Nokia N76: tenké véčko so zrkadlom

21. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Tenká Nokia N76 by mala konkurovať tenkým telefónom z dielne americkej Motoroly. Z pohľadu multimediálnych funkcií však tento model medzi ostatnými nevyniká. Má len dvojmegapixelový fotoaparát bez automatického zaostrovania či pomerne jednoduchý hudobný prehrávač.

Dizajn a klávesnica

Nokia N76 je štýlové, ale pomerne veľké véčko. Jeho rozmery sú 106,5 x 52 x 13,7 milimetra a hmotnosť 115 gramov. Za vyššou hmotnosťou sú zrejme aj kovové časti krytu či klávesnice.

Na prednej strane zatvoreného telefónu je malý vonkajší displej, ktorý je prekrytý zrkadlovým plastom väčším ako samotný displej. Ak je displej rozsvietený, tak sa dá čítať, ak je zhasnutý, tak celá plocha funguje ako zrkadlo. Pri displeji sú aj tri tlačidlá, ktoré slúžia na ovládanie hudobného prehrávača a aj niektorých ďalších funkcií (napríklad fotoaparátu) keď je telefón zatvorený. Na pravej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti, spúšť a multimediálne tlačidlo pre rýchly prístup ku galérii obrázkov. Na ľavej strane je konektor pre nabíjačku a krytý slot pre pamäťové karty. Kryt však nie je najlepšie vyriešený a môže sa ľahko odlomiť. Na spodnej strane je len mriežka reproduktora pre hlasitý odposluch. Na hornej strane je tlačidlo na zapnutie prístroja, krytý miniUSB konektor a konektor pre 3,5 mm jack. Po pripojení slúchadiel alebo USB kábla nie je možné otvoriť telefón úplne. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu s bleskom. V spodnej časti je pogumovaná časť, ktorá zabraňuje, aby sa mobil šmýkal po stole.

Po otvorení telefónu sa ukáže veľký displej a plochá klávesnica. Nad displejom je kamera pre videohovory a svetelná dióda, ktorá ovláda podsvietenie displeja a klávesnice. Napríklad cez deň nie je vďaka nej klávesnica vôbec podsvietená.

Telefón pôsobí masívnym dojmom a nemôžeme sa sťažovať ani na jeho dielenské spracovanie. Niektoré časti krytu telefónu sú kovové. Najviac namáhaný kĺb je plastový a bežné používanie by mal vydržať.

Klávesnica je plochá a jednotlivé klávesy sú oddelené tenkým gumeným pásikom, ktorý mierne vystupuje na klávesy. Vďaka tomu možno klávesy nahmatávať. Jednotlivé klávesy sú zároveň zdrsnené. Pri prechode z klasickej tlačidlovej klávesnice si treba na plochú chvíľu zvykať. Jednotlivé klávesy sú však dostatočne veľké a majú optimálny zdvih aj tuhosť. Pri používaní klávesy na editovanie textu „ceruzky" a tlačidla na vymazávanie si treba dávať pozor, aby používateľ nestlačil tlačidlo na prijatie či odmietnutie hovoru.

Displej

Hlavný displej sa radí k súčasnej špičke. Má uhlopriečku 2,4 palca a QVGA rozlíšenie (240 x 320 pixelov). Ide o aktívny TFT displej, ktorý zobrazí 16 miliónov farieb. Displej je pomerne dobre čitateľný na priamom slnečnom svetle. Farby zobrazuje verne a mriežka nie je pri bežnej práci viditeľná.

Telefón má aj vonkajší displej. Má uhlopriečku 1,36 palca, je farebný typu TFT a má rozlíšenie 160 x 128 bodov. Zobrazí 262-tisíc farieb. Displejom s podobnými parametrami sú vybavené aj niektoré nové modely telefónov. Tie ho však majú ako hlavný displej.

Ovládanie

Ovládanie N76 je rovnaké, ako pri iných modeloch Nokie so Symbianom. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním v strede. Pod ním je tlačidlo na vymazávanie a tzv. „ceruzka" na prácu s textom. Po stranách sú dve kontextové tlačidlá, klávesy na ovládanie hovoru, tlačidlo pre vstup do menu a tlačidlo na spustenie multimediálneho menu.

Menu a operačný systém telefónu

Telefón je vybavený operačným systémom Symbian vo verzii 9.2 a prostredím Series 60 tretej generácie. Práca s menu je rovnaká, ako v prípade iných modelov Nokie so Symbianom. Menu tvorí matica ikon, ktoré možno medzi sebou vymieňať a vytvárať nové zložky ikon. Ikony možno medzi zložkami presúvať. Okrem matice možno menu zobraziť ako zoznam ikon, tzv. horshoe (ikony sú na displeji umiestnené akoby v 3D prostredí v tvare podkovy) a do tvaru písmena V, kde ikony taktiež pôsobia, akoby boli v 3D priestore. Zrejme najpoužiteľnejší vzhľad menu sú ikony alebo zoznam. Ak je aplikácia spustená, pri jej ikone je značka. Medzi spustenými aplikácia sa dá preskakovať podržaním tlačidla na vstup do menu. Je to niečo podobné, ako kombinácia ALT+TAB na počítači.

Submenu tvoria taktiež ikony. Ich zobrazenie je rovnaké, ako v prípade hlavného menu - teda ak je hlavné menu v tvare podkovy, tak sú v takom tvare aj submenu. Aplikácie, ako napríklad kontakty alebo správy, už zobrazujú menu vo forme zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku.

