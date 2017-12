World in Conflict - svet je znovu v ohrození

18. jún 2007 o 9:45 Tomáš Koza

Rok 1988, Západné Nemecko. Radarové stanice posielajú do centrály veliteľstva ozbrojených síl NATO nejasné správy o pohybe síl Sovietskeho Zväzu. Začína sa mobilizácia všetkých zložiek. Nastáva čas depresívneho čakania, ticho pred búrkou začalo... čakáme už len na búrku.

Massive Entertaiment si svoje meno vybudovali na známej sérii stratégií Ground Control. Sústrediac sa hlavne na taktickú stránku boja s vynechaním ekonomiky a manažmentu surovín, dosiahli úspech u hráčov po celom svete. Pod značkou vydavateľstva Sierra sa na naše monitory rúti ďalšia stratégia veľmi podobného kalibru. Dátum vydania hry je stanovený na koniec októbra tohto roku a o čo sa počas tohto obdobia bude bojovať sa dozviete v nasledujúcom prieview.

Začali sa boje o strategické ciele na území Európy. Zložky ozbrojených síl NATO čakajú v malom priemyselnom meste na tanky, ktoré svojim hukotom dávajú najavo, že sa blížia. Po krátkej výmene munície ťažkých artilérií dochádza k vlastnému boju. Ťažké ruské tanky, podporované protitankovými vrtuľníkmi Mi-24 sa rútia spoza pahorkatiny týčiacej sa nad obzorom mesta. Začína sa boj.

Hra World in Conflict vás zavedie do alternatívnej minulosti, v ktorej sa studená vojna neskončila nežnou revolúciou, ale krviprelievaním. Sovietsky zväz už nemohol viac vydržať napätie vo svete a využil moment prekvapenia. V epickej kampani sa postavíte proti ruskej invázii a budete sa snažiť oslobodiť americké a európske mestá z pod nadvlády červenej armády. Bojovať sa bude všade a o všetko. Malé mestá, významné diaľničné spoje či vodné elektrárne. Cieľom je v danej lokácii obsadiť všetky strategické miesta a to za pomoci akýchkoľvek zbraní.

Boje na území Európskej Únii sú zatiaľ viac menej mierne. Európa totižto nie je hlavným cieľom hlavy Sovietskeho Zväzu. Presun síl do Západného Nemecka bol len manéver na zmätenie nepriateľa. Hlavným bojiskom sa stávajú Spojené Štáty. Na brehoch sa vyloďuje obrovské množstvo ruskej ťažkej techniky a pechoty, ktorá postupne obsadzuje zaskočenú Ameriku.

Je teda jasné, že v hre budú proti sebe bojovať NATO, USA a ZSSR. V singleplayerovej kampani proti sebe pochopiteľne neuvidíte bojovať NATO a USA, no keďže je World In Conflict značne zameraná na multiplayer, aj scenár takéhoto stretu bude zrealizovaný. V tomto preview sa budem sústrediť hlavne na hru viacerých hráčov, keďže práve o nej vám môžem poskytnúť najviac informácií. V týchto dňoch práve prebieha uzavretý beta test. Hoci sa ešte mnoho vecí bude meniť, už teraz je jasné, že pôjde o veľmi kvalitnú multiplayerovú zábavu.

Zaskočení velitelia sídliaci v Pentagone dávajú dokopy bojový plán, ktorý by mal zvrátiť nepriaznivý stav vojnového konfliktu. Postupne sa začínajú oslobodzovať obsadené americké mestá. Armáda západu zažíva prvé víťazstvá. V tom to však prišlo... nad obzorom sa pri východe slnka objavili ohnivé stopy po balistických strelách. Atómový hríb... ticho...

World in Conflict je hra striktne zameraná na boj dvoch tímov na jednej mape. Pri maximálnom počte až 16 hráčov vás môže napadnúť, že sa na samotárskeho hrdinu, ktorý zoberie vývoj bitky do svojich rúk asi hrať nebudete. Každý hráč si totižto vyberá jednu zložku ozbrojených síl, ktorú bude mať k dispozícii. Pechota, tanky, podpora a letectvo. Podľa vybranej strany máte k dispozícii okolo šiestich jednotiek z ktorých si postavíte svoju malú divíziu. Keďže v každej zložke sú k dispozícii zbrane účinné proti iným typom jednotiek je tímová hra veľmi dôležitá. Ak si vyberiete letectvo a rozhodnete sa svoje kredity investovať do ťažkých vrtuľníkov, nebudete mať s tankovými oddielmi absolútne žiadne problémy. Potom sa však môže prirútiť hráč s letkou vrtuľníkov, ktoré sú vyzbrojené raketami vzduch-vzduch a vy sa môžete so svojou letkou rozlúčiť. To isté platí pre protileteckú pechotu, či protiletecké vozidlá z podpornej zložky ozbrojených síl.

