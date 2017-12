YouTube berie divákov TV

Každý tretí častý návštevník populárnej internetovej stránky YouTube menej pozerá televíziu.

13. jún 2007 o 0:00 Matúš Demko

Ako sa menia návyky ľudí, ktorí trávia čas surfovaním po obľúbenej webovej stránke na zdieľanie videí YouTube.com?

Túto otázku si položili dve americké výskumné organizácie Harris Interactive a Centrum pre výskum médií.

Zistili, že video na YouTube už niekedy sledovalo 42 percent používateľov internetu a každý siedmy internetista stránku navštevuje pravidelne.

Tretina stálych návštevníkov YouTube uviedla, že už trávi menej času pred televízorom.

Najčastejšie pozerajú YouTube muži vo veku od 18 do 24 rokov, čo je podľa výskumného inštitútu Project For Excellence In Journalism pre obchodníkov najviac cenená skupina.

„Zistenia výskumu sú zlou správou pre televízny priemysel, najmä pre veľké televízne stanice,“ komentovali výsledky prieskumu autori webu Journalism.org. „Ak Američania trávia menej času pozeraním televízie, príjmy z reklamy – vo veľkej miere určované počtom divákov – môžu ďalej klesať, pretože konzumenti naďalej pokračujú v migrácii na internet a bezdrôtové médiá.“

Na rekordéroch sa nepozerajú reklamy

Druhú zlú správu pre televízie priniesol prieskum spoločnosti Nielsen Media Research: viac ako polovica používateľov digitálneho videorekordéra (DVR) preskakuje počas sledovania programov v hlavnom vysielacom čase všetky reklamy.

Tretina divákov pozerá reklamy aj na digitálnom videorekordéri, no vyše 50 % používateľov DVR sa reklamám úplne vyhýba. Odhaduje sa, že v USA je 111,4 milióna domácností s televíznym prijímačom. Približne 17 % z nich má doma digitálny videorekordér.