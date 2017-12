Únia chce deliť bývalé monopoly

Rozdelenie bývalých monopolov by mohlo znamenať pokles cien za internet a telefón.

11. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Európska komisia zvažuje ďalšiu možnosť regulácie telekomunikačného trhu. Po vysokých cenách mobilných operátorov za volania v zahraničí si na mušku vzala bývalé štátne monopoly, ktoré poskytujú najmä pevné linky. Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová oprášila ideu právneho oddelenia samotnej siete a služieb do dvoch samostatných firiem.

Vznikla by teda nová firma, ktorá by sieť vlastnila a prenajímala by ju telekomunikačným operátorom. Základom myšlienky teda je, aby mali menší operátori ako Slovanet, GTS Nextra či Amtel prístup k sieti za rovnakú cenu, ako ju má Slovak Telekom. Ten ju totiž teraz vlastní a prenajíma alternatívnym operátorom. Menší operátori tvrdia, že poplatky za prenájom sú privysoké.

Právomoc rozdeliť telekomunikačnú firmu by získali národné regulačné úrady, na Slovensku teda Telekomunikačný úrad. Jeho hovorca Roman Vavro povedal, že ide o najtvrdší spôsob regulácie.

Pri mobiloch to nie je nutné

Mobilní operátori zatiaľ nechceli úvahy o rozdeľovaní podnikov komentovať. „Išlo by len o špekulácie, keďže zatiaľ neexistuje ani návrh,“ hovoria. Nie je jasné ani to, či sa bude tento spôsob regulácie dotýkať aj mobilných operátorov. Orange aj T-Mobile sú v súčasnosti podľa Vavra významnými podnikmi na veľkoobchodnom trhu ukončovania hovorov v mobilnej sieti. Po vybudovaní vlastnej siete k nim pribudne aj O2.

Odborník na telekomunikácie Peter Blaas zo spoločnosti DLM Slovakia si však myslí, že pri mobilných operátoroch ani nie je technicky možné úplne oddeliť sieť od služieb. „Nie je to nevyhnutné, keďže medzi nimi je konkurencia,“ povedal.

Ministerstvo dopravy zatiaľ podľa jeho hovorcu Mariána Jánošíka o rozdelení telekomunikačných firiem neuvažovalo. K prípadnému návrhu eurokomisie sa vyjadrí až potom, keď bude zverejnený. Úradom, ktorý by mohol oddelenie poskytovania siete a služieb v rámci ochrany hospodárskej súťaže požadovať, je Protimonopolný úrad. „Úrad takúto aktivitu zatiaľ nevyvíjal,“ povedala hovorkyňa Protimonopolného úradu Alexandra Bernáthová.

Zníži sa tým cena za internet aj telefón

Oddeliť poskytovanie siete a služieb by malo podľa Blaasa zmysel v krajine, kde ešte nefunguje liberalizácia telekomunikačného trhu. „To je napríklad vo východnej Európe, kde ešte liberalizácia reálne nefunguje. Regulátor na Slovensku nemá dostatočné páky, aby dokázal dominantnému operátorovi, aké má skutočné náklady na prevádzku siete,“ povedal.

Samotné oddelenie siete od služieb by bolo podľa Blaasa pokrokom v liberalizácii telekomunikačného trhu. „Oddelená firma by totiž musela znížiť cenu za prípojku. Otvorila by sa tak cesta k znižovaniu poplatkov a zároveň by sa zrejme zrýchlilo pripojenie do internetu,“ povedal. Alternatívni operátori napríklad tvrdia, že by nasadili výkonnejšie zariadenia na pripojenie do internetu, ako má v súčasnosti Slovak Telekom. „Následkom oddelenia siete od služieb by sa na Slovensku zrýchlilo aj rozširovanie internetu v domácnostiach,“ povedala hovorkyňa Slovanetu Ivica Hricová.

Nejde o novinku

Oddelenie infraštruktúry od poskytovania služieb či predaja nie je novinkou. Na Slovensku sa to stalo naposledy v Slovenskom plynárenskom priemysle, ktorý oddelil distribúciu plynu odberateľom a tranzit od jeho nákupu a predaja. K podobnému rozdeleniu dôjde aj v energetických podnikoch, ktoré predávajú elektrinu.

V oblasti telekomunikácií prebehlo oddelenie siete od služieb vo Veľkej Británii. V tomto prípade prinútil regulačný úrad OfCom spoločnosť British Telecom, aby vytvorila dcérsku spoločnosť. Tá v súčasnosti musí prenajímať prístup k miestnym vedeniam za rovnakých podmienok a za rovnaké ceny všetkým operátorom vrátane svojej materskej spoločnosti.

Okrem zníženia cien pre klien­tov to prinieslo aj vyššie investície do technológií od alternatívnych operátorov.

Podobná snaha o zníženie vplyvu jedného giganta na trhu bola aj v USA. V roku 1982 rozhodol americký protimonopolný úrad, že sa musí národný monopol AT&T rozdeliť podľa regiónov. Vzniklo tak sedem spoločností a niektoré z nich sa neskôr dostali do problémov. V súčasnosti kupujú úspešnejšie regionálne spoločnosti tie menej úspešné.