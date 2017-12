Tretina technikov špehuje

Ak by ste mohli čítať e-maily svojich kolegov, urobili by ste to? Technici vo vašej firme môžu – a tretina z nich to aj naozaj robí, tvrdí najnovší prieskum.

20. jún 2007 o 0:00 (tb)

Pokušenie špehovať svojich kolegov alebo si pozrieť, aký majú plat, je pre mnohých IT expertov priveľké.(Zdroj: TASR/EPAP)

V prieskume spoločnosti Cyber-Ark sa každý tretí z 200 respondentov spomedzi zamestnancov IT oddelení priznal, že občas zneužije svoje privilégiá a číta súkromné súbory na počítačoch kolegov, sleduje ich e-maily, zisťuje informácie o platoch či prezerá životopisy. „Preč sú časy, keď ste sa museli fyzicky vlámať do skrine personalistu, aby ste sa dostali k dôležitým súkromným informáciám. Všetko, čo potrebujete dnes, je administrátorské heslo a môžete nakúkať na väčšinu miest. A práve to sa aj skutočne deje," povedal európsky šéf firmy Cyber-Ark Calum Macleod. Firma považuje za ešte alarmujúcejšie ďalšie zistenie: štvrtina počítačových technikov vie o svojich bývalých kolegoch, že majú naďalej prístup k citlivým firemným informáciám, aj keď už vo firme dávno nepracujú. Pätina firiem totiž svoje správcovské heslá mení len veľmi zriedka a sedem percent to nerobí nikdy. Osem percent technikov uviedlo, že ich firma stále používa štandardné heslá nastavené výrobcom – ich využitie je vďaka tomu podľa Cyber-Arku stále najčastejším spôsobom, ako do firemných sietí prenikajú hackeri. Hoci náplňou práce IT oddelení je aj vzdelávanie používateľov v tom, ako si chrániť svoje heslo pred prezradením, viac než polovica odborníkov podľa prieskumu sama zhrešila a heslá si takisto zapisujú na papieriky.