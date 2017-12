Nokia N95: Je to mobil, počítač alebo fotoaparát?

Vlajková loď fínskej Nokie, model N95, vyvoláva veľké očakávania. Počas testovania nás tento telefón milo prekvapil. Pozrime sa na neho bližšie.

6. jún 2007 o 6:30 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Dizajn a klávesnica

Kto chytí do ruky mobilný telefón Nokia N95, vie za čo zaplatil. Tento osobný počítač, ako mu výrobca rád hovorí, je totiž pomerne objemný a ťažký. Jeho rozmery sú 99 x 53 x 21 milimetrov a hmotnosť 120 gramov. Je to daň za množstvo funkcií, ktoré telefón má.

Konštrukčne ide o slider, ktorý sa vysúva hore aj dole. Pri vysunutí smerom dole sa ukáže štvorica multimediálnych kláves na ovládanie hudobného prehrávača – play/pause, stop, dopredu a dozadu. Zmena nastane aj na displeji. Spustí sa multimediálne menu, ktoré sa otočí o 90 stupňov. Telefón teda treba držať „na ležato“. Po zasunutí sa orientácia obrazu na displeji nevráti späť – dá sa to vysunutím smerom hore. Čo nás na vysúvacom mechanizme prekvapilo viac je, že sa predná časť telefónu mierne kývala. Pri telefóne tejto triedy by sme to neočakávali.

Na prednej strane telefónu je rozmerný displej, ktorý má uhlopriečku 2,6 palca. Pod ním sú ovládacie klávesy a nad ním kamera pre videohovory, reproduktor a snímač intenzity okolitého svetla. Na hornej strane je len tlačidlo na zapnutie a vypnutie zariadenia. Na spodnej strane je miniUSB konektor a konektor pre nabíjačku. Na pravej bočnej strane sú tlačidlá na ovládanie hlasitosti hovoru, spúšť fotoaparátu a tlačidlo na rýchly prístup ku galérii obrázkov a fotiek. Na ľavej bočnej strane je krytý slot pre pamäťovú kartu, infraport a konektor pre 3,5 jack – ide o klasický jack, ktorý má väčšina bežných slúchadiel. V hornej časti lavej aj pravej strany je umiestnená mriežka reproduktora. Na zadnej strane je kryt batérie a objektív s bleskom. Objektív je krytý mechanickým krytom. Otvorením objektívu sa spustí aplikácia fotoaparátu.

Štyri multimediálne klávesy, ktoré je vidieť keď sa telefón vysunie smerom dole, nie sú oddelené. Tvorí ich mäkká hrubšia plastová fólia. Pri ich používaní to však nie je problém. Štandardná alfanumerická klávesnica sa ukáže pri vysunutí telefónu smerom hore. Jednotlivé klávesy majú dobrú veľkosť, zdvih aj tuhosť. Text sa na tejto klávesnici píše výborne (S ohľadom na limity 12 kláves namiesto 104 na počítačovej klávesnici.). Ovládacím klávesom taktiež nie je čo vytknúť.

Displej

Nokia N95 je vybavená displejom, ktorý sa postupne stáva štandardnom vo vyššej triede mobilov. Ide o aktívny TFT displej, ktorý zobrazí 16 miliónov farieb. Jeho uhlopriečka je 2,6 palca a rozlíšenie QVGA 240 x 320 bodov. Podsvietenie displeja reguluje senzor okolitého svetla. Displej zobrazuje farby verne a je dobre čitateľný aj na priamom slnečnom svetle. Vďaka vysokému rozlíšeniu nie je raster displeja takmer vôbec viditeľný.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je rovnaké ako pri iných modeloch s operačným systémom Symbian. Základom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred a tlačidlo na vstup do menu. Okolo štvorsmerného tlačidla sú dva kontextové klávesy a tlačidlá na ovládanie hovoru. V novších modeloch Nokie so Symbianom sa objavilo špeciálne tlačidlo na vstup do multimediálneho menu. Pri ovládaní telefónu používateľ určite využije aj tlačidlo „c“ na vymazávanie a tlačidlo s ceruzkou na prácu s textom.

Operačný systém

V telefóne je operačný systém Symbian 9.2 tretej generácie. Na základnej obrazovke je aktívny desktop. Ten tvorí rad ikon, ktoré sú nastaviteľné, nadchádzajúce udalosti v kalendári či modul Wi-Fi. Ten zobrazuje aktuálny stav Wi-Fi a prípadne nájdené siete. V hlavnom menu sa naraz zobrazuje 12 ikon. Ako aj pri iných modeloch so Symbianom je možné ikony premiestňovať medzi sebou. Dajú sa vytvárať aj nové adresáre a do nich možno ikony presúvať. Tým sa vytvárajú akési submenu, ktoré sú tým pádom rovnaké, ako hlavné menu. Rozdiel nastane až po vstupe napríklad do správ či nastavení. Tu je ponuka v tvare zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku.

