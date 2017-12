BlackSite: Area 51 - odhalenie americkej konšpirácie

Niektoré miesta na Zemi sú pre väčšinu ľudí nedostupné, nevkročí do nich civilná noha a málokomu sa pošťastí nazrieť do análov danej lokácie. Jedna z nich, ukrytá v Nevadskej púšti fascinuje mnohých vyznávačov konšpiračných teórii už niekoľko pekne dlhých

Akty X poznáme všetci a strieľačku Area 51 by sa mohla vo vašich zahmlených mysliach aspoň čiastočne začať objavovať v pozadí. Samozrejme, bola to len obyčajná akcia z vlastného pohľadu, ktorá sa na nič nehrala a jediným prvkom bolo bežanie vpred, odhaľovanie amerického oblbovania (skutočným prekvapením bolo, že Američania pristátie na Mesiaci zinscenovali v jednom podzemnom komplexe) až... a bola to jednoducho strieľačka s kopcom mimozemských zadkov, do ktorých ste pumpovali olovo. Primárne konzolová vec sa napokon prebojovala aj na PC, no až tak úspešná nebola, pretože čo zaváňa konzolovitosťou a jednoduchosťou, je automaticky odmietané. A aká zábava to pri tom bola. Možno aj preto je nepriame pokračovanie BlackSite: Area 51 koncipované výhradne ako konzolový projekt, ktorého konverzia na PC bude znovu poznačená niektorými nežiaducimi vlastnosťami pre konzervatívnych PC hráčov. Nič to, vyzerá to výborne a to hlavnú postavu nemusí znovu nahovoriť David Duchovny. To len ako odpoveď na spojitosť so spomínaným špeciálnym agentom v závere prvého odseku.

BlackSite: Area 51 však nebude len ďalším zo série pokračovaní, ktoré prídu s minimom nových prvkov a zvezú sa na vlne next-genov. Tentoraz sa vývojárske štúdio Midway Austin rozhodlo vybrať na úplne inú cestičku. Náročnejšiu, avšak rozhodne zaujímavejšiu. Tam, kde bolo pôvodné Area 51 pestrofarebnou arkádou, sa BlackSite rozhodlo výrazne pritvrdiť. Úplne vo všetkom. Navyše sa zmenil koncept hrania, takže hráč už nekráča sám a rambovským štýlom zástupy protivníkov k zemi padať nebudú. Ale poďme poporiadku a začneme príbehom. Je temnejší, hororovejší, čo sa prenieslo aj do samotnej atmosféry. Napriek tomu, že sa príbeh začína odvíjať dva roky po ukončení prvého dielu, nepotrebujete poznať všetky detaily, aj tak sa vykračuje po iných stopách. Tentoraz ako člen špeciálneho tímu musíte zakročiť v spomínanej oblasti z jednoduchého dôvodu. Niečo sa tu deje, vôbec to nie je bežné a keď zistíte, kde sa stala chybička, je už veľmi neskoro pomýšľať na návrat. Klasická schéma, ktorú by bolo vhodné rozvinúť do konkrétnejších rozmerov. Ako už býva zvykom, vedci robia radi pokusy a ani tí v Area 51 neboli iní. V útrobách svojich stredísk sa bez akéhokoľvek svedomia rozhodli využiť ľudské presvedčenie, že niektorých jedincov unášajú mimozemské lode. A ľudí jednoducho kradnú pre svoje pokusy. Táto vládna konšpirácia vyplynie na povrch vtedy, keď sa konečne vedcom podarí vytvoriť supervojaka. Cieľ bol splnený, lenže zmutované monštrum si začalo uvedomovať samého seba, odmietlo byť niekoho otrokom a... a máme tu haldy podobne postihnutých jedincov, ktorí sa rozhodli, že sa vzbúria. Celý komplex získali do svojich tlapiek, neutieklo im ani priľahlé mestečko Rachel a chcú všetkým dokázať, že si zaslúžia všetko, na čo si pomyslia.

Toto je jedna z informácií, ktorú sa civilisti rozhodne dozvedieť nemôžu a jedinou možnou alternatívou je smietky zamiesť pod koberec. Alebo ak chcete, mutantov poslať späť do hajan. Mutanti totiž spojili všetky svoje sily a založili si zoskupenie nazvané The Reborn, alebo ak chcete Znovuzrodení. Na jednej strane sa vám určite začne predierať na myseľ otázka, či skutočne robíte dobre a vo forme upratovacej čaty len napravujete chyby bláznivých vedcov a po moci pachtiacich politikov. Lenže práve temné prostredie bez živej duše, tiesnivá atmosféra opustenia a nechutných pokusov sú skutočným oživením a mali by pôsobiť permanentne na zmysly. Akonáhle totiž pochopíte, že ste len niekam vtrhli a postupne odhaľujete prešľapy tých, čo vás do tohto pekla poslali, začnete váhať. Lenže práve v tom momente sa objavia mutanti a keďže vy im jednoducho chcete vziať život, nechcú si to nechať ľúbiť. Chcú žiť a vy spoločne s vystrašenou jednotkou musíte „iba“ prežiť. Všetko to bude len o pocitoch a... a počkať, spomínali sme v predošlej vete skupinu vojakov?

