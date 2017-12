NSD PowerBall – posilňujte za počítačom (VIDEO)

Pamätáte si na gumové prstence, ktoré pred pár desiatkami rokov spájali kratochvíľu s posilňovaním prstov a zápästia? Dnes sa môžete pri počítači vybaviť lepším spoločníkom. Štvrťkilová guľa, ktorá nie je väčšia ako tenisová loptička, vás po roztočení zot

10. jún 2007

rvačníka potrápi až 25 kilogramovou záťažou. To je dosť na to, aby ste i pri surfovaní premenili kanceláriu na posilňovňu. Čo poviete?

NDS PowerBall nie je liekom na našu každodennú pohodlnosť. Dokáže však prebudiť k životu svaly prstov, zápästí a rúk ktoré pri monotónnom používaní počítačovej klávesnice ochabujú. Mávate pálivý pocit a slabosť v prstoch, ktorú neutlmí ani kúpeľ v studenej vode? Potom zaiste viete o čom je reč.

„Hračka“, ktorá dobyla svet

I keď mnohí prezentujú PowerBall ako zázračný nástroj pre posilňovanie svalstva paží, ide skôr o veľmi dobre premyslenú vychytávku, ktorá spája zábavu s osohom. Ak raz vezmete PowerBall do rúk a venujete mu niekoľko minút objavovania, vždy keď ho zbadáte v bezprostrednej blízkosti, budete si ním krátiť chvíle. A o to ide – namiesto toho aby ruky mŕtvo ležali na klávesnici a myši pri čítaní blogov, venujete im aktívny odpočinok.

Niektorí tejto zábave prepadnú natoľko, že začnú PowerBall vnímať ako efektívny nástroj pre posilňovanie. Nech sa akokoľvek snažíte, vždy ste slabší a pomalší ako on. So správnou metodikou si precvičíte zápästia, biceps či triceps spôsobom, ktorý vám činky ani posilňovacie stroje neponúknu. Má to čosi do seba. Vyskúšali sme si to na vlastnej koži.

Ako to funguje?

Srdcom PowerBallu je ťažký kovový zotrvačník zapuzdrený v plaste, ktorý naštartujete pomocou povrázku. Ten ho roztočí dostatočne rýchlo na to, aby pri jemnom nakláňaní gule rotoval nielen okolo svojej osi, ale vďaka osadeniu v plastovom prstenci i priečne. Vaša úloha je jednoduchá. Musíte reagovať nakláňaním gule na jej odozvu tak, aby sa rýchlosť zotrvačníka neustále zvyšovala.

Čím rýchlejšie sa točí, tým väčšou silou na vás pôsobí. Nie je nezvyčajné, ak zotrvačník dosiahne rýchlosť 15 tisíc otáčok za minútu. Bez aktívneho cvičenia sa však iba s ťažkosťami dostanete za hranicu 9000 RPM. Je fascinujúce, ako môže jemné otáčanie zápästia každú sekundu zvyšovať otáčky rotujúceho kotúča. Je to, ako by ste v zvesenej ruke zápästím miešali kocky ľadu v drinku – súčasne však cítite narastajúcu silu, ako by vám chcel ktosi pohár celou silou vytrhnúť z rúk.

Ak ste niekedy chytili do ruky bežiaci pevný disk, viete presne o čom PowerBall je. Pôsobí na vašu ruku rovnako ako disk, ktorý naklápate na strany. Je však omnoho silnejší a otáčky máte pod kontrolou. Môžete ním lámať rekordy, môžete relaxovať alebo prispieť trochou práce k tomu, aby vaše ruky za počítačom netrpeli.

Vyhotovenia sa líšia

I keď pôsobí táto hračka vizuálne jednoducho, veľkú úlohu pri nej zohráva precíznosť vyhotovenia. Iba tak je možné dosiahnuť extrémne otáčky, ktoré menej prepracované varianty neponúkajú.

Pri dvojtýždennom teste trojice plastových modelov PowerBallu sme zistili, že i medzi nimi sú rozdiely a opotrebovanie ovplyvňuje ich kondíciu. Mechanika sa pri používaní jemne „vyhrká“, sporadicky sa kvôli absencii mazania objaví piskot. To sa jemne prejaví na dosiahnutých otáčkach či jednoduchosti štartovania.

Kým pri drahších modeloch vybavených doplnkovou elektronikou sme spočiatku skončili pri povrázkoch, najjednoduchší model bez „blikačiek“ a počítača sme mohli po krátkom tréningu štartovať i rukou – možno i preto, že sme mu venovali menej obdivu, ako obdarenejším variantom. Ďalšie dni však ukázali, že s narastajúcim citom v ruke je možné bez povrázku rozbehnúť všetky tri modely, ktoré sme mali k dispozícii. Rozdiely v mechanike sú zrejmé.

Zdá sa však, že liek na opotrebenie existuje. V ponuke výrobcu je i exkluzívny model v kovovom vyhotovení, ktorý je obľúbený medzi súťaživcami, ktorí bojujú o prvenstvo v rýchlosti.

Blikačky za odmenu

I keď PowerBall neobsahuje žiadnu batériu, dokáže vyvinúť dostatok energie na to, aby napájal elektroniku s malým odberom. V ponuke je niekoľko rôznych vyhotovení s LEDkami, ktoré podľa programu a senzoru otáčok blikajú, alebo v rade vykresľujú rôzne nápisy či čiarové grafiky. Ide o vizuálny doplnok pre zatraktívnenie, hlbší význam v nich hľadať netreba.

Počítač zmeria váš výkon

Tí náročnejší si môžu zvoliť model vybavený miniatúrnym počítačom. Podobne ako digitálny tachometer na bicykli, i tento počítač monitoruje otáčky a vyhodnocuje ich v rôznych ukazovateľoch. Sleduje maximum, priemernú či aktuálnu hodnotu otáčok, zmeria svojim spôsobom i to, ako dlho ste s PowerBallom cvičili. Je to práve počítač, ktorý umožňuje rozvíjať súťaživosť a merať intenzitu vášho zdokonaľovania. Ste v kruhu svojich priateľov neporaziteľní?

Prenos dát je uskutočnený indukčne, bohužiaľ neexistuje žiadne bezdrôtové prepojenie s PC, aby ste mohli svoje výkony zaznamenávať a sledovať. Bolo by zaujímavé zosynchronizovať PowerBall s nejakou jednoduchou počítačovou hrou, na škodu by možno nebol ani osobný tréner, ktorý by vás pri písaní vždy vyzval, že nastal čas na krátke cvičenie – možno sa takýchto možností dočkáme v budúcnosti.

Technické parametre: Modelové vyhotovenia: 250 a 350 Hz * hmotnosť 250 gramov * Priemer 65 mm * Materiál: ABS plast, kov * Kalibrované maximálne otáčky: 15000 a 21000 RPM Silový odpor: 18 - 25 kg * Balenie obsahuje dve štartovacie šnúrky

Verdikt: užitočná kratochvíľa

Počas dvojtýždenného testu sme nemali možnosť zistiť, či pravidelné cvičenie PowerBallom prospieva lenivým rukám, alebo nie. Isté však je, že sme zaznamenávali každodenné zdokonaľovanie sa a svaly rúk sme dokázali rozpumpovať na maximum. PowerBall sa prejavil ako zaujímavý doplnok na pracovný stôl, ktorý vás nenechá zaháľať. Či už za počítačom, v kancelárii, v pohovke pred televízorom alebo na ulici, všade je k dispozícii. Nie je teda prekvapením, že si k nemu môžete dokúpiť rôzne príslušenstvo pre pohodlné prenášanie.