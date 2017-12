Sony Ericsson K810i: nový kráľ fotomobilov

Sony Ericsson K810i nemá veľmi inovatívny dizajn, no po fotografickej stránke ide o jeden z najlepších fotomobilov na trhu v súčasnosti.

20. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Okrem toho ponúka hudobný prehrávač či videotelefonovanie. MOBIL.SME.SK sa na neho pozrel bližšie.

Dizajn a klávesnica

Kto si vezme do ruky Sony Ericsson K810i, nevie, ktorá strana je „predná". Z jednej strany sa totiž zariadenie podobá na mobilný telefón, z druhej na fotoaparát. Hoci sme si na to už pri high-end modeloch Sony Ericssonu zvykli, kvalita fotoaparátu K810i nás necháva na pochybách, čo je hlavnou funkciou telefónu.

Telefón má rozmery 106 x 47 x 17 milimetrov a hmotnosť 104 gramov.

Rozloženie prvkov na telefóne je veľmi podobné, ako na iných modeloch Sony Ericssonu vyššej triedy. Na prednej strane telefónu je displej, klávesnica, kamera pre videohovory, štrbina reproduktora a dvojica multimediálnych tlačidiel vo vrchnej časti. Na vrchnej strane je len tlačidlo na zapnutie a vypnutie zariadenia. Na spodnej strane je systémový konektor. Na pravej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti slúchadla, spúšť fotoaparátu a infraport. Na ľavej strane je tlačidlo na ovládanie hudobného prehrávača a krytý slot pre pamäťové karty. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu so zrkadielkom, bleskom a diódou, ktorá pomáha pri zaostrovaní. Objektív fotoaparátu je krytý aktívnym posuvným krytom. Na zadnej strane je ešte mriežka reproduktora hlasitého odposluchu a kryt batérie.

Klávesnica je vyhotovená podobným štýlom, ako napríklad u modelu P900. V tomto prípade však nevadí, že sú tlačidlá pomerne malé, keďže majú kruhovitý tvar. Pôsobia neobvykle. Práca s alfanumerickou klávesnicou je teda dobrá a pohodlná. Klávesy majú primeranú tuhosť aj zdvih. Ovládacie klávesy sú na rozdiel od alfanumerickej časti pomerne tuhé. Zaujal nás návrat k joysticku namiesto štvorsmerného tlačidla. Je presný a nemáme k nemu výhrady.

Displej

V telefóne je špičkový aktívny TFT displej, ktorý má rozlíšenie 320 x 240 bodov a zobrazí 262-tisíc farieb. Jemnosťou a vernosťou zobrazovania farieb je na špičke. Trochu nás ale zamrzela len priemerná čitateľnosť na priamom slnečnom svetle.

Ovládanie

Ovládanie telefónu sa neodlišuje od iných modelov zo Sony Ericssonu. Hlavným ovládacím prvkom je joystick. Jeho stlačením sa zvolená funkcia potvrdí. Po jeho stranách je dvojica kontextových kláves, tlačidlo na vymazávanie a tlačidlo na návrat späť. Vedľa ovládacích tlačidiel sú ešte dve tlačidlá - na spustenie webového prehliadača a na prístup k rýchlemu menu.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu aj operačný systém sú navonok navlas podobné s inými modelmi Sony Ericssonu sérií Kxxx a Wxxx. Túto časť textu sme si preto s úpravami dovolili skopírovať z recenzie modelu K610i.

Hlavné menu tvorí matica troch ikon v štyroch radoch. Názov ikon sa zobrazuje v hornom riadku. Iný spôsob zobrazenia hlavného menu ako matice v telefóne nie je. Ďalšie submenu sú textové s ikonou v každom riadku. Ikony sa neanimujú, len sa zmenia a zvolená ikona pulzuje - zväčšuje a zmenšuje sa. Menu je rýchle. Pomalšie reaguje len pre vychádzaní z menu keď je nastavený ako tapeta objemný animovaný GIF.

