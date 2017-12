Spider-Man 3 - pavúči muž v ohrození

Stačí vziať do rúk štatistiku kvalitných hier vychádzajúcich z filmových plátien a máme všetko pekne čierne na bielom. Ak nerátame famózneho a nepochopiteľne zabudnutého Riddicka, neobjavila sa žiadna poriadna hra, ktorej predchodca by mal korene vo filme

14. jún 2007 o 14:08 Ján Kordoš

Minulé diely Spider-Mana na PC boli vyložene podivné psie zverstvá, do ktorých ste maximálne tak kopli, nech sa k vám nepribližujú. Tretieho Spidey-ho preto recenzujeme z konzolovej verzii, ktorá má predpoklady byť aspoň o ten jeden maličký kúsok kvalitnejšia. Vývojári z Treyarchu sa totiž tentoraz konečne rozhodli, že do jedného vreca hodia next-gen konzoly od Sony a Microsoftu spoločne s platformou PC (s portom vypomáhala aj spoločnosť Beenox). A je to tak len dobre, pretože Spider-Man 3 je hrou príjemnou a len tak nechať bežať okolo seba, by bol neospravedlniteľný hriech. Filmový Spider-Man 3 stál nehorázne peniaze, ešte väčší balík zarobí (aleo už aj zarobil) a hoci sa kritici zhodujú na postupne klesajúcej kvalite, nič to nemení na tom, že Peter Parker má svoje neoceniteľné čaro, ktoré vo vás možno nevyvolá ako novinár v miestnom denníku Daily Bugle, ale po navlečení červeno-modrej kombinézy sa všetko zmení na nepoznanie. Inak však koncept zostáva nezmenený a máme tu superhrdinu, ktorého pohryzol pavúk a jeho poslanie na svete – respektíve v časti Manhattan v New Yorku – sa zmení: musí zachraňovať bezbranný ľud, kopať zadky kriminálnikom a hlavne zlikvidovať tu menšieho, tu väčšieho bossa. A že ich vo virtuálnom Manhattane je. Samotná plocha je vymodelovaná pomerne precízne, mnohé budovy sú na správnom mieste, no v rámci zachovania hrateľnosti sa niektoré objekty museli jednoducho presunúť, aby nič nebránilo hrdinovi v ladnom plachtení New Yorkom. Dominanty však spoznáte okamžite: Empire State Building, Rockefellerovo centrum, Central Park... Navyše neexistuje žiadne nahrávanie ďalšej časti mesta, takže pohľad z výškovej budovy je nádherný, hoci je diaľka zahalená do hmly.

Protivníkov je mnoho, rovnako ako vo filme sa človek niekedy nedokáže vysomáriť zo vzniknutého gulášu a bossov spoznáva až postupne. Stretnete sa s Venomom, pokecáte so Sandmanom alebo zistíte, čo vydrží New Goblin. To je základná svorka, ktorá prahne po vašom krku. Rozhodne to nebude preto, aby vám tam vtisla vášnivý bozk, ale riadne ho vykrútila. Taký je už život superhrdinu. Každý záporný charakter má svoj príbeh, ktorý sa postupne rozvíja v animovaných sekvenciách a čo je najlepšie, môžete si vybrať, ktorej úlohe sa budete momentálne venovať. Voľný svet ponúka 10 základných príbehových línií, pričom vás nikto nenúti ísť presne po poriadku, ale môžete zápletku posúvať vopred postupne u všetkých zúčastnených. Navyše tu máme aj ďalších nepriateľov, medzi ktorých patrí šialený doktor Lizard alebo kráľ podsvetia Kingpin či podivné emo dievčence (Arsenic Candy), ktoré spravia šmiky-šmik a Spidey sa už len môže spytovať, kam sa podela roztomilosť dievčat v školských uniformách. Keďže je príbehov viacero, mohlo by sa zdať, že netvoria konzistentný svet. Tu záleží na vašej povahe. Nie ste nútení ísť po jednej ceste, jednoducho si môžete po neúspechoch v danej časti príbehu oddýchnuť, preletieť sa mestom a skúsiť šťastie inde. Napätie a frustráciu tak dokážete nádherne minimalizovať, pretože Spider-Man postupne získava nové chvaty a pri súbojových úlohách tak získate bodík k dobru. To však nie je všetko, ulice plačú pri násilnostiach krutého gangu psychopatov Apocalypse, máte tu Rád Dragon Tail. Pomôcť môžete aj polícii pri potieraní zločinu všeobecne: skočíte na auto, ktoré ochrancovia zákona neúspešne naháňajú, prefackáte spolujazdca, skočíte na kapotu, zničíte motor, zneškodníte šoféra a máte ďalší bod od miestnej polície.

