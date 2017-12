Weber: IT je už kritické aj pre malé firmy

Šéf spoločnosti Hewlett-Packard PETER WEBER hovorí, že prenosné počítače nahradia stolové takmer vo všetkých oblastiach. Segment výkonných strojov pre grafické štúdiá či herné počítače nenahradia.

15. jún 2007 o 8:32 Ivan Kahanec

V predaji počítačov čoraz viac dominujú prenosné počítače, laptopy. Ako vnímate zmenu preferencií spotrebiteľov?

„Pohyb v PC technike smerom k mobilite teda, k notebookom či PDA je absolútne nezvratný. Nosnou tendenciou v oblasti informačných technológií je mať prístup k informáciám kedykoľvek, kdekoľvek a ku ktorejkoľvek službe či technológii. Každá technológia pri svojom vývoji dosiahne zlomový bod, kedy začne byť používaná masovo a kedy začne významne vplývať na spoločnosť, meniť sociálne či pracovné modely a vytvárať nové príležitosti. Takýmto fenoménom bol internet a teraz sú to mobilné terminály. Prebieha konvergencia informačných a komunikačných technológií.“

Kam to môže dospieť? Notebooky zrejme nenahradia stolové počítače.

„Zo stolových počítačov zostanú len veľmi výkonné a špecializované pracovné stanice. Povedzme pre strojársky a architektonický dizajn, alebo pre hry. Takéto veľmi špecializované zariadenia, ktoré musia poskytovať vysoký výkon, zostanú neprenosné. Všetko ostatné bude mobilné. V súčasnosti napríklad HP predáva viac notebookov ako stolových počítačov. Blíži sa to k 60 percentám v prospech notebookov. V západnej Európe je táto tendencia ešte silnejšia.“

Do akej miery zohráva úlohu aj cena? Pred časom totiž boli ceny mobilných počítačov príliš vysoké, oproti klasickým stolovým počítačom.

„Cena je kľúčovým faktorom umožňujúcim masové použitie. Vývoj technológie vytvoril priestor na to, aby sa ceny za notebook pohybovali v takej úrovni, aby si ho mohol dovoliť študent či administratívny pracovník.“

Aký je vývoj predaja počítačov v rámci Čiech a Slovenska?

„Trh počítačovej techniky rastie dvojciferne na Slovensku a v celej V4. V segmente PC prekračuje 20 percent, predovšetkým vďaka rastu trhu notebookov. Prognóza rastu slovenského trhu IT pre tento rok je cca 14%. Konkurenčné prostredie je relatívne stabilné, v najrýchlejšie rastúcom trhu notebookov sa v posledných 2 rokoch objavili noví konkurenti predovšetkým v najlacnejších kategóriách.

Čo je za nízkou cenou počítačov a notebookov?

„Jedným z hlavných faktorov je pokles ceny plochých displejov. Je to vďaka tomu, že boli postavené nové výrobné kapacity na státisíce metrov štvorcových displejov. Bežný používateľ to vidí na prudkom poklese ceny plochých televízorov a notebookov. Navyše sa prudko zvyšuje výkon nízkoenergetických procesorov a ďalších komponentov, ktoré musia byť zabudované do veľmi limitovaného priestoru notebooku .“

Aké nové technológie možno očakávať v najbližšom čase v oblasti počítačovej techniky?

„Technologické trendy je možné zhrnúť do niekoľkých kľúčových slov: mobilita, všetky informácie v digitálnej podobe na sieti, zvyšovanie výkonnosti pri klesajúcej cene, zvyšovanie bezpečnosti a odolnosti informačných systémov v kritických situáciách, zvyšovanie podielu technológií založených na umelej inteligencii, zlepšovanie komunikácie užívateľov so systémom tak, aby bola priateľská, intuitívna a jednoduchá. V tejto fáze sa jedná o evolúciu známych technológií, nič revolučného neočakávam.“

Ako sa zmenila pozícia informačných technológií vo firmách?

„Informačné technológie sa stávajú fenoménom, ktorý umožňuje iné riadenie biznisu. IT už nie je kritickou súčasťou biznisu len pre veľké podniky ako napríklad banky. V zásade je už IT kritické aj pre biznis v stredných firmách a do veľkej miery aj pre malé podniky. V tomto momente sa vynárajú otázky bezpečnosti, riaditeľnosti a celkového významu informačných systémov pre úspech v podnikaní. Mení sa paradigma. Ak sme v HP v prvej polovici tohoto desaťročia hovorili o dynamickej adaptácii informačných systémov na meniace sa požiadavky podnikateľského modelu firiem, dnes hovoríme, že IT sa stáva “business technológiou“ v akomkoľvek odvetví, t.j. technológiou, ktorá má zásadný význam na výsledky podnikania, predovšetkým ako akcelerátor rastu, nástroj znižovania ceny a nástroj minimalizácie rizík, ktoré sa v podmienkach globalizácie zvyšujú.“

Aké sú hlavné problémy IT trhu? Prečo je rozšírenie osobných počítačov na Slovensku také nízke?

