Schulz: Na internet sa pôjde aj cez televízor

5. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Viceprezident Slovak Telekom RÜDIGER SCHULZ vidí na Slovensku stále veľký priestor pre operátorov, ktorú chcú ponúkať širokopásmové pripojenie k internetu. Zároveň je podľa neho broadband jedinou cestou pre niekdajšie štátne monopoly, aby mohli ďalej rozvíjať svoj biznis.

Ako sa pozeráte na slovenský telekomunikačný trh a na trh širokopásmového pripojenia na internet?

„V Slovak Telekome som päť mesiacov, takže ešte nemôžem celkom do hĺbky hodnotiť slovenský telekomunikačný trh. Možno však povedať, že tu sa najviac „hlasovej komunikácie“ deje cez mobilné siete. Zatiaľ čo napríklad v Nemecku a iných západných krajinách sa využíva veľká sieť pevných liniek, tu je ich rozšírenie nižšie. Ak sa však pozerám na telekomunikačný trh ako celok, pozerám sa hlavne na trh broadbandu. V súčasnosti má totiž v rámci Európskej únie najnižšie rozšírenie broadbandu práve Slovensko. Pre nás to prirodzene znamená, že je tu pre operátorov ešte veľký priestor. Pokiaľ ide o hlasové služby, tie budú aj v budúcnosti najmä mobilné.“

Je broadband jedinou cestou pre niekdajšie štátne monopoly, ako napríklad Slovak Telekom, Deutsche Telekom či iné, aby mohli ďalej rozvíjať svoj biznis?

„Ak sa sústredíme na infraštruktúru, broadband je jedinou cestou. Pri pomalom pripojení majú totiž ľudia možnosť pripojiť sa cez mobilný telefón, ktorý majú navyše so sebou. Na druhej strane je tu možnosť kombinovať služby na mobilnej a na pevnej sieti. Vďaka IP technológii tak bude možné využívať služby kdekoľvek. Nejde len o hlas, ale napríklad aj o digitálnu televíziu.“

Je to niečo ako oddelenie infraštruktúry od služieb?

„Áno, ja tomu verím. Vo svete bude totiž čo nevidieť kvalitná sieť takmer všade a môže sa stať komoditou. Telekomunikačné firmy sa potom budú odlišovať práve ponúkaným obsahom.“

Čo očakávate v najbližšej budúcnosti od ADSL a ADSL2+? Aké sú limity týchto technológií?

„V súčasnosti už máme v sieti aj ADSL2+. Táto technológia je dôležitá pre našu triple play službu Magio. V súčasnosti je dostupná len v niektorých mestách, čo je z technického a ekonomického hľadiska logické, ale sieť ADSL2+ samozrejme rozširujeme. Budúcnosť však leží v optickej sieti. Je pritom zatiaľ otázne, či pôjde o optiku do bytu, alebo do budovy. Už v súčasnosti má Slovak Telekom svoju chrbticovú sieť založenú na optike. Ide zhruba o 10 426 kilometrov. Túto sieť tiež rozširujeme a tým sa k nášmu zákazníkovi dostávame stále bližšie a bližšie.“

Snažíte sa teda konkurovať Orangeu, ktorý taktiež stavia optickú sieť? V tomto roku do nej plánujú investovať zhruba miliardu korún.

„Konkurovať určite chceme. Keď sa pozerám do budúcnosti, myslím že sa môžeme dostať na úroveň, keď bude 90 percent siete založenej na optike. Slovak Telekom sa však snaží budovať hybridnú sieť. Tam, kde je to ekonomicky výhodné, staviame optickú sieť a na ostatných miestach je ADSL 2+. Našim cieľom je prirodzene pokrytie čo najväčšej časti územia práve optickou sieťou.“

Aká je najvyššia rýchlosť pripojenia na internet cez ADSL2+?

„Hovorí sa o rýchlostiach na úrovni až 22 megabitov za sekundu. Záleží to však na kvalite káblov a na vzdialenosti, nedá sa teda povedať presné číslo. V súčasnosti pripravujeme reálnu možnosť pripojiť sa do internetu rýchlosťou 12 megabitov za sekundu. S takouto ponukou by T-Com mal prísť už v júni.“

Ako vnímate investície Orangeu do optickej siete?

