Nikdy som nemal rád psychotrilery, kde hrdina vstane ľavou nohou z postele, všetko sa nejako zamotá a nakoniec má na krku obvinenie z niekoľkonásobnej vraždy. Potom sa snaží očistiť, zvyčajne na úteku. Záleží na režisérovi, či pri tom absolvuje viac naháň

6. jún 2007 o 0:00 Miloš Čermák

ačiek v autách, prestreliek na streche mrakodrapu, alebo erotic­kých scén.

Nemám tie filmy rád, pretože ma rozčuľuje predstava, že sa čosi také môže stať aj mne. Navyše pri mojej smole by som sa ocitol vo verzii s naháňačkami alebo prestrelkami.

Štyridsaťročná učiteľka Julie Amerová vstala v októbri 2004 z postele ľavou nohou. Čakalo ju suplovanie na základnej škole v americkom Norwichi. V škole požiadala jedného z kolegov, či by jej nezapol počítač. Potom si ešte odskočila na záchod. Po návrate zistila, že kolega o­dišiel a žiaci si na počítači prehliadajú nejakú webovú stránku. Poslala ich späť do lavíc a vypla prehliadač.

Potom sa to začalo. Na obrazovke sa začali objavovať okná s reklamou na pornostránky, ktoré vyskakovali po zvyšok hodiny. Prečo počítač jednoducho nevypla? Pretože to nevedela. Teraz jej hrozí až štyridsať rokov väzenia za to, že vystavila mladých pornografii. V procese by dnes mal v Norwichi padnúť rozsudok. Kauza vyvoláva veľkú pozornosť na celom svete. Väčšina ľudí si myslí, že obvinenia sú nezmyselné a že je škandál, že sa prípad vôbec dostal pred súd. Ak by podľa nich mal niekto stáť pred súdom, tak autori reklám, prípadne školský administrátor. Iní tvrdia, že tí, čo pracujú s deťmi, by si v takej situácii mali vedieť poradiť. Poučenie pre učiteľky: keď na vašom počítači začnú vyskakovať okná, rýchlo počítač vypnite. Alebo radšej vyskočte z okna.