Roaming od augusta zlacnie, začne sa jeho regulácia

Od augusta by mali klienti mobilných operátorov telefonovať zo zahraničia podstatne výhodnejšie, ako za štandardné ceny.

7. jún 2007 o 15:32 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Od augusta by mali klienti mobilných operátorov telefonovať podstatne výhodnejšie ako za štandardné ceny. Regulácia by sa nemala prejaviť na raste cien domácich hovorov.

BRATISLAVA. Občania Európskej únie budú môcť od augusta tohto roka telefonovať v zahraničí oveľa lacnejšie ako dnes. Ministri telekomunikácií členských krajín Európskej únie včera schválili regulačný rámec, ktorý navrhla Európska komisia spolu s Európskym parlamentom. Regulačné nariadenie vstúpi do platnosti 1. júla a potrvá tri roky.

V porovnaní so štandardnými cenami volaní zo zahraničia by mali vďaka regulácii klienti na Slovensku ušetriť zhruba 50 percent. Napríklad štandardná cena päťminútového hovoru z Grécka na Slovensko je 150 až 160 korún, za rovnaký hovor pri využití tzv. eurotarify zaplatí klient 82,50 koruny. Po prípadnom posilnení slovenskej koruny oproti euru aj o niečo menej.

Cenové stropy sú totiž stanovené v eurách a zatiaľ na tri roky. Regulácia stanovila pre tento rok strop na konečnú cenu za minútu hovoru v zahraničí na 49 eurocentov (16,50 koruny). Minúta prijímaného hovoru má stáť najviac 24 eurocentov (8,10 koruny). Tieto stropy majú potom v roku 2008 a 2009 mierne klesnúť.

Niektorí operátori pri ohlásení regulácie pohrozili, že budú musieť dvihnúť ceny domácich hovorov. „Regulácia roamingových cien však nemá žiadny priamy súvis s cenotvorbou na domácom trhu a tým ani negatívne neovplyvní koncové ceny za domáce hlasové služby,“ tvrdí hovorca T–Mobilu Andrej Gargulák. Podobné stanovisko poskytol aj hovorca Orangeu.

Regulácia vraj nebola potrebná

Proti regulácii sa postavili všetci mobilní operátori v členských krajinách EÚ. Tvrdia, že cenové stropy sú pod ich nákladmi. To by znamenalo, že by bolo pre nich nerentabilné roaming zákazníkom poskytovať.

Odborník na telekomunikácie David Března z poradenskej spoločnosti Accenture si však myslí, že debata o tom, či sú cenové stropy pod nákladmi, nie je dôležitá. „Je totiž otázne, čo všetko je zarátané v nákladoch na minútu hovoru v zahraničí,“ povedal. Podľa neho je dôležitejšie, či tieto ceny sú pod trhovými, alebo nie. „Náklady sa potom prispôsobia trhovým podmienkam,“ povedal.

Března však súhlasí s operátormi v tom, že regulácia nebola potrebná. Ceny by totiž podľa neho v najbližších pár rokoch aj tak klesli. Regulácia zo strany Európskej únie to len urýchlila. „Konkurencia na mobilnom trhu je totiž príliš silná na to, aby sa poplatky za hovory v zahraničí udržali na dnešnej úrovni,“ povedal Března. Dodal, že po skončení regulácie neočakáva nárast poplatkov a ani jej predĺženie.

Nižšie ceny boli doteraz zväčša za poplatok

Mobilní operátori na Slovensku Orange aj T–Mobile ponúkali v minulosti letné roamingové akcie. Niektoré menšie zvýhodnenia boli aj bez mesačného poplatku, tie lepšie však stáli aj niekoľko sto korún mesačne.

Napríklad T–Mobile ponúka službu Smart roaming za 356 korún mesačne. V rámci tejto služby môžu klienti prijímať hovory v niektorých krajinách zdarma. V navštívenej krajine sa musia prihlásiť do siete T–Mobile.

Orange zasa ponúkal vlani príjem hovorov za menej ako dvanásť korún za minúťu za mesačný poplatok 58 korún v rámci služby Letný roaming.

Regulované ceny hovorov

2007

odchádzajúci hovor: 16,76

prichádzajúci hovor: 8,21

2008

odchádzajúci hovor: 15,73

prichádzajúci hovor: 7,52

2009

odchádzajúci hovor: 14,71

prichádzajúci hovor: 6,50

Pozn.: Ceny sú za minútu hovoru v korunách pri súčasnom kurze 34,2 koruny za euro.

Zdroj: Európska komisia, Prepočet: SME