„Keďže aj Orange stavia pevnú sieť, je pre nás konkurentom. Táto súťaž je však dobrá, pretože je to pre nás výzvou a udržiava nás po celý čas v pozornosti. Orange je pre nás silným konkurentom, no aj my budeme silným súperom pre Orange. Na Slovensku sa v tomto období veľa investuje, takže pre krajinu to bude v konečnom dôsledku len pozitívne.“

Môže technológia hlas cez internet (HCI) alebo voice over internet protocol (VoIP) pomôcť Slovak Telekomu ako bývalému monopolu v pevných linkách, alebo mu môže skôr uškodiť?

„Jednoznačne sa to povedať nedá. Na jednej strane sa VoIP nedá vyhnúť, pretože v blízkej budúcnosti bude všetko fungovať na IP technológii. V súčasnosti možno telefonovať cez rôzne služby zadarmo, ale ich bezpečnosť je otázna. Ak je pre volajúcich dôležitá bezpečnosť, musia využiť zabezpečené služby. Postupne sa však bude prechádzať na VoIP, to je nevyhnutná budúcnosť.“

Aká je situácia na trhu tripleplay na Slovensku? Slovak Telekom má aj tu konkurentov ako Orange, UPC a aj menších operátorov.

„Zmyslom tripleplay je spojiť všetky služby v domácnosti do jedinej, okrem mobilných služieb. Tripleplay pod názvom Magio už ponúkame niekoľko mesiacov. Sme na začiatku cesty a prirodzene sa objavili aj nejaké problémy. Ak sa však pozrieme do minulosti, ani pri zavádzaní iných technológií nešlo všetko hladko. Ako to však býva, po istom čase sa už nikto nad tými službami nepozastavoval, pretože fungovali bezproblémovo. To bude aj prípad Magia. Je to nová technológia, ktorá sa okrem Slovenska zavádza napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Chorvátsku či Maďarsku. Patríme teda medzi prvé krajiny, ktoré tripleplay budujú. V súčasnosti nám však na Slovensku dočasne chýba plnohodnotné pokrytie.“

Koľko ľudí využíva tripleplay službu Magio?

„Máme viac ako štyritisíc záujemcov a výše 2500 reálnych používateľov. Tento trh je zaujímavý, pretože televíziu má takmer každý, ale nie všetci majú počítač. Pri tripleplay od T-Comu však bude možné pripojiť sa na internet bez počítača, postačí mať len televízny prijímač. Takúto možnosť by sme mali zákazníkom ponúknuť na budúci rok.“

Ozývajú sa hlasy, že kvalita televízneho obrazu v Magiu nie je taká vysoká, ako pri analógovej televízii. Čo si o tom myslíte?

„Podľa mňa nemožno porovnávať analógové a digitálne vysielanie. Jediné, čo by sme mohli porovnávať je digitálna televízia od T-Comu a napríklad od Orangeu. Potom zistíte, že medzi týmito značkami je rozdiel napríklad v používanom kodeku. Zatiaľ čo Orange používa kodek MPEG2, u nás je to MPEG4. Rozdiel však nie je viditeľný. Problémy s obrazom, napríklad jeho mrznutie, sa snažíme odstraňovať. O dva tri roky si na tieto dočasné nedostatky už nikto nespomenie.“

Bude možné cez sieť Slovak Telekomu sledovať vysokokvalitnú televíziu HDTV?

„Určite áno.“

Deutsche Telekom má nového šéfa, René Obermanna. Hovorí sa o tom, že chce zmeniť smerovanie Deutsche Telekomu. Je na tom niečo pravdy?

„René Obermann sa snaží koncentrovať na „core“ biznis. Odpredal teda niektoré dcérske spoločnosti, napríklad v Španielsku alebo Francúzsku. Jednou zo zmien v Deutsche Telekome bude zmena značky služieb pre domácnosti z T-Com na T-Home. Slovak Telekom však nebude prechádzať veľmi veľkými zmenami.“

Zmení sa aj na Slovensku T-Com na T-Home?

„V tomto roku a ani v roku 2008 na Slovensku T-Com na T-Home nechcem meniť. Či sa to stane v roku 2009 je teraz ťažké predpovedať, pretože sa môže ešte udiať veľa vecí. Na Slovensku je však iná situácia ako v Nemecku. V marci minulého roku sme značku T-Com zaviedli aj na Slovenksu a je vnímaná veľmi dobre. Slovenský telekomunikačný trh však má svoje vlastné pravidlá a my sa im ako slovenská spoločnosť musíme prispôsobiť.“