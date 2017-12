Stovky kníh vo vrecku

Sony Reader zatiaľ ocenia najmä hi–tech maniaci. Ide o zariadenie na čítanie elektronických kníh, ktoré s výdržou batérií problémy nemá. Poradí si s textovými dokumentami, jednoduchou grafikou i diakritikou. Je to proste elektronická kniha.

20. jún 2007 o 0:00 Peter Rolný

Elektronický atrament Sony PRS-500 Readera umožňuje zobraziť štyri odtiene sivej, túto vlastnosť však čitateľ bežných textových kníh nevyužije. Reader je schopný prehrávať MP3 súbory cez slúchadlá a zobraziť aj obrázky, vlastnosti čiernobieleho displeja však nedávajú žiadny dôvod ani na využívanie tejto funkcie. Sony Reader je však na prvom mieste knihou. A knihy zobrazuje naozaj fantasticky. Povrch displeja je svetlosivý, text je zobrazovaný tmavosivou farbou. Kontrast má najbližšie k písmu tlačenému na novinovom papieri – nie je to však ešte čistá čierna na čistej bielej.

Displej nie je podsvietený, preto neunavuje oči pri čítaní. Na druhej strane nie je možné čítať knihy pri slabom osvetlení (napríklad vo večernom autobuse). Vlastnosti E-inku spôsobujú, že sa text po displeji nedá „posúvať“ ako napríklad pri listovaní vo Worde. Namiesto toho sa na ňom zobrazujú a obmieňajú celé stránky. Displej sa pri „otočení“ stránky najprv celý vyčierni a potom zobrazí nasledujúcu. Trvá to asi 1,5 sekundy.

Zážitok z čítania je výborný a praktické stránky a veľkosť Readera spôsobujú, že čítam podstatne častejšie a viac ako v minulosti. ¶ Reader sa vďaka veľkosti knihy formátu A5 zmestí do väčšej dlane. Interná pamäť má kapacitu 64 MB, čo bohato stačí na 50 kníh. Firmware však nečíta slovenskú diakritiku, preto je potrebné slovenské a české knihy pred prenosom z počítača do Readera jednoduchým spôsobom konvertovať na formát PDF, zalomiť strany a zmeniť veľkosť písma tak, aby to vyhovovalo Readeru. Reader je zjavne určený len pre americký trh a pri kúpe na to treba myslieť.

Integrovaná batéria vydrží podľa údajov výrobcu 7500 „pretočení“ stránky. V mojom prípade dvaapol týždňa aktívneho čítania.

Sony PRS-500 má pri svojej vysokej cene (asi 11–tisíc korún) toľko negatív, že jeho prípadnú kúpu treba dôkladne zvážiť. Nemá Wi-fi pripojenie a syn­chronizácia s počítačom je zbytočne komplikovaná. Reader neumožňuje RSS synchronizáciu ani vyhľadávanie textu a jeho integrovaný softvér na správu súborov je nelogický a ťažkopádny. Knihy sa dajú (legálne) nakupovať iba v obchode Sony a napriek cenám iba približne o 15 – 30 percent nižším než pri papierových knihách, umožňujú „digitálne práva Sony“ iba šesťnásobné skopírovanie eletronickej knihy. Potom sa súbor automaticky blokuje. PDF vo veľkosti štandardnej stránky A4 Reader zobrazuje s takým malým písmom, že jeho čítanie je takmer nemožné.

Napriek všetkému som za šesť týždňov používania prečítal dve bondovky, dve Zeměplochy a jednu ďalšiu knihu. Ak knihy milujete a nebude vám chýbať ich vôňa, máte malú knižnicu a chcete mať všetky svoje najobľúbenejšie stále pri sebe – Sony Reader vás nadchne. Inak si radšej počkajte na 2.0, farebný elektronický atrament alebo ponuku konkurencie.