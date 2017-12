Samsung K3 – štíhly elegán plný hudby

Nie je nabitý desiatkami funkcií, dokonca vám neponúkne ani prehrávanie videí. Namiesto toho vás osloví svojim tenkým štýlovým vyhotovením, zabudovaným FM tunerom, 23 hodinovou výdržou batérie a dotykovým ovládaním, ktorým si vás získa. Ak sa povie K3, zn

9. jún 2007 o 14:55 Milan Gigel

+ špičkové vyhotovenie

+ kvalitný zvuk

+ jednoduché ovládanie

- pomalá flash pamäť



amená to že dostávate do rúk odľahčenú „ká-päťku“, ktorá vkĺzne do každého vrecka. Tenký štýlový dizajn ponúka eleganciu a dostatočnú robustnosť na to, aby odolal nástrahám každodenného používania.

Dizajn âla Kórea

Tenučké telo je prepracované do každého detailu a je zrejmé, že i tentokrát nedopustili dizajnéri žiadne kompromisy. Chrómovaný lem dodáva prehrávaču svieži nádych subtílnosti a zdôrazňuje jeho malú hrúbku. Naopak, čelný panel bez akýchkoľvek popisiek ožije iba vtedy, ak sa ho dotknete. Snímacie plochy dotykových tlačidiel sa rozžiaria a bodovou grafikou vkusne doplnia 1.8“ OLED displej s animovanou navigáciou.

I napriek tomu že je prehrávač tenký ako tabuľka čokolády, do ruky sadne pohodlne, takže sa ani za pochodu nemusíte obávať toho, že vám vykĺzne z rúk. Jediným mechanickým prvkom je vypínač kombinovaný s funkciou uzamknutia klávesnice. Možnosti mechanického opotrebovania boli okresané na minimum.

K dobrému dojmu z prehrávača prispelo i použitie odolných polykarbonátových plastov s tvrdenou lesklou politúrou, ktoré sú zárukou odolávania každodennému používaniu. Pri mesačnom teste zažil v redakcii prehrávač bežné nosenie vo vrecku ale i niekoľko pádov na zem, ktoré na ňom nezanechali žiadne známky poškodenia. Na oko jemný, elegantný a krehký – v skutočnosti však odolný, a premyslený do detailov.

Ústretové ovládanie

Firmvér je navrhnutý tak, aby bolo ovládanie čo najjednoduchšie i pre používateľov, ktorí k počítačovej technike blízko nemajú. Lokalizácia menu síce chýba, názorné grafické prvky vás však navigujú tam, kde je potrebné.

Dotykové snímače sú praktické a intuitívne. Pod kontrolou máte hlasitosť a priebeh reprodukcie, kontextové menu vám vždy ponúkne funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť prebiehajúcu aktivitu. Nečakajte menu s desiatkami položiek – viac ako päť volieb v žiadnej ponuke nenájdete. I tak je možné s istotou povedať, že v nastaveniach nič nechýba. Ovplyvniť môžete charakteristiku zvukového výstupu, pracovať môžete s prednastaveniami rozhlasových staníc, nechýba ani zjednodušené prehliadanie fotografií. V krátkosti povedané – nie je zložitejší ako je nutné. A to sa počíta.

Prehrávanie skladieb s tradičným komfortom

K3 si poradí s prehrávaním skladieb vo formátoch MP3 a WMA, podporu pre OGG Vorbis neočakávaje. Po nahratí skladieb sa vygeneruje z ID3 tagov katalóg, ktorý slúži pre výber skladieb pri prehrávaní. Diakritika nie je problémom, pri prehrávaní skladieb však treba počítať s tým, že nejde o zariadenie typu USB Mass Storage, ale o multimediálnu perifériu s novším profilom MTP. Znamená to, že pre nahrávanie skladieb do zabudovanej 2 alebo 4 GB pamäte môžete použiť tradičný Windows Media Player, alebo priamu podporu operačného systému Windows, kde sa prehrávač zobrazí v zozname dostupných zariadení. Tým odpadajú všetky problémy s prenosom DRM licencií.

Rýchlosť kopírovania dát príliš neoslní – 4 megabajty za sekundu nenaznačujú hviezdny výkon, obzvlášť ak sa rozhodnete pracovať s dvoma či štyrmi gigabajtami dát. Vzhľadom na to, že ide o vreckový jukebox a nie nástroj na každodenný prenos dát, kompromis v priepustnosti je možné akceptovať.

Pri hudobnej reprodukcii máte plnú moc nad skladbami pomocou playlistov, vhod padne i zabudovaný ekvalizér a zopár DSP korekcií. S hudobným výstupom sme boli veľmi spokojní a zaznamenali sme plne dynamické pokrytie širokého frekvenčného spektra. Je zrejmé, že pri odľahčovaní K5 sa výrobca zameral iba na vyhotovenie, nie na kvalitu. Prekvapila nás aj vysoká kvalita pribalených „štupľových“ slúchadiel, ktoré hravo zvládali reprodukciu tanečnej, rockovej ale i klasickej hudby.

Rádio pre dlhé chvíle

Zabudovaný FM tuner ponúka manuálne ovládanie i systém predvolieb. RDS signál síce nespracuje, prekvapuje však vysoká selektivita tuneru a rýchlosť vyhľadávania signálu. Citlivosť je nastaviteľná v troch stupňoch, príjem vysielania nás presvedčil o tom, že nejde o obyčajné „chrastítko“, akými je vybavená väčšina lacných prehrávačov na trhu.

Vysielanie je dostupné iba pre priamy posluch, takže firmvér neponúka jeho záznam pre neskoršie prehrávanie. Ak mnoho cestujete, dostupnosť inej hudby ako tej ktorú máte v archíve, je vždy vítaná.

Fotoalbum vo vrecku

Ak sa radi delíte s priateľmi o snímky z večierkov a vašich výletov, oceníte i prehliadač fotografií, ktorý plne využije OLED displej s rozlíšením 160x128 bodov. Farebná škála je síce menej výrazná, akoby jemne vyšednutá, na displeji je však možné v pohodlí vzhliadnuť detaily fotografií a atmosféru, ktorú zachytávajú.

Dostupné je jednotlivé sledovanie snímok i spustenie prehliadania bez asistencie. Dobrou správou je, že kvôli prezeraniu snímok nemusíte prerušiť posluch hudby či vysielania vašej obľúbenej rozhlasovej stanice. Fotobanka pracuje výhradne s JPEG formátom, zmenšenie fotografií na rozlíšenie displeja nie je časovo náročné.

Výdrž i pre dlhé lety

Zabudovaný LiPol akumulátor dokáže v priebehu trojhodinového nabíjania absorbovať dostatok energie na to, aby vám v teréne ponúkol viac ako 23 hodinovú výdrž. Pri redakčných testoch a cestovaní po svete sme sa presvedčili o tom, že prehrávač dokáže s energiou pracovať šetrne a úsporne.

V základnej dodávke nájdete USB káblik pre nabíjanie z portu PC, ak ho však zasuniete do dostatočne výkonnej cestovnej USB nabíjačky, čas nabíjania sa môže skrátiť až o hodinu. Ponuka takýchto nabíjačiek je pestrá, ak však máte stále po ruke počítač, môžete sa spoľahnúť naň.

Verdikt: štýlový, jednoduchý avšak pomalý