druhou Forzou to padá. Keď sa vydáte na pomalé prechádzanie tratí, všimnete si i trojrozmerných skandujúcich divákov alebo prepracované stromy, krásnu trávu... samé maličkosti, ktoré dvíhajú hodnotenie skutočne vysoko. Dokážete si predstaviť obrázky v pohybe? Tú krásu? To jednoducho musíte vidieť a okamžite si vás grafika získa. Lenže sú tu aj vyššie spomínané problémy, a preto budeme trucovať a protestne stiahneme jeden bod.

INTERFACE 9 / 10

Takmer dokonalé. Množstvo režimov nastavenia na gamepade, možnosť využitia volantu. Jednoduché a uživateľsky príjemné. Neohrabané menu sú minulosťou, všetko by sa predsa na jednu obrazovku nezmestilo. Čo by mohlo hodnotenie strhnúť, je absencia výhľadu z kokpitu. Všeobecne je pohľadov málo, pretože dvakrát vejete za autom, raz ste priviazaní na nárazníku a potom na prednom skle. Možno bude niekomu chýbať kokpit pre realistickejší dojem. Inak je však jazda s Forzou 2 neskutočne užívateľsky príjemná, rýchlo si zvyknete na jednoduchosť a odozvu závisiacu na vašom vozidle. Nie je to o zápasení s ovládaním či ukrytými prvkami v menu. Zvládne to nováčik a profesionál nebude mať žiadne výrazné pripomienky.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Forza Motorsport 2 momentálne nemá vážnu konkurenciu. Hrá sa vynikajúco, ponúka mnoho dní, týždňov až mesiacov zábavy a na každú trať sa tešíte. Stačí si priznať chyby, ktoré robíte vy ako jazdec, pretože hra vám každé zaváhanie okamžite otrieska o hlavu, no napriek tomu sa budete nesmierne baviť. Nie je to arkádové posunovanie angličákov po koberci v štýle Need for Speed. Už pri poškodení vnímate každú vibráciu, viete sa zžiť s vozidlom a s láskou opakujete ten istý závod dovtedy, pokým ho neprejdete na jednotku. Tomu sa hovorí atmosféra, ponorenie do víru pretekania. Nestáva sa totiž často, aby bol titul nielen hrateľný, ale dokázal i vhodným spôsobom zvoliť kompromis medzi zábavou a realitou. Forza 2 je simulátor, hrať ho však môže každý. Všetko to, čo bolo spomenuté v opisnej časti by sa dalo pohodlne nakopírovať na toto miesto. Každá maličkosť má svoj význam a odtrhnutie sa od rozbehnutého preteku je nemožné. Vylepšovaním auta zvyšujete tzv. Performance Index, takže z bežného Audi dostanete doslova trhač asfaltu a môžete s ním súperiť i s Ferrari. Ten nádherný pocit, že ste si svojho štvorkolesového miláčika od malička vychovali a preniesli medzi elitu, je na nezaplatenie. Trpké sklamanie z hrateľnosti alebo pocit nudy jednoducho neexistuje. Forzu 2 bola testovaná dva týždne (a bude ešte niekoľko dlhých mesiacov). Každý deň. Ráno vstať, pri káve a raňajkách si zatrénovať na polhodinku, ktorá sa vždy pretiahla na niekoľko hodín. Večerná trať na dobrú noc? Ktorú teraz myslíte? Tu siedmu alebo dvadsiatu? Možno to znie ako príliš pritiahnuté za vlasy, ale Forza 2 vie pretekársku dušu dokonale pohltiť, opantať rozdielnymi vozidlami, priebehom závodu, takmer nekonečnými možnosťami. To už dokázala aj konkurencia, len práve Forza 2 to robí ešte o triedu lepšie. Viete, možno sa s podobnými slovami stretnete o niekoľko mesiacov či rokov pri ďalšom hrateľnom tátošovi, no momentálne Forza 2 nemá žiadneho schopného soka po svojom boku. Zo žiadnej platformy. Zistíte to však sami, keď si dáte napríklad dlhé preteky, pri ktorých nestačí niekoľko minút sústredenia, ale krúžite dlhú dobu, organizujete si zastávky v boxoch a testujete vlastné schopnosti. Slová sú zbytočné.

