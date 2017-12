Samsung SGH-U600: špičkový a navyše tenký slider

Na Samsungu SGH-U600 zaujme najmä tenká konštrukcia. Parametre telefónu naznačujú, že pôjde o vynikajúci telefón.

15. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Napríklad rozlíšenie displeja, fotoaparát s automatickým zaostrovaním, hudobný prehrávač a podobne. Aký v skutočnosti Samsung SGH-U600 je? MOBIL.SME.SK sa na neho pozrel bližšie.

Dizajn a klávesnica

Slider Samsung SGH-U600 patrí so svojou hrúbkou necelých 11 milimetrov k najtenším vysúvacím telefónom na trhu. Jeho výška je 103,2 milimetra a šírka 49,3 milimetra. Hmotnosť U600 je 81 gramov, čo je v súčasnosti štandard. Telefón sa dobre drží v ruke a jeho vysúvanie je pomerne ľahké. Nehrozí však, že by sa vysunul vo vrecku sám. Pri vysúvaní napomáha pružina, ktorá zároveň drží telefón vo vysunutom alebo zasunutom stave.

Na prednej strane telefónu je veľký displej a ovládacie prvky. Po vysunutí telefónu sa ukáže aj alfanumerická klávesnica. Ovládacie prvky, okrem štvorsmerného tlačidla, sú dotykové. Sprvu sme sa tohto ovládania obávali, no ukázalo sa, že dotykové tlačidlá reagujú vždy správne. Tlačidlo na vypnutie a zapnutie telefónu je na hornej strane. Na pravej bočnej strane je spúšť fotoaparátu a krytý slot pre pamäťové karty microSD. Na ľavej bočnej strane je pomerne nízko dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a krytý konektor pre nabíjačku a handsfree. Na zadnej strane je kryt batérie. Po vysunutí telefónu sa ukáže objektív fotoaparátu so zrkadielkom a bleskom.

Alfanumerickú klávesnicu tvorí jeden blok, pričom klávesy sú oddelené po riadkoch gumovým pásikom. Medzi trojicami kláves však delenie ne je. Aj napriek tomu nie je problém na klávesnici písať texty, či vytáčať telefónne čísla. Klávesy sú hladké, no číslice na nich mierne vytŕčajú a sú teda nahmatateľné. Klávesy majú primeraný zdvih aj tuhosť. Kapitolou samou o sebe sú dotykové kontextové klávesy a klávesy na ovládanie hovoru. Reagujú svižne, rovnako, ako keby tam boli klasické klávesy. Jediný rozdiel je, že nepociťujete stlačenie klávesu.

Displej

Displeju nemáme čo vytknúť, snáď len to, že pri nastavenej bežnej téme je horšie čitateľný na priamom slnku. Samo o sebe fakt, že ide o displej z dielne Samsungu hovorí, že ide o kvalitný displej, ktorý zobrazuje farby verne a jasne. Displej je aktívny typu TFT a na ploche s uhlopriečkou 2,2 palca zobrazí 240 x 320 bodov. Displej dokáže zobraziť 262-tisíc farieb.

Výrobca sa snaží kompenzovať horšiu čitateľnosť displeja na priamom slnku špeciálnou funkciou na zlepšenie čitateľnosti. Nastavuje sa v menu a spôsobí, že sú farby kontrastnejšie. Obraz potom síce nevyzerá tak pekne, ale je čitateľnejší.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred a štvorica kláves - dva kontextové klávesy a dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. Tlačidlo na odmietnutie hovoru slúži v niektorých prípadoch aj na vymazávanie. Potvrdzovacie tlačidlo zase v pohotovostnom stave telefónu slúži na spustenie webového prehliadača.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu tvorí dvanásť ikon v štyroch radoch. Samotné ikony nie sú animované. V hlavnom menu je ikona pre zoznam hovorov, kontakty, hudobný prehrávač, internetový prehliadač, správy, moje súbory, kalendár, fotoaparát, bluetooth, aplikácie budík a nastavenia. Hlavné menu sa môže zobrazovať aj ako zoznam.

Všetky ďalšie submenu sú textové s číslom na začiatku každého riadku. Pomocou týchto čísel sa možno v menu pohybovať. Pri pohybe v menu sa pri položkách, ktoré majú ďalšie submenu, zobrazuje okno s týmto submenu. Do okna sa potom dá vstúpiť šípkou vpravo a z neho sa ide späť šípkou vľavo. Pohyb v menu je rýchly.

Telefón nemá aktívny desktop, na pohotovostnej obrazovke však môže mať používateľ zobrazený kalendár.

Operačný systém telefónu je uzavretý.

Funkcie

Telefón má štandardné funkcie jeho triedy. Dokáže prehliadať aj dokumenty z wordu, excelu a aj PDF súbory. Má niekoľko budíkov a každý sa môže spúšťať opakovane. K dispozícii je aj kalendár, diktafón, svetový čas, kalkulačka, konvertor, časovač, stopky a poznámkový blok.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v Samsungu U600 je viacpoložkový a pojme 1000 mien. Ku každému menu možno priradiť okrem mena, priezviska a niekoľkých telefónnych čísel aj e-mailovú adresu, zvonenie, obrázok alebo video, skupinu a poznámku.

Telefónny adresár možno synchronizovať s počítačom. V zozname kontaktov možno vyhľadávať podľa reťazca najviac 7 znakov. Po napísaní písmena sa kurzor automaticky presunie na prvý zodpovedajúci kontakt. V zozname sa vypisuje meno, telefónne číslo a jeho typ a aj miesto uloženia kontaktu - SIM karta alebo telefón.

Telefón podporuje rýchlu voľbu. Telefónne čísla zo SIM karty a z pamäte telefónu zobrazuje spolu.