Telefón má aktívny desktop. Tvorí ho rad šiestich voliteľných ikon a niekoľko riadkov s rôznymi funkciami - napríklad posledné udalosti z kalendára či práve prehrávaná skladba v hudobnom prehrávači alebo naladená stanica v rádiu.

Pohyb v menu je pomerne rýchly a pre bežného používateľa postačuje.

Funkcie

Nokia N76 má štandardné funkcie pre tento typ telefónov. Medzi najzaujímavejšie patrí prehliadač kancelárskych dokumentov a PDF súborov. Okrem toho má N76 aj kalendár, zoznam úloh, poznámky, kalkulačku, hodiny a prevodník jednotiek. Nechýba niekoľko opakovacích budíkov.

Telefónny adresár a správy

V telefóne je viacpoložkový telefónny adresár. Výrobca neudáva maximálny počet kontaktov a teda zrejme nie je ich počet obmedzený - okrem voľnej kapacity pamäte v telefóne. Ku každému kontaktu možno priradiť niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, spoločnosť, meno a telefónne číslo asistenta či obrázok alebo zvonenie. Vyhľadávanie medzi kontaktmi funguje tak, že sa po zadávaní písmen postupne filtrujú zodpovedajúce kontakty. Ak žiaden kontakt nezodpovedá, vypísaný zoznam je prázdny. Telefón vyhľadáva v krstnom mene aj priezvisku. Telefónny zoznam podporuje skupiny volajúcich.

Z Nokie N76 možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. Má zabudovanú aj podporu pre chat. K dispozícii je aj možnosť poslať hlasovú správu, čo je vlastne MMS správa s nahrávkou zvuku. Editor všetkých typov správ sa neodlišuje od starších modelov Nokie so Symbianom. E-mailový klient vie automaticky kontrolovať schránky.

Multimédia a Java

Nokia N76 sa profiluje ako univerzálny telefón, ktorý má zo všetkého niečo. Má fotoaparát, hudobný a video prehrávač a FM rádio, ale nie na špičkovej úrovni. Hudobný prehrávač sa na testovanom telefóne zapínal automaticky pri štarte. Dokáže prehrávať súbory vo formáte MP3, WAV, MIDI, AAC, eAAC, eAAC+, M4A a WMA. Skladby dokáže triediť podľa interpreta, albumu, žánru a skladateľa. Zobraziť sa dajú aj všetky skladby naraz. Prehrávač podporuje aj tvorbu playlistov. Skladby možno prehrávať náhodne a opakovať (jednu alebo všetky). Medzi nastaveniami zvuku je vyváženie sterea, rozšírenie sterea a tzv. hlasnosť. Na vylepšenie zvuku možno využiť ekvalizér. Okrem preddefinovaných si môže majiteľ telefónu vytvoriť niekoľko vlastných.

FM rádio nemá podporu dátových informácií RDS. Zoznam skladieb si však možno stiahnuť z internetu.

V telefóne je vstavaný prehrávač videa RealPlayer. Ten dokáže okrem iného prehrávať video či televízne vysielanie z internetu.

Dáta a pamäť

Výrobca síce udáva, že kapacita pamäte v telefóne je len 26, no telefón v menu vypisuje 38 megabajtov. Túto kapacitu možno zväčšiť vďaka podpore pamäťových kariet typu microSD až do dvoch gigabajtov.

Na pripojenie telefónu k internetu možno využiť GPRS, EDGE a aj 3G/UMTS. Maximálna rýchlosť prenosu dát je teda na úrovni 384 kilobitov za sekundu. K počítaču možno telefón pripojiť cez bluetooth vo verzii 2.0 a cez dátový kábel. Chýba infraport či wifi.

Telefón možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom cez protokol SyncML.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát v Nokii N76 nepatrí k špičke. Ponúka síce maximálne rozlíšenie 2 megapixely, no nemá automatické zaostrovanie. Fotoaparát má k dispozícii nočný režim a diódový blesk, ktoré pomáhajú pri fotení v tmavom prostredí. Telefón má aj samospúšť, kompenzáciu expozície od -2 po +2 v krokoch po 0,3, vyváženie bielej, farebné filtre (sépia, čiernobiely a negatív) a citlivosť ISO. Fotoaparát má aj 20-násobný zoom.

Okrem fotografií dokáže telefón zachytávať aj video vo formáte 3GP a MP4.

Uverejnené fotografie boli zmenšené na rozlíšenie 800 x 600 bodov.

Batéria

Výrobca vybavil Nokiu N76 batériou typu BL-4B. Je typu Li-Ion a má kapacitu 700 mAh. V zariadení so Symbianom by sme očakávali batériu s vyššou kapacitou. Aj preto, že jej výdrž je len dva dni. Pri veľmi aktívnom používaní telefónu aj menej. Pre istotu odporúčame nabíjať telefón každý večer.

Celkové hodnotenie

Hoci patrí Nokia N76 k špičkovým telefónom, nie je výnimočná v žiadnom smere v rámci multimédií. Ponúka skôr vyváženú kvalitu. Fotoaparát napríklad neponúka automatické zaostrovanie, hudobný prehrávač je len jednoduchý a FM rádio nemá RDS. Na druhej strane, z pohľadu manažéra ide o zaujímavý telefón, keďže dokáže zobrazovať kancelárske dokumenty či PDF súbory a sťahovať e-maily. Nokia N76 má špičkový hlavný displej.