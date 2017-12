Deutsche Telekom vyzval odbory, aby ďalej rokovali

Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom v stredu vyzval odbory, aby pokračovali v rokovaniach ohľadne plánu spoločnosti znížiť náklady.

6. jún 2007 o 15:15 SITA

FRANKFURT 6. júna (SITA, Reuters) - Firma dodala, že pracovníkom, ktorí s ich návrhom budú súhlasiť, ponúkne určitý podiel na zisku. Zamestnanci najväčšej európskej telekomunikačnej skupiny štrajkujú už takmer štyri týždne.

Zamestnanci a odbory štrajkom vyjadrujú svoj nesúhlas s plánom Deutsche Telekom presunúť 50 tis. zamestnancov problémovej divízie pevných liniek T-Com do nižších platových skupín s cieľom znížiť náklady. T-Com, ktorý je najväčšou divíziou spoločnosti, zamestnáva 80 tis. ľudí. Vedenie tvrdí, že zamestnancom zaručí prácu až do roku 2011 a takisto zvýši počet hodín v pracovnom týždni. Odbory Verdi uviedli, že zvýšenie počtu hodín prerokujú, ale stále odmietajú prijať zníženie platov.

Deutsche Telekom chce presunúť až 50 tis. zamestnancov do nižších platových skupín, týmto krokom mieni do roku 2010 ušetriť až 5 mld. eur. Spoločnosť so sídlom v Bonne totiž bojuje so silnou konkurenciou a stráca zákazníkov, ktorí odchádzajú k lacnejším operátorom. Vedenie a odbory najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v Európe sa nedohodli na kompromisnom pláne zníženia nákladov, ktorý Deutsche Telekom vidí ako kľúčový bod, keď si chce na trhu zachovať konkurencieschopnosť.

Deutsche Telekom pôsobí na Slovensku prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., RK Tower, s.r.o., RK Transmission, s.r.o. Súčasťou skupiny sú aj jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o.z., a Call Services, o.z. DT vlastní balík v objeme 51 % akcií Slovak Telekomu.

(1 EUR = 34,032 SKK)