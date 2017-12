Skladby Ringa Starra budú legálne na internete

Britský hudobník Ringo Starr bude digitálny. Niekdajší člen legendárnej skupiny The Beatles podpísal zmluvu, vďaka ktorej sa na internete budú dať legálne stiahnuť jeho skladby nahrané v Capitol/EMI.

18. jún 2007 o 18:45 (sita)

Nebudú medzi nimi chýbať ani hitové albumy ako Beaucoups of Blues (1970) či Ringo (1973). Skladby na stiahnutie budú k dispozícii od 28. augusta, pričom sprístupnená bude i výberovka Photograph: The Very Best of Ringo Starr.

V balíku skladieb sa objaví i šesť zvonení do mobilných telefónov. Ringov sólový album Liverpool 8 vyjde v januári 2008. Starrova prvá zmluva potom, čo sa The Beatles rozpadli, bola s Capitol/EMI v rokoch 1970 až 1975.

Jeho niekdajší kolega Sir Paul McCartney vydal 5. júna v poradí už 21. sólový album s názvom Memory Almost Full.