Áno, prvou výraznou zmenou oproti predchodcovi budú vaši pomocníci. Kde kto sa chváli prepracovanou umelou inteligenciou, z ktorej by sme mali padnúť na zadok. Vaši protivníci budú len mutanti bez akéhokoľvek strategického uvažovania a svoj slabší mozgový potenciál vyvažujú silou a počtom. Po vašom boku však stojí skupina vycvičených vojakov a následne ich môžete využívať ako výhodnú výpomoc. Ovládanie bude zjednodušené na zdravé minimum – postačí vám jedno tlačidlo, ktorým vyvoláte akciu. Označíte dvere, kamaráti ich otvoria a vpadnú dnu. Vyberiete si nejaký väčší objekt, automaticky sa zaň skryjú. Pri kliknutí na nepriateľa po ňom začnú automaticky páliť. Aby to nebolo všetko, väčšina miest bude navrhnutých tak, aby ste skupinu vyslali jedným smerom a vy sami vpadli do bitky zozadu, do nič netušiacich radov nepriateľov, ktorí sa musia venovať opätovaniu paľby k vašej jednotke. Nie je to síce žiadna extra taktika, ale pri strieľačkách z vlastného pohľadu určite poteší aj podobná maličkosť.

Ďalšou prídavnou vlastnosťou je prítomnosť morálky, ktorá môže výrazne pomôcť, no naopak i ublížiť. Ak sa vám darí, strieľate protivníkov od boku, nestrácate zbytočne životy, nemíňate muníciu kvôli nepresnosti – vtedy sú všetci šťastní ako blšky, zbytočne pri nečakanom prepadnutí nestresujú a v prestrelkách sa im darí, držia pozíciu, neboja sa trochu zariskovať. Lenže situácia sa môže veľmi rýchlo otočiť a pri stratách začnete pociťovať úzkosť. Vaši spolubojovníci začnú ustupovať, skrývať sa za prekážky a zo strachu sa nevyklonia a nevypustia ani priebežne dávku. Tento vývoj sa môže počas hrania meniť podľa vzniknutej situácie a rozhodne pridáva zopár bodíkov do atmosféry. Môže to však byť aj dvojsečná zbraň – zbytočne frustrujúca, zbytočne dvíhajúca adrenalín. Pri slabšej umelej inteligencii vašich spolubojovníkov môžu občas spraviť hlúposť, nechať sa nalákať do pasce a bez vášho pričinenia sa hra stane nesmierne obtiažnou. Tvorcovia sa však dušujú, že nič takého by sa stať nemalo a všetky prechody budú pôsobiť prirodzene a nenútene.

Grafické spracovanie je prispôsobené konzolovým možnostiam, preto sa neoplatí čakať nič iné ako pastvu pre oči. Prostredie vyzerá výborne, prevládajú skôr tmavé a chladné farby, ktoré zvýrazňuje temnejšiu atmosféru. Trochu sa obávame toho, že okolie bude takmer bez akýchkoľvek interaktívnych prvkov a jediného, čoho sa dočkáme, bude nejaký úzky tunel. Jediná cesta, po ktorej sa budeme môcť vydať, navyše sa nebude dať nič rozbiť a prekvapujúce budú len natvrdo nakonfigurované skripty. Môže sa tak stať i nemusí. Mulitplayer bude využívať stále populárnejšiu možnosť kooperácie, čo sa doslova pri tímovom rozložení síl priamo núka. Okrem klasických ponúk v podobe Deathmatchu, Team Deathmatchu či Capture the Flag si svoje užijeme i pri Human vs. Reborn a Siege. Multiplayer však nechcú vývojári brať ako niečo epické, kde sa stretnú desiatky hráčov a skôr sa spoliehajú na komornejšie boje v menších arénach, ktoré však budú mať omnoho viac do seba. Maximálny počet je stanovený na 16 virtuálnych bojovníkov. Uvidíme ako sa tento krok prejaví na hrateľnosti, rozhodne však pôjde o odklon od snahy konkurencie, ktorá sa snaží zaujať skôr priestrannými exteriérmi. Dočkať by sme sa mali ku koncu roku na všetky platformy, tak sa nechajme prekvapiť, čože nám to Midway prinesie. Ak sa zachová podmanivá hrateľnosť pôvodnej hry, ktorá na seba len nabalí nové koncepty, hnevať sa určite nebudeme. BlackSite: Area 51 rozhodne potenciál má.