video //www.sme.sk/vp/518/

V mape sa bojuje o nadvládu. Úlohou jednotlivých tímov je obsadiť čo najviac strategických bodov a držať ich pod svojou kontrolou. A samozrejme popri tom zničiť čo najviac nepriateľských jednotiek. Ide teda o akúsi strategickú variáciu hry Battlefield. Každý hráč dostáva v pravidelných intervaloch kredity, za ktoré si môže na bojisko posielať jednotky zo svojej armádnej zložky. Pritom platí, že čím menej kreditov máte, tým rýchlejšie vám pribúdajú, takže na to aby ste si objednali svoj maximálne dostupný počet jednotiek musíte chvíľu počkať.

Každá jednotka má dve špeciálne schopnosti, ktorých využívanie znamená rozdiel medzi víťazom a porazeným. Stredné vrtuľníky majú k dispozícii spomínané rakety vzduch-vzduch, ktorými môžu bez problémov a veľmi rýchlo zničiť nepriateľské letectvo. Tie isté helikoptéry však majú k dispozícii aj návnady proti týmto raketám, takže ak sa proti sebe stretnú dvaja hráči veliaci letectvu, s rovnakým počtom týchto helikoptér, vyhrá ten kto dokáže lepšie využívať dané schopnosti. To isté samozrejme platí pre všetky ostatné tipy jednotiek.

Podľa zásluh na bojisku hráčom taktiež pribúdajú akési taktické body. Za tie môže hráč použiť jednu zo špeciálnych schopností. Na výber je napríklad nejaká podpora v podobe opravenia mostu alebo vysadenia pechoty na mapu. Zaujímavejšie však je poslať na nepriateľskú pechotu bombardér s chemickými zbraňami či napalmom. Efekt je potom o niečo zaujímavejší. Hlavným problémom týchto schopností je, že sa použijú vždy až za určitý čas (v závislosti na type). Strelám artilérie totižto chvíľu trvá, kým k svojmu cieľu dorazia. Takže ak pošlete niektorý z taktických útokov na nepriateľa, môže sa stať, že medzičasom on z danej pozície odíde a vaše body sa premrhajú nadarmo. Tak isto teda ide o schopnosti hráča odhadnúť pohyb nepriateľa a taktickú zbraň použiť správne.

Hráči si tieto body môžu medzi sebou ľubovoľne posielať. Čo len potvrdzuje fakt, že táto hra je silne orientovaná na tímovú spoluprácu. Stačí ak pred koncom hry všetci pošlú svoje body jednému hráčovi a ten na nepriateľa pošle tri atómové hlavice (3 použitia tej istej schopnosti naraz stoja menej ako použitie tej iste schopnosti 3 krát po sebe), ktoré rozhodnú celý boj. Všeobecne je atómová bomba takou vysnívanou a očakávanou zbraňou v každom zápase tejto hry. Buďte si istí, že ak hráte proti dobrému timu, tak sa po čase nad obzorom nejaký ten atómový hríb objaví.

So silnou orientáciou na tímovú hru má World in Conflict veľký potenciál stať sa multiplayerovým hitom. Samozrejme nie hitom v štýle Counter-Striku alebo Starcraftu, no určite sa uchytí, keďže je treba stráviť pri hre dlhé hodiny aby sa človek naučil byť platným členom tímu. Môžete však byť akokoľvek dobrí, no nemáte šancu vyhrať, ak váš tým nedrží pohromade a nepomáha si. Na tento účel sú v hre dostupné rôzne správy, ktoré môžete dávať na bojisko. Napríklad potrebu artilérií alebo protileteckej techniky na bode B2 a podobne. Samozrejme najlepším riešením aj v tomto prípade ostáva mikrofón a komunikácia cez team-speak, pretože aj keď sa jedná o pomerne taktickú stratégiu, všetko sa v hre odohráva veľmi rýchlo a jeden zápas trvá približne 15 minút.

Rozhodne sa máme načo tešiť. Epická kampaň, v ktorej oslobodíte Ameriku a Európu od nadvlády komunistov a prepracovaný a zábavný multiplayer. To sú veci, ktoré vám ponúkne World In Conflict. Ak ste teda fanúšikom stratégií a multiplayeru nemáte nad čím váhať. Vlastne zatiaľ ešte nie, keďže hra sa na pultoch obchodov (pre niektorých vo vyhľadávačoch torrentov) ešte neobjavila.