Správy

Z telefónu možno posielať a prijímať SMS správy, multimediálne MMS správy a aj e-maily. Editor tvorby SMS a MMS správ je spoločný. Správa sa automaticky zmení na MMS, ak do nej vložíme fotku, video či zvuk.

Pri písaní sa zobrazuje celkový počet ostávajúcich znakov, respektíve počet kilobajtov správy. Zobrazuje sa aj počet správ, do ktorých sa text rozdelí. Telefón podporuje prediktívne písanie T9.

K e-mailovému klientovi nemáme výhrady. Čitateľ nás totiž upozornil, že v telefóne možno nastaviť automatickú kontrolu e-mailovej schránky v intervaloch 1, 3, 6 a 12 hodín.

Multimédia

Hoci Samsung SGH-U600 nie je chápaný ako multimediálny či hudobný telefón, má vstavaný hudobný prehrávač aj FM rádio. Prehrávač podporuje formáty MP3, AAC, eAAC+ a WMA. Skladby dokáže triediť podľa interpreta, názvu, žánra, albumu. Má aj zoznam posledne prehrávaných skladieb a zoznam najčastejšie prehrávaných skladieb. Jednotlivé skladby možno aj ohodnotiť jednou až piatimi hviezdičkami. Počas prehrávania sa zobrazuje názov skladby, meno interpreta, hodnotenie, celková dĺžka skladby a odohraná dĺžka. Zvukový výstup možno pustiť cez reproduktor telefónu, cez obyčajné mono aj stereo bluetoothové slúchadlo. Prehrávač vie pracovať aj s playlistami.

V nastaveniach sa dá zapnúť opakovanie jednej a všetkých skladieb, náhodné prehrávanie, 3D efekt a ekvalizér. Tie sú v telefóne štyri a nie je možné ich upravovať. Prehrávanie sa pri zatvorení telefónu nezastaví. Možno však ovládať len hlasitosť.

Pri prehrávaní videa nemusí mať používateľ telefón otvorený. Aj v zatvorenom stave pritom možno prehrávanie ovládať.

Telefón má FM rádio so systémom RDS. Dokáže teda zobrazovať napríklad názov stanice, prípadne iné informácie, ktoré daná stanica v tomto systéme vysiela.

Telefón má aj funkciu TV-OUT. Výrobca však k telefónu nedodáva kábel.

Java

Telefón podporuje aplikácie Java. Prostredie v telefóne je vo verzii MIDP 2.0. V telefóne bolo niekoľko hier, medzi nimi napríklad BobbyCarrot, TimeRider II, Asphalt Urban GT, Midnight Pool, Minigolf Las Vegas a Tetris.

Dáta

Telefón podporuje dátové prenosy cez GPRS aj EDGE. Na prenos dát na krátku vzdialenosť možno využiť okrem USB kábla na pripojenie k počítaču aj bluetooth. Telefón možno synchronizovať s počítačom.

Pamäť

V telefóne je interná pamäť s kapacitou 60 megabajtov. Tú je možné rozšíriť pamäťovými kartami microSD/TransFlash.

Fotoaparát

V telefóne je na pomery mobilných telefónov dobrý fotoaparát s 3,2 megapixelovým snímačom. Maximálne rozlíšenie obrázka teda môže byť až 2048 x 1536 bodov. Najnižšie možné rozlíšenie je 320 x 240 bodov. Telefón podporuje makro, má vstavaný blesk a dokáže nastavovať aj ISO citlivosť snímača (ISO 100, 200 a 400). Okrem toho možno nastaviť vyváženie bielej, použiť rámčeky a filtre (čiernobiely, negatív či sépia). Fotoaparát má aj automatické zaostrovanie, ktoré výrazne zlepšuje kvalitu snímok. Fotoaparát má aj zoom a nastavenie expozície EV od +2 do -2. V nastaveniach je aj možnosť ovplyvniť meranie dĺžky expozície. K dispozícii je maticové, s vyvážením na stred a bodové meranie.

Fotoaparát má aj funkciu rozpoznávania vizitiek. Po odfotení vizitky ju chvíľu analyzuje. Bežnú vizitku, ktorú sme našli na stole, dokázal softvér presne dešifrovať a údaje zadať do telefónneho zoznamu. Potom už stačí kontakt iba uložiť, prípadne chyby opraviť. Naše testovacie vizitky dokázal softvér rozpoznať takmer bezchybne. Pri písmenách s mäkčeňom mal menšie problémy. Telefón dokázal rozpoznať rôzne vizitky s rôznym rozložením údajov.

Fotoaparát dokáže zachytávať aj video. Maximálne rozlíšenie je 352 x 288 bodov. Dĺžku videa možno obmedziť tak, aby vošlo do MMS správy.

Samotné fotografie sú tak kvalitné, že nahradia aj fotografie z bežného fotoaparátu s podobným rozlíšením a funkciami.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Ion polymér s kapacitou 690 mAh. Výrobca udáva výdrž na úrovni 250 hodín (Viac ako 10 dní.), respektíve 180 minút. Reálne je však výdrž nižšia. Nám vydržal telefón pri veľmi aktívnom používaní dva a pri striedmejšom používaní 3 a pol dňa. Nižšia výdrž je daňou za malú hrúbku telefónu.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-U600 je dobrý mobilný telefón, ktorému možno vyčítať len horšiu čitateľnosť displeja na priamom slnku. To možno vyriešiť nastavením špeciálneho módu. Veľkou výhodou tohto tenkého slideru je hudobný prehrávač, rádio s RDS a 3,2 Mpix fotoaparát s automatickým zaostrovaním. Veľmi nás potešila funkcia rozpoznávania vizitiek.