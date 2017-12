Anketa: Aké sú vaše prvé skúsenosti pri telefonovaní s novými paušálmi O2 Voľnosť?

9. jún 2007 o 0:00

Ivan Šúplata, podnikateľ:

„Kúpil som do firmy niekoľko nových telefónov s paušálom O 2 Voľnosť 500. Dal som ich zamestnancom a dohodli sme sa, že paušál bude platiť firma, ale všetky telefonáty navyše sa budú brať ako súkromné hovory a bude si ich platiť každý sám. Ja som tak raz a navždy vyriešil vysoké účty za mobilné telefóny a oni vedia, na čom sú. Každý mesiac majú volací limit 1000 Sk nad rámec voľných minút. Pre mňa je dôležité, že firma bude platiť len za to, čo naozaj využije, pretože nevyčerpané voľné minúty sa prenášajú do ďalšieho mesiaca. Ocenil som, že telefóny aj paušál som si mohol vybrať a objednať cez internet. To všetko bez podpisovania zmlúv a zbytočnej byrokracie. Cez deň mám totiž vždy veľa práce a nemám čas chodiť po predajniach. O tri dni som sa už len zastavil na pošte a prebral zásielku na dobierku. Telefóny som dal zamestnancom spolu s uvítacími listami, v ktorých boli aktivačné kódy. Oni ich už len poslali esemeskou operátorovi a mohli telefonovať."

Andrej Ondacký, študent:

„Je super, že program O 2 Voľnosť prišiel ešte pred prázdninami. Chystám sa totiž v lete na brigádu, takže telefonovať budem len málo. Keďže som nechcel zbytočne platiť za služby ktoré nevyužijem, rozhodol som sa pre O 2 . Zavolal som na bezplatnú linku 0800 020202 a objednal som si O 2 Voľnosť 500, pretože som chcel aj nový telefón. Telefón mi prišiel už o štyri dni na dobierku. Je neblokovaný a namiesto 2-ročnej viazanosti ho mám iba za 6 predplatených mesačných paušálov. Nezaplatím teda nič navyše, pretože predplatenú sumu mi postupne vrátia ako 100% zľavu na mesačný poplatok. Telefón som aktivoval esemeskou a hneď som zavolal priateľke. Chcem jednoducho telefón a telefónne číslo, ktoré budem používať vždy, keď budem na Slovensku. Voľné minúty z paušálu sa mi presunú do ďalšieho mesiaca a ja ich využijem, keď sa vrátim."

Anna Mrázová, matka dvoch detí: