Optická myš od Geniusu

Nebolo tomu tak dávno, čo Microsoft uviedol na trh prvú optickú myš bez guličky. Konkurencia na seba nenechala dlho čakať. Logitech prišiel so svojou WheelMouse, Genius zasa s Netscroll Optical. Prinášame vám bližší pohľad na druhú menovanú.

10. apr 2001 o 11:50 Matúš Benčík článok je prebratý z aprílového vydania mesačníka CDtip

Už prvý pohľad prezradí, že myška je určená pravákom. Ergonomicky je prispôsobená tvaru ľudskej ruky (samozrejme pravej) a človeku s priemerne veľkou dlaňou padne ako uliata.

Palcom na pravej ruke potom človek ovláda dve doplnkové tlačidlá umiestnené na boku myšky. Tie sú z priesvitného plastu a pri pohybe myšou červeno svietia. Červené svetlo sa používa ako zdroj pre optický snímač, ktorý určuje polohu zariadenia. Na vrchu sa nachádza otočné koliesko, ktoré slúži zároveň aj ako tretie tlačidlo. Genius Netscroll Optical sa dodáva sa v dvoch verziách – pre USB a pre PS/2. Inštalácia je oboch prípadoch bezproblémová. K myške dostanete manuál a dve inštalačné diskety s ovládačmi pre Windows 9.X a NT, druhá pre Windows 2000.

Medzi hlavné výhody tejto myši patrí samozrejme optické snímanie a tým pádom absencia guľôčky. To znižuje celkovú hmotnosť prístroja, keďže guličky bývajú ťažké, aby sa správne otáčali a umožňovali presné snímanie pohybu. Okrem toho myšku netreba čistiť, vzhľadom k tomu, že sa prach nemá kde usadzovať. Ako podložku môžete použiť takmer čokoľvek, problém budú robiť akurát lesklé povrchy ako sklo, alebo aj niektoré lesklé podložky pod myš. Všetky tlačidlá, okrem ľavého, sú plne programovateľné a môžete im priradiť akúkoľvek zo štandartných funkcií (copy, undo, ponuku štart a iné). Tlačidlám sa okrem toho dá priradiť funkcia špeciálnych kláves, ako je ESC, ALT, CTRL, Enter...

Výhody optického snímania znamenajú jemnejšie posúvanie kurzora a vyššiu presnosť zameriavania. Nevýhodou je, že keď prudko „trhnete“ s myšou, presunie sa kurzor len minimálne, prípadne sa objaví na inom mieste. V praxi to však nepredstavuje problém, keďže málokto so svojou myškou takto zaobchádza. Jediná prekážka brániaca dokonalému zážitku z práce s Netscroll Optical môže byť dĺžka kábla, ktorý vám so svojimi 160 cm nemusí stačiť.

www.geniusnet.com.tw/genius/pro/mouse/netscrolloptical.htm