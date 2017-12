Deutsche Telekom a odbory konečne dosiahli kompromis

Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom a odborový zväz Verdi dosiahli dohodu.

20. jún 2007 o 10:50 SITA

BAD NEUENAHR 20. júna (SITA, Reuters) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom a odborový zväz Verdi dosiahli dohodu, ktorá umožní spoločnosti presunúť 50 tis. zamestnancov do nižších platových skupín a znížiť náklady. Deutsche Telekom tak do roku 2010 ušetrí náklady vo výške 500 až 900 mil. eur, povedal v stredu nový personálny riaditeľ koncernu Thomas Sattelberger. Odbory súhlasili s predĺžením pracovného týždňa o štyri hodiny na 38 hodín a so znížením platov o 6,5 %. Deutsche Telekom odsúhlasil vyplatiť zamestnancom za zníženie platov jednorazové odmeny a rozšíriť zamestnanecké garancie do roku 2012.

Obe inštitúcie tak konečne našli spoločné riešenie vzniknutej patovej situácie spôsobenej zámerom firmy znížiť platy a rozšíriť týždenný pracovný čas. Uvedené plány minulý mesiac podnietili zamestnancov najväčšej európskej telekomunikačnej spoločnosti k už päť týždňov trvajúcemu štrajku, ktorý je najväčší v histórii spoločnosti za viac ako 10 rokov.

Deutsche Telekom pôsobí na Slovensku prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj jej odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní balík v objeme 51 % akcií Slovak Telekomu.

(1 EUR = 33,731 SKK)