K dispozícii je aj rýchle menu obľúbených položiek, ktoré sa spustí stlačením špeciálneho tlačidla. V tomto menu je okrem obľúbených funkcií aj zoznam záložiek webového prehliadača, zoznam spustených aplikácií a zoznam nových udalostí. V ňom sú vypísané napríklad nové správy, zmeškané hovory či zmeškané budíky.

V pohotovostnom režime sa zobrazuje stavový riadok, kde sa zobrazuje sila signálu, stav batérie, stav bluetooth, prítomnosť siete 3G a zvolený profil. Okrem toho sa v pohotovostnom stave zobrazuje dátum, budík a čas. Ten sa môže zobrazovať buď malý alebo veľký. Na pohotovostnej obrazovke sa môže zobrazovať aj jedna z uložených poznámok. Ako tapeta môže byť spustená Java aplikácia.

Funkcie

Po funkčnej stránke spĺňa model K810i štandard. Má päť opakovacích budíkov, prepracovaný kalendár, zoznam úloh, poznámkový blok, časovač, stopky, kalkulačku a pamäť kódov (pre heslá a PIN kódy, je chránený heslom). Telefón podporuje aj synchronizáciu s počítačom a so vzdialeným serverom. Telefón podporuje Java aplikácie, videohovory cez sieť 3G a má vstavané aj programy na úpravy zosnímaných videí (VideoDJ), fotiek (PhotoDJ) a na tvorbu zvonení (MusicDJ). Okrem toho má telefón aj aplikáciu na ovládanie počítača cez bluetooth. V telefóne je aj funkcia na rozpoznávanie skladieb TrackID. Pre jej používanie je potrebné pripojenie k internetu cez mobilného operátora.

Telefónny adresár a správy

Telefónny adresár v telefóne pojme spolu 1000 mien, respektíve 2500 telefónnych čísel. Ku každému menu možno priradiť niekoľko telefónnych čísel, e-mail, webovú adresu, obrázok, zvonenie (môže byť aj video), poštovú adresu do práce a domov či dátum narodenia. Adresár podporuje skupiny volajúcich a jeho zálohovanie na pamäťovú kartu.

Vyhľadávať medzi kontaktmi možno písaním začiatočných písmen mena. Kurzor sa presúva medzi kontaktmi okamžite po napísaní písmena.

Z telefónu možno posielať všetky štandardné typy správ - SMS, EMS, MMS a e-maily. Okrem toho možno z neho poslať tzv. hlasovú správu, čo je vlastne správa typu MMS s nahrávkou.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí len na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní sa zobrazuje 6 riadkov textu. Pomerne dobre je spravený slovník prediktívneho písania T9. Okrem dopĺňania aktuálne písaného slova dokáže podľa predtým písaných textov navrhovať ďalšie slová.

Pri tvorbe MMS správ sa najprv zobrazí pole pre text. Ostatné prvky ako video, fotka či nahrávka, sa dajú vkladať cez menu ikoniek na spodnej časti displeja. V tomto menu je aj ikona pre prehranie pripravenej MMS správy.

V menu správ je aj čítačka RSS kanálov. Je urobená prehľadne a dá sa do nej pridať niekoľko kanálov, ktoré sa môžu automaticky vo vopred nastavených intervaloch aktualizovať.

Multimédia

Aj keď ide o telefón-cyber shot, má vo výbave aj multimediálne funkcie. Nájdeme v ňom hudobný prehrávač, videoprehrávač a stereo FM rádio s podporou RDS.

Hudobný prehrávač prehrá súbory vo formáte MP3, WMA, AMR a video 3GP. Na rozdiel od telefónov série walkman triedi skladby len podľa interpreta a názvu. Medzi nastaveniami si možno zvoliť opakovanie skladieb, náhodné prehrávanie, rozšírené stereo či ekvalizér. Tých je v telefóne niekoľko a je možné ich aj upravovať.

