Prenosný videoman - miniaturizácia napreduje

Miniautrizácia nám umožnila počúvať obľúbené kazety nielen vo veži doma, ale aj hocikde inde pomocou maličkého walkmana. Podobný osud čakal aj CD prehrávač a v poslednej dobe formát MP3. Práve keď si aj na tieto MP3Many si začíname zvykať, prináša neznáma

10. apr 2001 o 12:20 Matúš Benčík článok je prebratý z aprílového vydania mesačníka CDtip









taiwanská firma Digi Technology úplnú novinku – videoman.

Správne by sa malo povedať skôr MPEGman, keďže sa jedná o prenosné zariadenie prehrávajúce MPEG video, presnejšie formát MPEG-2. Ako médium je použitý miniharddisk IBM s kapacitou 720 MB. Jej veľkosť sa samozrejme nedá rozširovať, aj keď 720 MB by malo stačiť každému. Vigi M10 sa k počítaču pripája cez USB port, voliteľne aj cez rozhranie FireWire. Naplnenie prístroja cez USB trvá približne desať minút, FireWire je niekoľkonásobne rýchlejšie (ale o 20 dolárov drahšie).

Ovládanie je podobné ovládaniam iných prehrávačov (nech už prehrávajú čokoľvek). Záznam môžete posúvať dopredu, dozadu a kedykoľvek zapauzovať. Nahrať si môžete viacero súborov, napríklad obľúbené videoklipy, a tie potom prehrávať postupne, alebo v náhodnom poradí. Vigi M10 obsahuje päťpásmový ekvalizér, ovládač hlasitosti a kvality obrazu (jas, kontrast).

Keďže obraz sledujete priamo na špeciálnych okuliaroch, museli technici z Digi Technology vymyslieť spôsob, ako sprostredkovať kontakt pozerajúceho s realitou. Výrobok by sa nepredával zrovna najlepšie, keby užívatelia pravidelne končili pod kolesami áut. Riešením sú dva priehľadné LCD displaye, ktorých priehľadnosť sa dá regulovať. V praxi to vyzerá tak, že keď idete po rušnej ulici, priehľadnosť zvýšite, keď potom nastúpite do autobusu, znížite ju a ponoríte sa tak viac do sveta videa. Súčasťou týchto okuliarov sú aj slúchadlá, ktoré sa nestrkajú do uší, ale za ne. Sú navrhnuté tak, aby práve v tejto polohe poskytovali najlepší zvukový dojem (patentovaná technológia Aureal).