„Trh a úroveň podnikových informačných systémov sú na Slovensku zrovnateľné so svetom. Problémom je nedostatočná úroveň systémov štátnej a verejnej správy orientovaných na službu občanom, t.j. funkcií e-Government a prieniku internetu do života slovenských občanov. Osobný počítač a internet používa na Slovensku cca 40% populácie. Je však obrovský rozdiel vo využívaní internetu vo väčších mestách a na vidieku a rovnako medzi generáciou do 40 a nad 40 rokov. Regionálne rozdiely sú veľké najmä v oblastiach s vyššou nezamestnanosťou, kde je “digitálna gramotnosť“ alarmujúco nízka, pretože prienik internetu tu naráža aj na finančnú bariéru. Za malým rozšírením internetu na vidieku je u mnohých občanov pocit, že im internet neprináša hmatateľné výhody pri ich spôsobe života. Je preto dôležité zabezpečiť také vzdelávacie programy, aby najmä stredná generácia na vidieku pochopila výhody pravidelného použitia internetu. Z tohoto hľadiska na Slovensku viditeľne chýba e-Government. Dobrá funkcionalita a obsah e-Governmentu by bola najlepším akcelerátorom zmeny. Všetci by pocítili zjednodušenie, zrýchlenie a úsporu času pri komunikácii so štátnou a verejnou správou, s ktorou nevyhnutne komunikuje každý. V tejto oblasti je zaostávanie za vyspelým svetom vo využití IT najmarkantnejšie.“

V ktorých oblastiach vidíte možnosti rastu HP na Slovensku?

„HP je mnohokrát vnímané cez reklamu ako firma, ktorá hlavne predáva tlačiarne a počítače. Polovica nášho obratu je však v oblasti podnikových informačných systémov a služieb. Znakom zrelosti trhu je pomer predaja služieb a technických prostriedkov na celkovom obrate. Vo vyspelých krajinách je tento pomer 1:1, na Slovensku sme niekde na pol ceste. Objem služieb u HP je zhruba na úrovni tretiny nášho obratu. Tento podiel bude rásť. Vysoké tempo rastu si udržiavajú aj osobné počítače a produkty našej divízie zobrazovania a tlače. V minulom roku rástol HP Slovakia o viac ako 19 percent medziročne, teda asi o 7 percentuálnych bodov rýchlejšie ako trh, v tomto roku očakávame obdobné výsledky.“

S-bajt je prílohový časopis denníka SME venovaný technológiám, počítačom a mobilom. Ďalšie číslo sa v novinových stánkoch objaví 24. júla 2007

HP plánuje predstaviť niekoľko modelov fotoaparátov tento rok. Čo nového donesú?

„HP sa orientuje na široko použiteľné kompaktné fotoaparáty nižšej strednej kategórie s vysokou funkcionalitou a užívateľsky jednoducho previazaným reťazcom od fotoaparátu až ku kvalitnej tlači fotografií. Novými technológiami na tento rok sú stabilizácia obrazu, odstraňovanie zeleno-žltých očí u domácich miláčikov, odstraňovanie vrások a nerovností pleti, slimming – teda zoštíhlovacia funkcia označovanie fotiek podľa skupín, dotykové displeje pre rýchlejšie narábanie s menu a tak ďalej. HP má vo svojich fotoaparátoch naozaj bohatú funkcionalitu. Keďže umožňujú pracovať používateľovi s fotografiou priamo vo fotoaparáte, nie je treba ju spracovávať následne v PC profesionálnym softvérom.“

Ako sa HP darí hľadať nových ľudí? Vo viacerých odvetviach sa ukazuje, že je na Slovensku v niektorých oblastiach nedostatok vzdelaných ľudí.

„Na Slovensku sú dve odvetvia, ktoré majú osobitne vysokú dynamiky. Jedným je automobilový priemysel, keďže sem prišli veľké automobilky a ich subdodávatelia. Druhým segmentom sú informačné a komunikačné technológie. Postupne sa tu teda vytvára celý ekosystém, v ktorom sa veľmi významná časť pridanej hodnoty tvorí na Slovensku. Od r. 2003 buduje HP na Slovensku operačné centrá, v ktorých dnes pracuje viac ako 1100 odborníkov, ktorí poskytujú podporu v oblasti aplikácií a IT infraštruktúry veľkým nadnárodným zákazníkom na celom svete. Takmer 80% pracovníkov centier sú vysokoškolsky vzdelaní profesionáli. Celé HP Slovakia predstavuje 1400 pracovníkov, pričom v najbližších 3 rokoch predpokladáme rast o ďalších 500 pracovníkov. Napriek rýchlemu rastu sme zatiaľ nenarazili na nedostupnosť slovenských odborníkov, čo možno znie trochu prekvapivo, pretože i my sme sa limitov počtov dostupných odborníkov obávali. Tým skôr, že v tomto odvetví pracuje dnes viac ako 10 tisíc ľudí. Pozitívnym trendom je, že fakulty, ktoré produkujú ľudí so znalosťami z IT, produkujú kompetentných a kvalitných nových ľudí. Ak naše vysoké školstvo dobre prečíta a zachytí tieto trendy ani v najbližšom čase by sme nemuseli naraziť na nedostatok ľudí. Samozrejme, tu sa otvára priestor aj pre súkromný sektor. Myslím si, že dnes už sa ani nemusíme báť zásadného odlivu mozgov. Ekonomické reformy a posilnenie koruny spôsobili, že rozdiel medzi angažmá v zahraničí a na Slovensku nie je pre začínajúceho inžiniera taký dramatický ako v minulosti.“

Zvažuje HP expanziu alebo presun časti zamestnancov do iných miest Slovenska?

„Rozhodnutie padlo na európskej úrovni pred pár rokmi. Vtedy sa určilo, že centrá sa vybudujú v Bratislave a nateraz žiaden presun, otváranie nových centier či ich pobočiek inde na Slovensku neplánujeme. Momentálne sa sústredíme na dobudovanie kapacít v našich troch operačných centrách, ktoré stále zaznamenávajú dynamický rast. Netvrdím však, že sa tak nikdy nestane.“