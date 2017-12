Milujem konšpiračné teórie. Najmä, ak sa týkajú výrobcov moderných technológií. Pamätám si, že sa koncom deväťdesiatych rokov rozšírila medzi českými politikmi fáma, že mobily majú tajne zabudovanú funkciu umožňujúcu odpočúvanie.

13. jún 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Nielen hovorov, ale čohokoľvek v okolí. A že túto funkciu možno na diaľku aktivovať, a to i v prípade, ak je telefón vypnutý. Znalci tvrdili, že jedinou obranou je vybratie batérie. Pred zasadnutím vlády to vraj ministri vždy robili. Niektorí ich údajne ešte pre istotu balili do ponožiek.

Jeden môj známy zase verí, že existujú tajné hardvérové funkcie, ktoré spôsobia, že sa ten či onen výrobok pokazí krátko po uplynutí záručnej lehoty. Aby to nebolo podozrivé, vždy sa pokazí niečo iné. Raz je to procesor, inokedy napájací obvod alebo pamäť.

Spomenul som si na to, keď sa mi minulý týždeň pokazil notebook. Jednoducho sa vypol a už sa nedal zapnúť. S hrôzou som si uvedomil, že sú to presne dva roky, čo som si ho kúpil. Žeby mal môj známy pravdu? Celý napätý som vyhrabal záručný list a a prekvapene zistil, že do konca záruky zostávajú štyri dni.

Okamžite som počítač zaniesol do servisu a zavolal známemu. „Ale veď to iba dokazuje moju teóriu!“ vykríkol vzrušene. „To predsa nemôže byť náhoda. Len to v tvojom prípade zle spočítali.“

A potom dodal, ako keby si na to práve spomenul: „Mimochodom, vieš o tom, že v púšti v Nevade je veľká počítačová farma, kde sa ukladajú kópie všetkých odoslaných e-mailov­ na svete?“