Ikony v menu sa animujú, túto funkciu však treba zapnúť.

Pohyb v menu je rýchly, čakať treba jedine pri spúšťaní niektorých náročnejších aplikácií.

UMTS/3G funkcie

Telefón vie pracovať aj v sieti 3G/UMTS, ktorú má v súčasnosti na Slovensku spustenú Orange aj T-Mobile a zrejme ju v budúcnosti spustí aj O2. Vďaka podpore siete UMTS možno s Nokiou N95 videotelefonovať, sledovať v pomerne vysokej kvalite televízne vysielanie na obrazovke mobilu, či sťahovať rýchlo dáta z internetu. N95 podporuje prenosy cez HSDPA s maximálnou rýchlosťou 3,6 Mbit/s.

Jednou z funkcií, ktoré možno využívať vďaka rýchlym prenosom cez 3G a Wi-Fi, je aj telefonovanie cez internet. Klient musí mať túto službu zaplatenú. Ak ju chce používať cez mobilnú sieť, musí mať aj dátový balík od mobilného operátora.

Funkcie, kontakty a správy

V Nokii N95 nájde používateľ pomerne dobrú výbavu. Okrem základných manažérskych funkcií, ako je kalendár, stopky, kalkulačka či budík, má N95 aj QuickOffice, PDF čítačku či zipovací program. V rámci balíka QuickOffice je word, excel a powerpoint. Zipovací program slúži na zbalenie a rozbalenie archívov.

Kto si aktualizuje a zakúpi novšiu verziu aplikácie QuickOffice, môže dokumenty aj upravovať.

Používateľ si môže zadať aj niekoľko budíkov, ktoré sa môžu opakovať vo vybraných dňoch. Nokii trvalo pomerne dlho, kým vylepšila budík. Ešte nedávno totiž mali jej modely len jednoduchý budík bez opakovania.

Zaujímavou funkciou je čítačka čiarových kódov. Podľa popisu dokáže telefón rozpoznať z čiarového kódu telefónne číslo či internetovú adresu URL. Počas testovania sa nám však veľmi nedarilo čiarové kódy telefónom dešifrovať.

K telefónu je možné pripojiť bezdrôtovú klávesnicu, na ktorej sa dajú rýchlejšie a ľahšie písať aj dlhšie texty.

V telefóne je aj vstavaná satelitná navigácia GPS. Detailné dáta k mape si telefón podľa potreby sťahuje cez dátové pripojenie. Dátové pripojenie na prácu s mapou nie je nutné.

Telefónny adresár v telefóne je viacpoložkový a jeho kapacita je obmedzená len voľnou pamäťou v telefóne. Pri vyhľadávaní podľa písmen sa filtrujú kontakty, pri ktorých vyhovuje zadanej postupnosti znakov priezvisko alebo krstné meno. Telefón pracuje s adresárom v telefóne a na SIM karte osobitne. Adresár možno synchronizovať s Outlookom v počítači, aj so vzdialeným serverom.

Z telefónu možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. Prijaté správy možno triediť do vlastných zložiek.

E-mailové konto sa vytvára pomocou tzv. wizarda, kedy sa jednotlivé dôležité údaje vypĺňajú postupne. Využiť sa dá protokol POP3 alebo IMAP4. Na odosielanie správ slúži SMTP. V telefóne môže používateľ sledovať niekoľko e-mailových schránok, napríklad súkromnú a pracovnú.

Pri písaní SMS správ sa zobrazuje okrem textu a telefónneho čísla príjemcu aj počet ostávajúcich znakov a počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí.

Editor MMS správ je jednoduchý a podobá sa na editor SMS správ. Rozdiel je len v tom, že sa tu zobrazuje objem správy v kilobajtoch a počet listov správy. Do správy možno pridať obrázok, fotku, video alebo zvukový klip.

Pri písaní správ je k dispozícii slovník T9.

Multimédia

Kto si vezme do ruky Nokiu N95, je mu jasné, že okrem manažérskeho mobilu je to aj multimediálny mobil. V jeho výbave nechýba hudobný prehrávač. Prehráva súbory vo formáte MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA a M4A. Poradí si aj s playlistami. Prehrávač je vybavený aj ekvalizérom, ktorý ponúka šesť nastavení. Tie je možné okrem štandardného upravovať. Kto si chce prednastavené ekvalizéry ponechať, ale nepostačujú mu, môže si vytvoriť vlastný. Zvukové spektrum je pri úpravách rozdelené na 8 častí. Samozrejmosťou je opakovanie jednej alebo všetkých skladieb a náhodný výber prehrávanej skladby. V nastaveniach zvuku je vyváženie doľava a doprava, rozšírenie sterea a tzv. Loudness. Prehrávač možno ovládať aj špeciálnymi klávesmi, ktoré sa ukážu po vysunutí telefónu smerom dole.

