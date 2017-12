Motorola W510: hudobné véčko z Ameriky

Po sérii tenkých telefónov z dielne americkej Motoroly prišiel na trh a aj do ponuky jedného z mobilných operátorov model s bežnou hrúbkou.

8. jún 2007 o 11:19 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Motorolu W510 považuje výrobca za hudobný telefón, ktorý by mal konkurovať hudobným telefónom iných výrobcov aj cenou. MOBIL.SME.SK mal na testovanie verziu telefónu s firmvérom pre operátora Orange.

Dizajn a klávesnica

Motorola W510 je tučnejšie véčko, na aké sme boli od amerického výrobcu zvyknutí. Jej rozmery sú 99 x 46 x 18 milimetrov a hmotnosť 88 gramov. Je to teda zhruba o štyri milimetre hrubší telefón, ako napríklad Razr V3. Prístroj sa dobre drží v ruke, čo je aj vďaka tomu, že je o niečo užší ako spomínaná V3. Zadná strana telefónu je tak tvarovaná, že po jeho otvorení zapadne vrchná časť do zadnej a tvoria opticky jednoliaty celok. Telefón zostáva aj po otvorení mierne zohnutý v kĺbe.

Na prednej strane zatvorenej W510 je vonkajší displej, objektív kamery a logo výrobcu. Motorola spravila telefónu peknú povrchovú úpravu okolo displeja, na ktorej sa efektne lomí svetlo. Na pravej bočnej strane telefónu je trojica tlačidiel. Dve slúžia na ovládanie hlasitosti slúchadla počas hovoru a na nastavovanie hlasitosti vyzváňania. Tretie je na spustenie hlasového vytáčania. Na ľavej strane je spúšť fotoaparátu a krytý konektor miniUSB pre nabíjačku a dátový kábel. Pamäťová karta je umiestnená pod krytom batérie, nie však pod ňou. Je ju teda možné vybrať počas behu telefónu. Kĺb telefónu pôsobí pevne, takže by nemalo hroziť jeho poškodenie pri normálnom používaní.

Na prednej strane otvoreného telefónu je displej a klávesnica. Klávesnicu tvorí jednoliaty blok a jednotlivé klávesy sú oddelené jemným gumovým oddeľovačom. Rovnako gumové sú aj číslice a písmená na klávesnici. Nahmatanie kláves teda nie je problematické. Navyše sú klávesy dostatočne veľké aj pre ľudí s väčšími bruškami prstov. Horšie je to so štvorsmerným ovládacím tlačidlom, pri ktorom sa jednotlivé smery a potvrdzovacie tlačidlo nahmatávajú horšie. Klávesy reagujú dobre, majú primeranú tuhosť aj zdvih.

Displej

Displej na Motorole W510 je aktívny typu TFT a zobrazí 262-tisíc farieb. Jeho rozlíšenie je 176 x 220 bodov a uhlopriečka 1,9 palca. Musíme mu vytknúť, že je horšie čitateľný na priamom slnečnom svetle. Vonkajší displej je pasívny CSTN, má rozlíšenie 96 x 80 bodov a zobrazí 65-tisíc farieb.

Ovládanie

Ovládanie telefónu sa nijak neodlišuje od iných modelov od spoločnosti Motorola. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú umiestnené dve kontextové tlačidlá, tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru, tlačidlo na prístup k webu a na vymazávanie/krok späť v menu. Chce to trochu zvyku, aby dokázal používateľ automaticky rozlišovať medzi funkciou vymazávania a kroku späť tohto tlačidla. Napríklad pri textoch funguje ako mazanie, ale pri prezeraní obrázkov ako krok späť v menu. Pohyb v menu mohol byť rýchlejší.

Funkcie, kontakty a správy

Motorola W510 nepatrí k telefónom s množstvom funkcií. V jeho výbave nájdeme kalendár, kalkulačku, budík, wapový prehliadač či hlasový záznamník.

Ku každému kontaktu v telefónnom zozname možno priradiť niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, poštovú adresu, obrázok či zvonenie. Maximálny počet kontaktov výrobca neudáva ani na stránke a nie je možné to zistiť ani v telefóne. V adresári sa vyhľadáva zadávaním písmen. Adresár nájde buď kontakt, ktorý presne zodpovedá reťazcu znakov, alebo kontakt, ktorý je k nemu najbližšie.

