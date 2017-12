iPhone chcú tridsiatnici z New Yorku a Kaliformie

iPhone sa stal v Amerike hitom ešte pred jeho uvedením na trh. Priemerný Američan, ktorý si chce kúpiť iPhone má 31 rokov a je buď z New Yorku, alebo Kalifornie.

14. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Aspoň také výsledky zaznamenal server Gizmodo.com , keď robil prieskum medzi záujemcami o iPhone v USA.

Medzi záujemcami je len 28 percent žien.

Z pohľadu veku je zhruba rovnaký počet záujemcov (31 až 32 percent) vo vekových skupinách od 15 do 24, od 25 do 34 a od 35 do 49 rokov. Zvyšných 6 percent záujemcov sú ľudia vo veku nad 50 rokov.

Zaujímavé je, že 48 percent záujemcov o iPhone nevlastní hudobný prehrávač iPod. Domácnosť priemerného záujemcu má ročný príjem na úrovni 76 600 dolárov (takmer 2 milióny korún).