V telefóne je zabudované aj FM rádio. Do jeho pamäte možno uložiť 50 frekvencií. Rádiu chýba RDS.

K multimédiám sme zaradili aj funkciu Lifeblog. Ide o aplikáciu, ktorá zoraďuje prijaté správy, fotografie či videá v chronologickom poradí.

V telefóne je nahratý aj Realplayer na prehrávanie videa a flash. Realplayer dokáže prehrávať video vo formáte MPEG-4, H.264/AVC, H.263/3GPP, RealVideo 8/9/10.

K multimédiám sa dá pristupovať aj cez tzv. multimediálne menu. To sa zobrazí po vysunutí telefónu smerom dole. Je v ňom GPS, hudobný a video prehrávač, prístup k webu, FM rádio, Lifeblog či galéria.

Java a hry

Nokia N95 podporuje aplikácie Java MIDP 2.0. V nami testovanom telefóne však žiadne hry ani iné java aplikácie neboli predinštalované. Do telefónu možno nahrávať hry a aplikácie naprogramované pre Symbian.

Dáta a pamäť

Vnútorná pamäť telefónu je 160 megabajtov a je možné ju rozšíriť pomocou kariet microSD. Karty možno vymieňať za behu telefónu.

Z pohľadu pripojiteľnosti je na tom Nokia N95 dobre. Okrem štandardov GPRS a EDGE (obe Class 11) podporuje aj 3G/UMTS s nadstavbou HSDPA, takže dokáže sťahovať dáta z internetu rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. K internetu možno N95 pripojiť aj cez Wi-Fi.

Na pripojenie k počítaču či iným mobilným zariadeniam poslúži bluetooth, infraport či USB kábel.

Fotoaparát

Nokia siahla pri fotoaparáte v modeli N95 na špičku. Ide o 5 megapixelový fotoaparát s optikou Carl-Zeiss (Tessar lens) a automatickým zaostrovaním. Už tieto parametre stačia na to, aby sme mohli povedať, že ide o jeden z najlepších fotomobilov.

Fotoaparát ponúka niekoľko režimov fotenia – automatický, makro, portrét, krajina, šport, nočný režim a nočný portrét. Okrem toho je k dispozícii jeden užívateľský režim. Fotoaparát má aj blesk, ktorý možno nastaviť do režimu automatického, stále zapnutého a s redukciou červených očí.

Telefón má mnoho funkcií, ktoré sú štandardom v bežných fotoaparátoch. Je to napríklad sekvenčné fotenie, kompenzácia expozície, vyváženie bielej, farebné tóny, nastavenie citlivosti ISO (automatická, nízka, stredná a vysoká), kontrast a ostrosť. Pri fotení možno využiť aj automatickú spúšť (oddialenie uzávierky o 2, 10 a 20 sekúnd). K týmto funkciám má používateľ prístup priamo na displeji pri fotení.

V nastaveniach sa dá nastaviť rozlíšenie výslednej snímky – 5 Mpix, 3 Mpix, 2 Mpix, 0,8 Mpix a 0,3 Mpix. Pri zmene rozlíšenia sa zobrazuje aj možné využitie snímok v takom rozlíšení vzhľadom na tlač. Napríklad 5 Mpix fotky sa dajú tlačiť až do veľkosti 28 x 36 centimetrov.

Fotoaparát dokáže obraz aj približovať – maximálne 20x, pri najvyššom rozlíšení 6x.

Telefón dokáže aj nahrávať video v maximálnom rozlíšení VGA (640 x 480 bodov) pri 30 obrázkoch za sekundu (fps). Telefón má aj digitálnu stabilizáciu obrazu. Dĺžka videoklipu je limitovaná len veľkosťou pamäte.

Batéria

Telefón je vybavený batériou BL-5F typu Li-Ion s kapacitou 950 mAh. Výrobca udáva jej výdrž na úrovni 215 hodín pohotovosti a 4 hodiny hovoru. V reálne je možné dosiahnuť výdrž zhruba 3,5 až 4 dni. Telefón vydrží mierne viac, no už sa môže kedykoľvek stať, že sa sám vypne. Výdrž telefónu hodnotíme pozitívne.

Celkové hodnotenie

Hoci sme od Nokie N95 očakávali veľa, nakoniec sme ostali milo prekvapení. Telefón totiž predčil naše očakávania. Ponúka v jednom balíku telefonovanie, videotelefonovanie, rýchly prístup na internet, kvalitný fotoaparát a funkcie osobného asistenta PDA. Čo by mohlo záujemcu od kúpy tohto telefónu odradiť, je cena. Na druhej strane zahŕňa v sebe tri zariadenia. Pre technických nadšencov je to v súčasnosti dobrá voľba.