Nie, skutočne to ešte nie je všetko. Keďže má Spider-Man skrytú identitu, pracuje ako novinár Peter Parker, musí sa občas objaviť aj v práci a tu si už na neho brúsi zuby hysterický šéfredaktor. Je výborný, má neskutočnú charizmu a hoci vás väčšinou zvozí, nechýba scénam vtip: napríklad keď vám dôrazne vysvetľuje, aká má byť fotografia zmutovaného jaštera. Jednoducho to do seba výborne zapadá a vy sa snažíte ozdraviť ľudí nakazených doktorom Lizardom. Prípadne si zahráte na strunu kľadasa a pomáhate detektívovi DeWolfovi skorumpovaných policajtov. Tieto priateľské misie majú taktiež svoje čaro a je výborné vedieť, že nič nie je vyslovene do počtu. Ak sa však chcete baviť i tradične arkádovými vložkami, môžete sa padajúc z niektorej výškovej budovy snažiť triafať medzi rozmiestnené kruhy či prebehnúť určitú trať cez vyznačené checkpointy čo najrýchlejšie. Nesmie chýbať ani romantická vsuvka a Mary Jane dokazujete lásku podľa toho, aké má želanie: chce plachtiť nízko pri ceste a cítiť vietor vo vlasoch... no jednoducho čo superhrdina nespraví pre jednu sukňu – aj keď kvôli Kirsten Dunst by to spravil zrejme každý, všakže.

Otvorený svet v štýle GTA teda ponúka more možností, ale stále nemusíte okamžite brať úlohy, niekedy úplne postačí len tak odhaľovať všetky zákutia mesta či hľadať špeciálne emblémy na vrcholoch 30 najvyšších budov. Dostať sa na ne nie je až tak veľký problém – teda po riadnom cviku. Okrem toho postupne získavate nové vlastnosti a naučíte sa liezť po všetkých povrchoch ako Votrelec, vysielať dve pavučiny naraz, behať po stenách ako Neo. Krása. Plachtenie nemá chybu, no to by všetkým hráčom dlho nevydržalo a preto sa vrhneme na súbojový systém. Chmatov ovládate mnoho, no ich chyba je v príliš veľkej náročnosti na zvládanie všetkých ovládacích prvkov – o tom však neskôr. Môžete kopať, búchať, skákať, vyhadzovať protivníkov do vzduchu, efektne ich odkopávať, zakukliť (znehybniť) a následne dať poriadnu otcovskú, pritiahnuť pavučinami, vyskočiť + pritiahnuť + poriadne nakopať... more možností. Lenže keď sa na vás vrhne svorka poriadne nabúchaných jedincov, musíte sa poriadne obracať a hlavne cvičiť. V dôležitých momentoch a pri súbojoch so záverečnými bossmi sa musíte snažiť stláčať danú sekvenciu tlačidiel – čiže systém dobre známy napríklad z God of War. K všeobecnému svetu Spider-Mana 3 by to aj stačilo a poďme sa pozrieť na to, čo nám na Playstation 3 verzii vadilo a čo sa nám naopak neskutočne páčilo.

GRAFIKA 6 / 10

Na osobných počítačoch vyzerá Spider-Man 3 výborne, ale to neznamená, že budeme nadšením skákať aj pri PS3 verzii. A rozhodne neskáčame. Keď sa zahľadíme len na samotnú postavu Spider-Mana, je všetko v absolútnom poriadnu. Dokonale vymodelovaná postava sa pohybuje tak neskutočne obratne, až sa nám na jazyk vtláča otázka, či motion-capturing nerobil skutočný Spidey – ten samozrejme existuje, rovnako ako Elvis a Dedo Mráz. Vynikajúce premety, pri bojoch neskutočne precízne kopy a výpady. Chalanisko to jednoducho vie a keď ho uvidíte ladne sa pohupovať na pavučinách, brázdiac ulice New Yorku, budete si pripadať ako skutočný filmový hrdina. Lenže tam, kde lesk superhrdinu vyráža dych, dáva okolité prostredie riadnu otcovskú na prebratie. Žiaľ, je to smutný fakt, ale takto next-gen rozhodne nevyzerá: textúry všetkých objektov sú príliš jednoduché a bez výraznejších detailov, ulice mesta sú prázdne, autá zrejme ukradli z tretieho GTA, protivníci majú len zopár polygónov a ich pohyby sú omnoho neprirodzenejšie, svetelné efekty zmizli do neznáma... Takto to na screenshotoch rozhodne nevyzeralo, no to je už úplne iná téma. Spracovanie mesta jednoducho nemôžeme brať ako úplne podarené, hoci ho nemusíte brať ako úplnú vadu. Nie je to však až tak dokonalý pohľad ako pri iných úžasne vyzerajúcich hrách, ale horšie spracované mesto zrejme padlo za obeť urýchlenému vývoju, aby hra vyšla v rovnakom termíne ako film. Nič vám však nezabráni vychutnávať si nádhernú scenériu zapadajúceho slnka nad New Yorkom a vy si to jednoducho užívate. Rozhodne sme však čakali omnoho viac.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je náročnejšie, než tomu u ostatných konzolových projektov býva. Za vinu to môžeme dávať občas nepríjemnej kamere a nie práve najprehľadnejšiemu súbojovému systému. Kamera občas ujde, zaberie hrdinu z nesprávneho uhlu alebo si pozrie detail jeho úžasného ošatenia. Pekné, dokonca vidíme, že medzi vláknami nie je zažratá žiadna špina, až sa chceme spýtať, akýže prací prášok to Spidey používa... ale v boji nám to veľmi nepomôže. Kameru však môžeme ovládať aj manuálne, ale v prípade spomínaných bitiek je to ťažko realizovateľné, keďže sa snažíte stláčať všetky údery ako vám prídu pod ruku a kameru natáčate maximálne tak zmyslami. Počet rôznych komb je síce pekný, ale nikto vám ich nepredstaví, musíte ich náhodne objaviť alebo ich nájsť v špeciálnom zozname. Je to tak trochu mizerné uvedenie, pretože spočiatku používate len základné údery a náročnejšie sú na vyvolanie niekedy príliš ťažkopádne. Nevadí, niekedy sa to dá uhrať aj chaotickým stláčaním všetkého možného, no inokedy občas niektorú kombináciu tlačidiel nepustíte z hlavy a občas si ju len tak pre potechu oka vyskúšate. Ovládacích prvkov je však neskutočne mnoho a v zápale boja sa veľmi ťažko vyvolávajú. Čo sa týka lietania, po pár minútach mu prídete na chuť, zvládnete základné prvky a už sa budete nové len učiť a užívať si to. Prirodzené zachytávanie sa o budovy nerobí žiadnu šarapatu pri ovládaní, hoci sa občas vyskytne trochu nevhodná situácia, kedy sa nezachytíte, ale v rámci možností treba hodnotiť lietanie ako výborne zvládnutú zábavu. Pri navigácii mestom pomôže prehľadná mapa s výpisom rôznych misií a nepovinných úloh.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hodnotenie hrateľnosti je vždy čisto subjektívna záležitosť. Konečné verdikty tretieho Pavúčieho muža kolísali od priemerných po nadšené. Spider-Man 3 dokonalá hra rozhodne nie je, ale čo sa jej nedá uprieť, je famózna hrateľnosť, chytľavá zábavnosť – pohltí vás to. Vôbec nejde o to, že si sadnete na dve hodinky pred obrazovku a len si tak lietate splníte jednu hlúpu misiu. Jednoducho vás baví byť hrdinom, ktorý drží ochrannú ruku nad celým mestom. V prípade Spider-Mana 3 ide dokonca o vhodne zvolený kompromis medzi natvrdo nadizajnovanými úlohami a voľnosťou v ich voľbe. Práve to vytvára ten správny dojem z hrdinského života. Nie ste len handrou v rukách vývojárov, ktorí sa rozhodli, že tentoraz musíte ísť po stopách toho a toho zloducha. Jednoducho si žijete svoj život, občas niekomu pomôžete, inokedy hľadáte bonusy, potom si posuniete príbeh o stupienok vpred. Aj keď to môže znieť nudne, nie je tomu tak. Cítite tú moc, ktorú hrdina má v rukách a zároveň vám pripadá ľudský a dokonca sympatický. Je to i vďaka humoru, ktorý ma spočiatku zarazil, ale napokon som sarkastické komentáre doslova hltal a výnimkou nebolo, ak som sa začal skutočne smiať. Nie je to žiadny nútený vtip, len jednoduché rypnutie. Neprídete ani o množstvo odkazov na iné kultúrne žánre – teda ak ich poznáte. Vtipy vám neprezradím, stratili by svoje čaro, no ak budete pozorne sledovať, určite v hre nájdete odkazy na Jamesa Bonda alebo Supermana. Bruce Campbell je taktiež vtipná kopa, takže vám virtuálny svet nebude pripadať vôbec cudzí a budete si užívať tú prirodzenú auru. Akonáhle sa ocitnete vo vzduchu, okamžite nastupuje akási fáza relaxu, keď si užívate pokoj nad ulicami Manhattanu, kde neustále niekto niečo robí, stále sa niekam ponáhľa – vo výškach nájdete kľud. V spojení so slobodným rozhodovaním ide o síce pomerne obmedzený (predsa Manhattan až tak veľkú rozlohu nemá), ale do detailov prepracovaný virtuálny svet, v ktorom sa ani chvíľu nenudíte. Sú tu chyby, je ich dosť, dokonca vám môžu na moment aj pokaziť náladu, ale stačí nechať danú úlohu ležať na pokoji a skúsiť niečo iné. V tom je veľká sila Spider-Mana 3.

