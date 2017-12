Samsung SGH-M300: ľahké a jednoduché véčko

12. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Kto chce lacné a pekné véčko, ten by sa mohol obzrieť aj za Samsungom SGH-M300. Telefón nie je nabitý funkciami, no má FM rádio, fotoaparát a dajú sa z neho posielať MMS správy. Na druhej strane, za korunu dnes možno dostať v akcii telefóny s väčším množstvom funkcií.

Dizajn a klávesnica

Samsung SGH-M300 je telefón, ktorý vyzerá na prvý pohľad pomerne dobre. Je to véčko s rozmermi 80 x 40 x 17 milimetrov a váži len 64 gramov. Jeho rozmery ho predurčujú viac do ženskej ako do mužskej ruky.

Na prednej strane je v zatvorenom stave vonkajší displej a objektív kamery. Na ľavej bočnej strane je dvojtlačidlo na ovládanie hlasitosti hovoru a na spodnej strane je konektor pre nabíjačku a handsfree. Na zadnej strane je len batéria, ktorá sama tvorí zadnú časť telefónu - nie je chránená krytom. Jej zadná časť je však spevnená. Po otvorení telefónu sa ukáže pomerne veľký displej a klávesnica. Displej využíva takmer naplno priestor na vrchnej časti telefónu, rovnako tak aj klávesnica.

Dielenské spracovanie telefónu pôsobilo na nás pevne. Telefón by teda mal vydržať niekoľko rokov používania bez mechanického poškodenia - samozrejme odhliadnuc od pádov a veľmi hrubého zaobchádzania.

Klávesnica telefónu nie je navrhnutá práve najšťastnejšie. Pri práci so štvorsmerným ovládacím tlačidlom sme mali problém stlačiť smer hore - zväčša sme stlačili namiesto toho stredové potvrdzovacie tlačidlo. Malé a ťažšie stlačiteľné sú aj kontextové klávesy vedľa štvorsmerného tlačidla. Alfanumerickej časti klávesnice však nemôžeme vyčítať nič. Klávesy sú dostatočne veľké, ich zdvih a tuhosť sú optimálne.

Displej

Hlavný vnútorný displej je aktívny typu TFT a jeho uhlopriečka je 1,67 palca. Zobrazí však len 65-tisíc farieb a pri jeho rozlíšení 128 x 160 bodov je vidieť raster. Pri kontrastnom nastavení farieb je dobre čitateľný aj na priamom slnku. Displej je adekvátny cenovej hladine telefónu.

Vonkajší displej má uhlopriečku 1 palec a jeho rozlíšenie je 96 x 96 bodov. Je monochromatický.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom telefónu je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Na prácu s ním si však treba zvyknúť, smer hore sa totiž stláča ťažšie. Spôsobuje to potvrdzovacie tlačidlo, ktoré je vypuklé. Pomerne často sa nám zo začiatku stávalo, že sme namiesto smeru hore potvrdili aktuálne zvolenú položku. V pohotovostnom režime slúži potvrdzovacie tlačidlo na prístup k WAP prehliadaču.

Kritiku si zaslúžia aj kontextové tlačidlá. Sú pomerne úzke a teda sa horšie stláčajú. Dá sa však na to zvyknúť.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je uzavretý. Hlavné menu tvorí matica deviatich ikon, ktoré sa neanimujú. Zvolená ikona je väčšia ako ostatné. Ďalšie submenu sú už len textové, pričom je na začiatku každého riadku číslo. V menu sa totiž dá pohybovať pomocou číselných skratiek.

Pohyb v menu je pomerne rýchly.

Zaujímavosťou je, že v hlavnom menu nie je prístup k telefónnemu zoznamu. K nemu sa dá dostať z pohotovostnej obrazovky stlačením pravého kontextového tlačidla.

Funkcie

Telefón po funkčnej stránke nepatrí k špičke. Má však kalendár, budík, upozornenia, kalkulačnú zoznam úloh, hlasové poznámky a konvertor mien.

Telefónny adresár

V telefóne je adresár, ktorý pojme 500 údajov ku kontaktom. Znamená to, že ak ku jednému menu pridám okrem telefónneho čísla aj e-mailovú adresu, tak to zaberie dve miesta z 500. Jednotlivé položky pri kontakte môžu byť v pamäti telefónu alebo na SIM karte. Celkovo tak môže byť v telefónnom zozname 750 čísel. Vyhľadávať sa dá podľa viacerých písmen.

Ku kontaktom nie je možné pridať melódiu zvonenia alebo obrázok jednotlivo, ale len skupine.

Správy

Z telefónu možno posielať SMS, EMS aj multimediálne MMS správy. Telefón nepodporuje e-mail. Priečinky SMS a MMS správ sú oddelené. Pri písaní sa na obrazovku vojde 7 riadkov textu. Telefón podporuje aj dlhšie správy ako 160 znakov. Text sa vtedy rozdelí do viacerých správ. Pri písaní dlhšieho textu sa objaví na chvíľku oznam, že sa text rozdelí do 2 alebo viacerých správ. Písanie textu uľahčuje prediktívne písanie T9.

Editor MMS správ je jednoduchý. Do správy možno pridať okrem textu aj fotografiu, obrázok a zvuk. V MMS správe nie je možné odoslať video.

Multimédia

Samsung SGH-M300 nie je multimediálny telefón. Má však vstavané jednoduché FM rádio.

Java

Telefón podporuje prostredie Java vo verzii MIDP 2.0. V telefóne sme našli štyri hry - SnowBallFight, Minesweeper, Sudoku a Tetris.

Dáta a pamäť

S M300 sa dá ísť na wap, cez prehliadač wapu 2.0 a cez pripojenie GPRS triedy 10. Telefón nemá ani infraport ani bluetooth.

V telefóne je vstavaná pamäť rozdelená. Jeden megabajt je určený pre fotografie, 600 kilobajtov pre obrázky a zvonenia, 700 kB pre MMS správy, 100 kB pre hlasové poznámky a 512 kB pre Java aplikácie. Okrem toho je v telefóne pamäť pre 500 kontaktov a 200 esemesiek.

Pamäť nie je možné rozšíriť.

Fotoaparát

V telefóne je vstavaný VGA fotoaparát s maximálnym rozlíšením 640 x 480 bodov. Fotoaparát má aj nočný režim. Okrem toho možno využiť rôzne filtre, ako napríklad čiernobiely, negatív, sépiový, patinový a mesačný svit. Do obrázkov možno pridávať rámčeky a pri fotení možno využiť aj samospúšť (3, 5 a 10 sekúnd). Obraz možno obrátiť zrkadlovo a zvisle prevrátiť.

Pri fotení vidieť na displeji len strednú časť výslednej fotografie. Celá snímka sa zobrazí až pri náhľade.

Telefón nedokáže zaznamenávať video.

Batéria

Telefón je vybavený batériou typu Li-Ion polymér s kapacitou 700 mAh. Výrobca tvrdí, že telefón vydrží v pohotovostnom režime viac ako 10 dní. Milo nás prekvapila jeho reálna výdrž. Tá je zhruba 5 až 5,5 dňa pri bežnom používaní.

Celkové hodnotenie

Dizajnovo je Samsung SGH-M300 pekný telefón. Po funkčnej stránke nejde práve o hit roka. Na druhej strane, pri jeho očakávanej cene 4-tisíc korún, respektíve očakávanej dotovanej cene jedna koruna, ide o solídny telefón. Odporúčame ho používateľom, ktorí nie sú nároční na funkcie a potrebujú mať telefón s dobrou výdržou a vyžadujú od neho len telefonovanie a esemeskovanie.