Z telefónu možno posielať SMS, MMS aj EMS správy. Okrem toho má telefón aj klienta pre e-mail. Editor správ je jednoduchý. Po zvolení novej správy sa zapne najprv editor SMS správ. Cez menu ho možno prepnúť na editor MMS správ. Správa sa zmení aj automaticky po vložení videa či fotografie.

Pri písaní sa zobrazuje počet napísaných písmen, respektíve pri tvorbe MMS správ jej objem. Telefón podporuje aj prediktívne písanie.

Multimédia

Motorola štylizuje W510 ako hudobný telefón. Prehrávač je v ňom však nahraný ako java aplikácia. Navyše nemá ani možnosť meniť ekvalizér. Prehrávač však vie pracovať so zoznamami skladieb (playlistami) a skladby vie triediť podľa názvu, albumu, interpreta a žánru. Skladby možno prehrávať v náhodnom poradí a opakovať. Počas prehrávania sa zobrazuje názov skladby, meno interpreta, názov albumu a žáner. Zobrazuje sa aj celková dĺžka skladby a aktuálna pozícia v nej. Prehrávanie sa pri zatvorení telefónu nepozastaví. Používateľ tak môže mať telefón vo vrecku a hudbu počúvať cez bezdrôtové bluetooth slúchadlá.

Prehrávač dokáže prehrať skladby vo formáte MP3, AAC, AAC+.

Telefón prehráva video vo formáte MPEG4 a 3GP, ktoré dokáže aj streamovať z internetu.

V telefóne nie je FM rádio.

Java a hry

Telefón podporuje aplikácie Java, prostredie je MIDP 2.0. V testovanom telefóne však neboli okrem hudobného prehrávača nahrané žiadne aplikácie ani hry.

Dáta a pamäť

S Motorolou W510 sa dá ísť na internet. Podporuje prenosy cez GPRS a EDGE triedy 12. Telefón nepodporuje 3G/UMTS. Na prenos dát na kratšiu vzdialenosť má telefón bluetooth vo verzii 2.0 s podporou A2DP. Je k nemu teda možné pripojiť bezdrôtové stereo slúchadlá.

Vnútorná pamäť telefónu je 21 megabajtov. Je možné ju rozšíriť pomocou microSD alebo TransFlash kariet.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát nepatrí k špičke. Jeho maximálne rozlíšenie je 1,3 megapixelu, čiže 1024 x 1280 bodov. Fotoaparát nemá automatické zaostrovanie. Rozlíšenie fotografie možno znížiť na 640 x 480 bodov, 320 x 240 bodov alebo 160 x 120 bodov. Pri fotení si môže používateľ obraz priblížiť 8-násobným digitálnym zoomom. Pri fotení sa dá meniť farebný filter (farebný, čiernobiely, modravý, starožitný/sépia, červenkastý, zelenkavý a negatív), vyváženie bielej vrátane nočného režimu a dĺžka expozície EV +2 a -2.

Samotné fotografie zodpovedajú možnostiam fotoaparátu.

Telefón dokáže zachytávať aj video. Jeho maximálne rozlíšenie môže byť 176 x 144 bodov. Video sa dá zachytávať so zvukom aj bez neho. Pri snímaní sa dajú využívať filtre, nastavenie vyváženia bielej aj zmena expozície. Dĺžku videa možno limitovať pre posielanie v MMS správach.

Batéria

K telefónu je dodávaná batéria typu Li-Ion s kapacitou 880 mAh, ktorá poskytuje telefónu solídnu výdrž. Výrobca tvrdí, že telefón vydrží v pohotovostnom stave viac ako 10 dní alebo 7 a pol hodiny s ním možno telefonovať. V reálne vydrží zhruba štyri dni, v závislosti od toho, ako intenzívne s ním používateľ pracuje. Výdrž telefónu sa skracuje pri počúvaní hudby.

Celkové hodnotenie

Motorola W510 síce patrí k lacnejším telefónom, nemožno ho však odpisovať. Pre bežného používateľa totiž jeho funkcionalita plne postačuje. Čo nás sklamalo je displej, pri ktorom sme mali na priamom slnku problémy prečítať text. Dá sa to vyriešiť kontrastnejšou témou. Ostatné parametre telefónu zodpovedajú jeho cene a zameraniu.