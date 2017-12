Tretina používateľov považuje IT oddelenie za brzdu

Takmer polovica všetkých koncových používateľov v nadnárodných organizáciách vo Veľkej Británii pociťuje rozčarovanie z neefektívnej a bezohľadnej IT podpory. Vyplýva to aspoň z prieskumu firmy zadaného firmou Citrix, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania a

42 % používateľov sa sťažuje na nevyriešené problémy týkajúce sa IT a na stratu času nutného na nápravu problémov, zatiaľ čo 25 % zamestnancov obťažuje, že musia kontaktovať IT oddelenie, aby ho upozornili na zlyhanie informačných technológií.

V dôsledku toho viac ako tretina používateľov vo firmách (35 %) považuje IT oddelenie za brzdu, nie motor úspechu firmy, ako by to asi malo byť ideálne.

Prieskum uskutočnený výskumnou spoločnosťou Vanson Bourne na vzorke 100 firemných používateľov upozorňuje na napätie medzi koncovými užívateľmi a personálom zodpovedným za IT.

Pre 55 % používateľov vo firmách sú najväčším predmetom sťažností pomalej aplikácie, 34 % trápi absolútne nefungujúca aplikácia. Pri otázkach na to, aký vplyv na firmu mala neprístupná aplikácia, 68 % respondentov uviedlo, že to považujú za podstatný problém.

Nedostatočná možnosť sledovať poskytovanie, výkon a dostupnosť kritických podnikových aplikácií je príčinou toho, že mnoho firiem zápasí s nespokojnosťou koncových používateľov.

Výskum britskej firmy Burton Group udáva, že jedna telefonická otázka na IT help desk stojí mnohokrát 12 až 25 libier. Náklady na zníženú produktivitu a nespokojnosť zamestnancov však môžu byť ešte mnohokrát vyššie.