Telefón dokáže prehrávať aj streamované video či televíziu. Vďaka podpore 3G aj v pomerne dobrej kvalite.

Java

Telefón podporuje prostredie Java pre hry a aplikácie. Tie sú vo vlastných adresároch. V telefóne sme našli dve hry - Extreme Air Snowboarding 3D a Tenis. Medzi aplikáciami je Photo Mate a Face Warp na úpravu fotografií.

Dáta a pamäť

Okrem štandardnej výbavy vo forme GPRS podporuje telefón aj prenosy cez 3G/UMTS. Telefón nepodporuje EDGE, takže v neprítomnosti 3G signálu je prenosová rýchlosť len zhruba 50-56 kilobitov za sekundu. Na prenos dát na kratšiu vzdialenosť slúži v telefóne bluetooth, infraport a s počítačom ho možno spojiť aj cez USB kábel. Telefón podporuje aj pripojenie ako USB mass storage (veľkokapacitné pamäťové zariadenie).

Vnútorná pamäť telefónu je 75 megabajtov a je možné ju rozšíriť pamäťovými kartami typu Memory Stick M2.

Fotoaparát

Zdá sa, že spojenie Sony a Ericssonu sa naozaj vyplatilo. Materská firma Sony totiž dala svojej mobilnej dcére k dispozícii know-how pre walkman a pre cyber-shot. Výsledkom je, že fotomobil Sony Ericsson K810i sa prevzal žezlo a stal sa kráľom fotomobilov. A to aj napriek tomu, že nemá najvyššie rozlíšenie, aké na trhu je. V tomto parametri ho prekonáva Nokia N95 s piatimi megapixelmi. K810i má totiž „len" 3,2 megapixelu. Fotoaparát disponuje aj automatickým zaostrovaním a makro módom. Xenónový blesk s prisvecovacou diódou, ktorá pomáha pri zaostrovaní, je už len akousi čerešničkou na torte.

Čo teda ešte fotoaparát v K810i ponúka? Pomocníka pre fotenie panorám, technológiu BestPic, prednastavené scény, blesk s potlačením červených očí, samospúšť, farebné efekty (čiernobiely, negatív, sépia, solarizácia), vyváženie bielej a režim merania expozície (normálny a podľa stredu). Okrem toho je k dispozícii zoom a nastavenie expozície.

Niektoré funkcie fotoaparátu možno ovládať číselnými klávesmi. Novinkou je, že sú na klávesnici ikonky týchto funkcií, aby si používateľ nemusel zapínať pomocníka. Klávesmi sa dá prepínať rozlíšenie fotografie, režim zaostrovania (makro, automatický, nekonečno), samospúšť a blesk.

Fotoaparát dokáže zachytávať aj video v rozlíšení najviac 176 x 144 bodov. Časť funkcií, ktoré ponúka fotoaparát sa dajú využiť aj pri kamerovaní. Ide napríklad o makro, efekty, vyváženie bielej či režim merania expozície. K dispozícii je aj nočný režim. Novinkou je digitálna stabilizácia obrazu.

Výsledné fotografie sú už v porovnateľnej kvalite, ako keby boli fotené digitálnym fotoaparátom s rovnakým rozlíšením.

(Zverejnené fotografie majú znížené rozlíšenie na 800 x 600 bodov.)

Batéria

K telefónu je dodávaná batéria typu Li-Pol so slušnou kapacitou 950 mAh. Jej výdrž je pomerne slušná a radí sa k bežnému priemeru. Telefón nám pri bežnom využívaní vydržal 3,5 dňa.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson K810i si bezpochyby zaslúži titul jedného z najlepších fotomobilov (z pohľadu fotoaparátu) súčasnosti. Z pohľadu telefonovania ponúka štandard, na ktorý sme si už pri modeloch tohto výrobcu zvykli. Tak či tak, kto chce mať dobrý telefón s výborným fotoaparátom v jednom, nemusí pri výbere K810i váhať.