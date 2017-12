Tipy na víkendové surfovanie

Zmeškali ste vlak? Potom sa o svojich problémoch porozprávajte so psychológmi, uviažte si kravatu, pustite si svoju obľúbenú hudbu, zahryznite do doma vyrobeného syra a konečne sa rozhodnite opustiť zamestnávateľa a začnite podnikať. Naplánuje si všetko p

14. júl 2007 o 16:08 (tu,mg)

otrebné, uvoľnite sa a pustite sa do práce. Naše tipy na víkendové surfovanie vám pomôžu v každom kroku.

Bútľavá vŕba

Vyrozprávajte sa zo svojich problémov a odľahčite svojim nervom. Na internetovom serveri www.butlavavrba.sk je priestor, kde sa môžete odborníkom zveriť so svojimi problémami. Stránka ponúka základné informácie o jednotlivých oblastiach psychických problémov, svoj problém môžete psychológom poslať do diskusie, e–mailom, alebo si dohodnúť stretnutie. Nazaťažujte svoje okolie problémami ale obráťte sa na tých, ktorí vám dokážu pomôcť.

Vyhľadávač hudby

Ak potrebujete rýchlo nájsť voľne dostupné hudobné nahrávky, skúste zadať výstižné kľúčové slová do vyhľadávača na adrese www.skreemr.com. Server predhľadáva internetové stránky, ktoré obsahujú mp3 a umožní vám ich buď stiahnuť alebo prehrať priamo na stránke. Ak sa rozhodnete hľadať skladby z domácej scény, nepoužívajte diakritiku. Nájdete omnoho viac výsledkov ako s ňou. Výhodou vyhľadávača je, že skladby si môžete prehrať priamo na serveri bez toho, aby ste opúšťali jeho prehľadné grafické rozhranie. Playlisty bohužiaľ podporované nie sú.

Zvládate kravatu?

Aj vy patríte medzi tých menej zručných pánov, ktorí si nevedia sami uviazať kravatu? Určite skúste navštíviť server http://www.krawattenknoten.info/krawatten/Krawattenknoten/tieknot.html. Stránka obsahuje okrem videonávodov na uväzovanie rôznych druhov kravát, aj informácie o ich histórii. Poradí vám, aké farby sú v móde a ktorá kravata sa k čomu hodí viac. I keď vás dnes možno pomyslenie na kravatu pobaví, možno si ju budete musieť na krk uviazať skôr, ako sa nazdáte.

Vyrobte si doma syr

Možno sa vám zdá, že výroba syra je natoľko komplikovanou záležitosťou, že sa do jeho prípravy môžu púšťať iba odborníci. Ak však nahliadnete na stránky servera http://jaknato.webpark.cz/utf/index.html, možno zistíte, že všetko je jednoduchšie ako ste si mysleli. Na prehľadne členenom webe sa dozviete detaily o technológii prípravy, zistíte aké vybavenie potrebujete a naučíte sa, ako vyrábať jemné mäkké zrejúce syry, tvrdé syry, ako zaobchádzať s plesňovými kultúrami a ako premeniť tvaroch na chutný, avšak nie príliš voňavý syr. Dokážete odolať?

Ako podnikať

Chceli by ste začať podnikať, no netušíte, čo všetko na to potrebujete a aké úskalia vás neskôr čakajú? Pozrite sa na stránku uspesne-podnikanie.sk, autor vám poradí vo všetkom, čo vás môže postretnúť – ako si vybrať firemný názov, ako zvoliť správny biznis plán, viesť účtovníctvo a podobne. Jediné čo sa nedozviete je to, čo musíte spraviť aby ste skutočne uspeli. Stránka obsahuje aj informácie pre zamestnancov, ktorí pracujú na živnosť.

Meškania vlakov

Na adrese pis.nfo.sk/mapa nájdete výbornú pomôcku pre cestovanie vlakom. Odchádza váš vlak o pol hodinu a vy nechcete čakať zbytočne na stanici, ak by veľmi meškal? Stránka na mape zobrazuje aktuálne časy meškania vlakov v celej republike. Po kliknutí na konkrétny vlak sa zobrazia podrobnejšie informácie. Dáta pochádzajú z interných údajov, ktoré poskytujú železnice.

Plánovanie

Počuli ste o tzv. „mindmapping“ aplikáciách? Umožnujú vám zakresliť si a sprehľadniť vaše myšlienky, plány, nápady. Najskôr do bublinky zapíšete vašu prvú myšlienku, a potom z nej odvíjate ďalšie. Skúste si to sami. Na adrese bubbl.us nájdete jednu z najlepších bezplatných služieb v tejto oblasti.