Roamingová eurotarifa už prišla na Slovensko, zatiaľ ju ponúka len T-Mobile

DOPLNENÉ: Klienti slovenského mobilného operátora T-Mobile už môžu využívať regulovanú eurotarifu, ktorú navrhla a presadila Európska komisia.

18. jún 2007 o 10:40 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

T-Mobile totiž od piatka 15. júna 2007 zmenil názov služby Svetový roaming na Euro roaming. Klienti, ktorí budú využívať Euro roaming budú môcť volať v rámci Európskej únie a Chorvátska o zhruba 60 percent lacnejšie, ako keby volali za štandardné ceny. Za minútu odchádzajúceho hovoru zaplatia 19,64 koruny s DPH a za minútu prichádzajúceho 10,12 koruny.

So službou Euro roaming sú krajiny rozdelené do troch zón, čo zároveň zjednoduší orientáciu v cenníku. Cieľom regulácie totiž okrem zníženia cien bolo práve zjednodušenie cenníka. Zákazníci navyše nemusia riešiť otázku, do ktorej mobilnej siete v zahraničí sa prihlásia.

Zóna Hovory Odchádzajúce správy odchádzajúce prichádzajúce SMS MMS Zóna 1: Európska únia a Chorvátsko 19,64 Sk* 10,12 Sk 10,71 Sk 11,78 Sk Zóna 2: ostatné európske krajiny a USA 94,01 Sk 29,75 Sk 17,85 Sk 11,78 Sk Zóna 3: ostatné svetové krajiny, Rusko, roaming na lodiach, satelitní operátori 117,81 Sk 77,35 Sk 23,80 Sk 11,78 Sk

Ceny uvedené v tabuľke sú s DPH. Hovory majú minútovú tarifikáciu. * Odchádzajúce hovory zo zóny 1 do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom 23,80 Sk/min.

T-Mobile okrem predstavenia Eurotarify zvýhodnil v lete príjem hovorov medzi 17:00 a 20:00. Klienti v tomto čase za prichádzajúce hovory neplatia. Zároveň môžu v tomto čase posielať SMS správy iba za 2,98 koruny s DPH. Akcia platí v celej Európskej únii a Chorvátsku od 15. júna do 31. augusta 2007.

Špeciálna letná akcia Európska únia a Chorvátsko Hovory Odchádzajúce správy odchádzajúce prichádzajúce SMS MMS 20.00 - 17.00 hod. (miestneho času) 19,64 Sk* 10,12 Sk 10,71 Sk 11,78 Sk 17.00 - 20.00 hod. (miestneho času) 19,64 Sk* 0 Sk 2,98 Sk 11,78 Sk

Ceny uvedené v tabuľke sú v Sk/min s DPH. Hovory majú minútovú tarifikáciu. * Odchádzajúce hovory do zón 2 a 3 sú účtované s príplatkom 23,80 Sk/min.

Službu Euro roaming si zákazníci môžu bezplatne aktivovať na linke Služby zákazníkom 12345 (voľba 1, 2, 1, 2). Za využívanie služby Euro roaming neplatia žiadny mesačný poplatok.

Zákazníci, ktorí v súčasnosti už majú aktivovanú službu Svetový roaming, ju od 15. júna 2007 budú automaticky využívať pod novým názvom Euro roaming a so zníženými cenami volaní v rámci EÚ a Chorvátska.

DOPLNENÉ:

Orange plánuje podľa hovoru Petra Tótha predstaviť eurotarifu podľa únijného nariadenia v priebehu leta. Operátor však už v rámci letných akcií predstavil napríklad službu Super roaming, pri ktorej zaplatí klient mesačne 113 korún a získa 50 predplatených prijímaných minút v roamingu. Jedna minúta teda stojí 2,26 koruny. Tieto predplatené minúty možno využívať len v čase medzi 13:00 a 17:00. Po prevolaní paušálu a mimo vyhradeného času stojí minúta hovoru 17,73 koruny. Výhodou tejto služby je, že platí okrem Európskej únie a Chorvátska aj vo Švajčiarsku, Čiernej Hore, Turecku, Egypte a Tunisku.