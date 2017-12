HP iPaq 514 Voice Messenger: priemerný smartphone

HP iPaq 514 nesplnil očakávania. Výrobca totiž nevybavil telefón špičkovými komponentmi. Zrejme bolo jeho snahou zaujať manažérov, ktorí si nepotrpia na špičkový displej, či 5 Mpix fotoaparát.

4. jún 2007 o 14:20 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec - SMEonline

Keď sme v redakcii MOBIL.SME.SK dostali na testovanie zariadenie HP iPaq 514 mali sme isté očakávania. Tie sa však nenaplnili. Výrobca totiž nevybavil telefón špičkovými komponentmi. Zrejme bolo jeho snahou zaujať manažérov, ktorí si nepotrpia na špičkový displej, či 5 Mpix fotoaparát.

Dizajn a klávesnica

HP iPaq 514 je na rozdiel od modelov iPaq hw6xxx viac telefón ako PDA. Svedčia o tom aj jeho rozmery 107 x 49 x 16 milimetrov a hmotnosť 102 gramov. Hoci tvary a krivky iPaqu naznačujú podobnosť k Nokii N70, ide o rôzne telefóny.

Prednej strane dominuje displej a klávesnica. Nad displejom je okrem loga výrobcu umiestnený aj reproduktor. Na ľavej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti hovoru, slot pre pamäťové karty microSD a 2,5 mm jack pre slúchadlá či handsfree. Slot pre microSD karty je chránený krytom. Na pravej strane je tlačidlo na hlasové ovládanie telefónu. Na spodnej strane je miniUSB konektor na pripojenie nabíjačky aj dátového kábla. Na zadnej strane je okrem krytu batérie objektív fotoaparátu so zrkadielkom, konektor pre externú anténu a reproduktor pre hlasitý odposluch.

Klávesnica iPaqu 514 nás pri testovaní sklamala. Pri písaní textu sa pomerne často stávalo, že kláves na stlačenie nezareagoval a bolo treba stlačiť ho silnejšie, ako pri telefónoch iných výrobcov. Klávesy sú dostatočne veľké.

Displej

Menšie rozmery telefónu sa prejavili najmä na displeji, ktorý má oproti modelom hw6xxx len 2 palce. Ani jeho rozlíšenie nenadchne, 176 x 220 bodov. Aktívny TFT displej navyše zobrazí len 65-tisíc farieb. Pri práci s telefónom slabšie parametre nie sú veľmi viditeľné, no to výrobcu neospravedlňuje.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú umiestnené kontextové klávesy, tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru, tlačidlo „home“ a tlačidlo späť. Ovládacie klávesy sú, na rozdiel od alfanumerických, pomerne dobré. Reagujú tak, ako sa od nich očakáva. Blokovanie klávesnice je neštandardné, robí sa podržaním tlačidla na prijatie hovoru.

Operačný systém telefónu

HP iPaq 514 je vybavený operačným systémom Windows Mobile 6. V pohotovostnom režime sa zobrazuje tzv. aktívny desktop. Tvorí ho rad piatich ikon, medzi ktorými sú posledne spustené aplikácie. Pod nimi je názov operátora, stav wi-fi, dátum a čas. Nižšie sú správy, nadchádzajúce udalosti v kalendári, profil a stav internetového volania.

Hlavné menu tvorí matica deviatich ikon – je tu napríklad internet explorer, úlohy, kamera, kalendár, správy, kontakty, hlasové ovládanie, denník hovorov či nastavenia. Do menu sa ide, ako je to vo Windows zvykom, cez tlačidlo Štart.

Reakcie menu sú rýchle, spúšťanie aplikácii je však niekedy zdĺhavejšie.

Funkcie

HP iPqa 514 je vzhľadom viac mobilný telefón, ako osobný asistent PDA. Po funkčnej stránke však nijak výrazne za modelmi hw6xxx nezaostáva. Má vstavaný mobilný Outlook, Word, Excel a Powerpoint. Samozrejmosťou je Internet Explorer Mobile. Okrem toho má vo výbave aj štandardné manažérske funkcie ako kalendár, diktafón, poznámkový či kalkulačku.

Vo výbave je aj podpora internetovej telefónie VoIP, či klient pre terminal services a VPN. Telefón možno ovládať aj na diaľku, čo sa hodí pre firemné účely. Po odcudzení telefónu totiž možno na diaľku vymazať citlivé údaje. Túto službu zabezpečuje dcérska spoločnosť HP Bitfone.

Srdcom telefónu je procesor Texas Instruments OMAP 850 s frekvenciou 200 MHz. Vnútorná pamäť telefónu je 64 megabajtov pre spustené aplikácie a ďalších 128 megabajtov flash ROM pamäte pre dáta. Túto pamäť možno rozšíriť pamäťovými kartami microSD.

Telefón nedokáže pracovať v sieťach tretej generácie UMTS. Na druhej strane ponúka okrem GSM aj pripojenie k Wi-Fi sieťam (WLAN 802.11b/g). Cez ne môže jeho majiteľ telefonovať cez VoIP. Telefón v GSM podporuje prenosy dát cez GPRS a EDGE. Na pripojenie k počítaču či iným mobilným zariadeniam slúži Bluetooth vo verzii 2.0.

Telefón podporuje java aplikácie, prostredie je MIDP 2.0, CLDC 1.1.

iPaq 514 má vo výbave aj fotoaparát. Jeho najvyššie rozlíšenie je 1,3 megapixelu, teda 1280 x 1024 pixelov. Nejde však o telefón zameraný na fotografovanie, čiže fotoaparát je len doplnkom.

Batéria

HP iPaq 514 je napájaný Li-ion batériou s kapacitou 1100 mAh. Výrobca sľubuje výdrž batérie na úrovni 8 dní, respektíve 6 hodín hovoru. V praxi je však nereálne takéto hodnoty dosiahnuť. Nabíjaniu každý druhý až tretí deň sa používateľ nevyhne.

Celkové hodnotenie

Hewlett-Packard sa so svojím modelom iPaq 514 snaží dostať na trh smartphonov, kde sú na čele Nokia so Sony Ericssonom a Motorolou. Nedá sa však povedať, že by sa to HP zvlášť podarilo. V porovnaní s inými smartphonmi v ponuke týchto výrobcov iPaq 514 z radu veľmi nevytŕča.