MULTIPLAYER

Spider-man je len jeden - aj keď v tomto prípade mierne schizofrenický.

ZVUKY 8 / 10

Klasické ozvučenie pozadia veľkomesta už nikoho neprekvapí a spĺňa základné normy, preto sa mu nemusíme podrobnejšie venovať a radšej utrúsime zopár slov o dabingu. Tobey Maguire nahovoril spoločne s trojicou základných bossov i herné charaktery a znie to výborne, bez jediného zaváhania sa pri monológoch Tobeyho, pardon, Spider-Mana cítite ako vo filme. Je síce pravdou, že napríklad roztržitého šéfa si strihol J.K. Simmons, ale na škodu veci to nie je. Dabing sa podaril, veď ho obstarali samé hviezdy a hoci sa to nezdá, ale ak sa hlasov chopia profesionáli, je to sakramentsky počuť. A Bruce Campbell ako rozprávač – niekto si dal záležať.

HUDBA 7 / 10

Škoda, že neznie častejšie, inak by bolo hodnotenie ešte vyššie. Nie je extrémne originálna, nezbavíte sa prvkov klišé, ale to vôbec nevadí. Je totiž filmová, výborne podtrhuje atmosféru, zaznie v tých správnych momentoch, len skutočne by sme chceli občas ticho nahradiť skvostným soundtrackom. Zrejme boli vývojári príliš zviazaní filmovou licenciou a nemohli do vlastnej hudby investovať viac. I tak je však hudobná vložka podmanivá.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Nepriatelia sú tupí ako stovky rúry, zasekávajú sa za objekty a jediné čo dokážu, je zbadať vás a ísť vám po krku. Tým máme skrátene umelú demenciu bežných protivníkov z krku. Mohlo by sa zdať, že v tom prípade nebudú predstavovať zásadnejší problém pre hráča, lenže ak sa ich zjaví na scéne viac (a vždy ich viac bude, to vám zaručujeme), začnú problémy. Ak majú ešte k tomu aj strelné zbrane, začnú veľké problémy. Systém ukladanie na najlepších miestach (teda tesne pred náročným momentom) odvádza vynikajúcu prácu, ale žiaľ to niekedy škrípe až príliš a v neprehľadných bitkách vás niekedy doslova protivníci udupú. Nová možnosť prevtelenia sa do „čierneho“ Spider-Mana poteší, v tej chvíli je hrdina omnoho silnejší, brutálnejší, prostredie je zahalené do šedej farby. Až tak často ho však využívať nebudete, no v niektorých úlohách dokáže vystopovať určité postavičky. Viac o ňom však prezrádzať nebudeme. Nepriatelia sú však kreatúry bez akéhokoľvek myslenia, takže sa nám ich v metre podarilo zlikvidovať nalákaním pred prichádzajúcu mašinku. Aká to radosť. Bossovia majú samozrejme extra energiu, tí hlavní dokonca v niekoľkých úrovniach a treba ich ešte usmerniť do večných lovísk stláčaním tlačidiel, ktoré uvidíte na obrazovke. Časový limit je však neskutočne krátky, takže väčšinou sa naučíte danú sekvenciu naspamäť, pretože postreh musí byť v tomto prípade superhrdinsky rýchly. Keďže je Spider-Man 3 braný ako voľná hra, nemusíte sa orientovať na žiadne čísla, ktoré by hovorili o dohraní tohto projektu. Či si už užívate postranné úlohy alebo len tak plachtíte, zábava je to na pekných pár hodín, pričom k úplnému dokončeniu a nájdeniu všetkého to chvíľu potrvá. Nebude to síce extrémne dlhá doba, ale pár víkendov si rozhodne rezervujte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,0 / 10

Aj keď to bude možno pre mnohých také menšie prekvapenie, pretože väčšinou mnohé chyby neodpúšťame a tvrdo kritizujeme, tentoraz u nás prešiel Spider-Man 3 bez väčších problémov a odporúčame ho. Najviac si ho samozrejme užijú fanúšikovia komixového hrdinu, ale ani príležitostní hráči neostanú mimo, len im bude chvíľu trvať, kým sa ponoria do 10 príbehových línií. Grafické spracovanie neoslní, nová generácia grafiky je niekde úplne inde, umelá inteligencia vlastne vôbec neexistuje. Tak prečo vysoké hodnotenie? Ono sa to totiž úžasne hrá. A to je predsa ten najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje konečné hodnotenie. Strhávať zúrivo body za veci, ktoré pri hraní začnete prehliadať a nebudete im venovať pozornosť, pretože sa budete baviť s pavučinami, je vecou sofistikovaných recenzentov. My sa predsa chceme baviť.