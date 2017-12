Americkí vedci popísali predchodcu dnešnej pandy veľkej

19. jún 2007 o 13:49 TASR

Washington 19. júna (TASR) - Pred dvoma miliónmi rokov žil na území dnešnej Číny predchodca pandy veľkej, veľmi podobný súčasnému populárnemu medvedíkovi - len s tým rozdielom, že dosahoval polovičné rozmery dnešnej pandy, oznámili v pondelok americkí vedci.

V najnovšom vydaní odborného časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences bádatelia popísali kompletnú lebku a chrup vyhynutého živočícha. Vniesli tak aspoň trochu svetla do pôvodu unikátneho cicavca, živiaceho sa bambusom.

Lebka dosahuje približne 60 percent veľkosti súčasnej pandy a má podobné anatomické črty, na základe ktorých vedci predpokladajú aj podobný životný štýl.

"Vyhynutý medveď - panda trpasličích rozmerov, po latinsky Ailuropoda microta - je najstarším známym členom línie pánd," spresnil Russel Ciochon, antropológ z univerzity v Iowe.

Pandu veľkú považujú za najosobitnejšiu spomedzi ôsmich druhov medveďov - jediného úzkoprofilového vegetariána. Patrí medzi mäsožravce, ktoré "stratili" chuť na mäso a stali sa uvedomelými vegetariánmi.

Lebka tohto cicavca naznačuje, že jeho rodová línia sa v priebehu miliónov rokov úplne separovala od ostatných medveďov. No hoci patrí panda medzi najpopulárnejšie zvieratá, je aj jedným z najohrozenejších druhov vďaka strate jej prirodzeného prostredia a neoprávneným ľudským zásahom.

Pandy žijú v bambusových čínskych lesoch, izolované v skalnatom horskom teréne. Vo voľnej prírode sa vyskytuje približne 1600 jedincov.

Ailuropoda microta dosahovala výšku približne jeden meter, na rozdiel od svojej "modernej kolegyne", ktorá dorastá až do dvoch metrov. Vyhynutý tvor žil v pleistocén (starších štvrtohorách) vo vlhkých nížinatých lesoch s prevahou bambusových porastov. Vedci sa na základe opotrebovaného chrupu a silného žuvacieho aparátu domnievajú, že panda sa živila bambusovými výhonkami.

Lebku vyhynutého medveďa objavili čínski vedci vo vápencovej jaskyni v južnej Číne v roku 2001.