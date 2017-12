Zaútočí Sony Ericsson na PSP od Sony?

Na internete sa objavili obrázky telefónu, ktorý si dala patentovať spoločnosť Sony Ericsson. Zariadenie pôsobí ako konkurent Playstation portable.

15. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Autor článku na gizmodo.com predpokladá, že by mohlo ísť o herný telefón, ktorým by mohol Sony Ericsson konkurovať nie len platforme N-Gage od Nokie, ale aj Playstation portable od materskej spoločnosti Sony či Nintendu DS. Vďaka tomu, že Sony Ericsson je dcérskou spoločnosťou Sony, nemal by byť problém, aby na novom zariadení bežali aj hry pre Playstation Portable. Okrem toho bude zrejme na telefóne možné sledovať aj televízne vysielanie v širokouhlom formáte.