Vojenský simulátor ArmA sa vracia

19. jún 2007 o 10:27 Ján Kordoš

Viac sa však oplatí venovať dvojici kampaní. Prvá, ktorá je nazvaná Rahmadi Conflict, konečne ukončí trápenie z konfliktu v pôvodnom Armed Assault a pošlete ničomníkov kade ľahšie. Bojovať budete nielen na známom ostrove Rahmani, ale šťastie skúsite aj na novom ostrove Porto, kde to všetko vyvrcholí. Druhá príbehová alternatíva sa odohráva rok a pol po skončení prvej kampane, kedy vyzerá byť všetko v poriadku, no veľmi dobre vieme, že tomu tak býva málokedy. V Royal Flush si zahráte za žoldnierov, ktorí prijali ponuku pomôcť miestnej armáde, no niečo im na práci začne smrdieť. A dva dni nosené fusakle to zrejme nebudú. Ešte dodáme, že nepôjde o gigantický prídavok, ale len menší datadisk, pretože práce na opravách zabrali vývojárom hromadu času. Ani sa nedivíme. V galérii nájdete navyše niekoľko obrázkov. Queen´s Gambit sa objavi do septembra tohto roku.

Zdroj:PR