MULTIPLAYER

K multiplayeru sa zrejme ešte podrobnejšie vrátime v inom článku, predsa len už samotný singleplayer ponúka toľko možností, ktoré bolo nutné otestovať – a koniec je stále v nedohľadne. Ale vedzte, že súboje proti živým hráčom majú (ako vždy) niečo do seba. Navyše nejde len o „jednu jazdu“, podpora hráčov je doplnená objemným množstvom rôznych rebríčkov, možnosťou sledovania rekordov na tratiach s vašim časom. Ak chcete, nemusíte váhať a stiahnete si ghost car iného jazdca a uvidíte, kde akým spôsobom vyberal zákrutu. Multiplayer vo forme ako ho predvádza Forza 2 vytvára neskutočné možnosti pre komunitu hráčov, kde sa môžu porovnávať, pretekať, zlepšovať. Jednoducho MP len tak ľahko neskončí v prepadlisku dejín.

ZVUKY 10 / 10

Čo si myslíte, venovali by sa niektorí tvorcovia nahrávaniu zvukov každého vozidla, jeho rozdielnosti pri iných otáčkach? Poskytli by im niektoré automobilky vozidlá, aby si mohli nahrať zvuk pri náraze a vlastne tak rozmlátili auto? Aby sme vám to uľahčili: vývojárom Forzy 2 sa to podarilo a ozvučenie je nadmieru realistické, čo potvrdzujú slová mnohých hráčov, ktorí porovnávali svoje skutočné skúsenosti s virtuálnym prevedením. A málokedy sa nezhodovali. To, že prechody z rôznych povrchoch vnímate inak, škrípanie pneumatík na asfalte akoby ste počuli za oknom, sa spomínať ani neoplatí. Berieme to ako samozrejmosť. Nič viac ku šťastiu nepotrebujeme.

HUDBA 8 / 10

Hudba znie len v menu, veď počas preteku sa musí jazdec sústrediť na trať a nie vrieskať si „Spomaľ, máš privysokú rýchlosť“, takže tam body strhávať nebudeme. A že sú to pecky ako poleno, ktoré rozpumpujú adrenalín v krvi! Vyššie však ísť nemôžeme, keďže kvôli hudbe v menu si hru kupovať nebudete.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Herná doba? Chcete to v dňoch? Túto otázku máme tým pádom automaticky vybavenú. Zoznam vozidiel tu straší v texte recenzie ako samostatný box. Tak čomu sa venovať? Najprv si vezmeme na paškál protivníkov. Trestať ich však rozhodne nebudeme. Nič vám nedarujú, reagujú na vaše pôsobenie a podľa vlastnej povahy sa zariadia a vyhodnotia situáciu ako najlepšie vedia. Ustráchaný jazdec nepôjde do súboja plech na plech nikdy a radšej vám prenechá výhodnejšiu pozíciu, no čím vyššie do čela sa dostanete, tým začne stúpať i agresivita a nečakajte, že vám protivník blikne, aby ste ho mohli pohodlne predbehnúť. Navyše pôsobia ľudsky. Čim to? Robia chyby, zvádzajú súboje i medzi sebou, dokážu trpezlivo jazdiť za vami, hoci to nemusí byť v ideálnej stope a vyčkávať na príležitosť. Je zábavné sledovať preteky len tak, pretože 8 jazdcov s umelou inteligenciou niekedy nedokážete rozoznať od tých skutočných. Mnohé teda záleží na vašom šoférskom ume a skúsenostiach. Ak však nepatríte medzi hráčov, ktorí zaspávajú s volantom pod vankúšom a ráno si nedoprajete dúšok čerstvého motorového oleja, vhod vám prídu pomocníci. Máme tu tradičnú ideálnu stopu, ktorú si môžete zapnúť iba v momentoch, kedy musíte brzdiť a inak vás neruší. Trakčná kontrola, stabilizácia, ABS, automatická prevodovka. Všetko vám môže len a len pomôcť a na výber je i voľba poškodenia či umelá inteligencia ostatných jazdcov. Aby však nováčikovia neboli zbytočne uprednostňovaní vo finančných odmenách (v počte získaných kreditov), ste pri vypnutých asistentoch alebo výbere väčšej realistickosti ohodnotení kreditmi navyše. Nejde o žiadne drobné, ktoré by nezohrávali žiadnu úlohu. V tomto hodnotení sa nedá Forze 2 nič podstatné vytknúť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,5 / 10

Ak máte radi pretekanie, ak máte radi kvalitné hry, ak máte radi hry... a ak máte Xbox 360, musíte mať i Xbox 360. Otrepané? A vyskúšali ste si už Forza Motorsport 2? Priznáme sa, nečakali sme nič prekvapujúce, len niečo nad osmičku, jednoducho hru, ktorá síce je výborná, ale dieru do sveta nespraví. Forza 2 to dokázala a s prehľadom, takže ako inak ohodnotiť momentálne najlepšiu pretekársku hru naprieč všetkými platformami? Zbytočná otázka. A len taký bonus na záver: hra vychádza u nás v českom jazyku, takže je prístupná skutočne pre každého.