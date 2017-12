Nabite si mobil fúkaním do vrtule

Mobilný operátor Orange by mal podľa informácií z viacerých zdrojov ( ubergizmo.com mobiletoday.co.uk ) v najbližších dňoch predstaviť nabíjačku na mobilné telefóny, ktorá bude poháňaná vetrom. Nabíjačka by mala fungovať tak, že ju používateľ pripevní napríklad na stan, aby cez deň načerpala z vetra elektrickú energiu. Večer potom môže dať nabíjať samotný mobilný telefón. Zariadenie by malo vážiť 150 gramov.